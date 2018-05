Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"415df9e0-0a3c-4797-b7b3-95c5dcedf3b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi látvány fogadta a baleset helyszínére kiérkező rendőröket és tűzoltókat a 33-as főúton.","shortLead":"Nem mindennapi látvány fogadta a baleset helyszínére kiérkező rendőröket és tűzoltókat a 33-as főúton.","id":"20180524_suzuki_volkswagen_baleset_kozlekedes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=415df9e0-0a3c-4797-b7b3-95c5dcedf3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8530d37-7f01-494d-bf80-7e7c9d053c9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_suzuki_volkswagen_baleset_kozlekedes","timestamp":"2018. május. 24. 14:41","title":"Fotók: Maga alá gyűrte a Volkswagen a Suzukit a hortobágyi balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b047c2-fa5b-4e69-a956-35666033ad80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen 20 éve jelent meg az Unreal. Ebből az apropóból most ingyen tölthető le a program, ami év(tized)ekre meghatározta a belső nézetű lövöldözős (FPS) játékok világát. 2500 forint helyett ingyen adják, de játszani még mindig ugyanolyan jó vele.","shortLead":"Éppen 20 éve jelent meg az Unreal. Ebből az apropóból most ingyen tölthető le a program, ami év(tized)ekre meghatározta...","id":"20180523_unreal_letoltes_ingyen_unreal_1_epic_games_1998_20_eves_evfordulo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6b047c2-fa5b-4e69-a956-35666033ad80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcfa129-b584-418c-ba77-c8d68e0a6e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_unreal_letoltes_ingyen_unreal_1_epic_games_1998_20_eves_evfordulo","timestamp":"2018. május. 23. 20:03","title":"Siessen, amíg ingyen van: péntekig 0 forintért töltheti le számítógépére a '90-es évek legendás játékát, az Unrealt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8922f549-e6ea-48cc-a7cd-1a75631ad379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autókat gyakran éri a vád, hogy nem éppen esztétikusak. Ennél a kínai masinánál ez nem is kérdés.","shortLead":"Az elektromos autókat gyakran éri a vád, hogy nem éppen esztétikusak. Ennél a kínai masinánál ez nem is kérdés.","id":"20180522_kinai_elektromos_auto_geely_k23","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8922f549-e6ea-48cc-a7cd-1a75631ad379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864b9102-ed06-4b76-83f4-059678f22a20","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_kinai_elektromos_auto_geely_k23","timestamp":"2018. május. 24. 11:23","title":"Az elektromos autóknak is meglesznek a maguk kis szörnyetegei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"","category":"vilag","description":"Elszökött három ebolás beteg egy kongói kórházból; az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint néhány héten belül dől el, hogy sikerül-e megfékezni az újabb tömegjárványt; eközben Indiában közölték, hogy az ország déli részén lévő Kerala államban már tízen haltak meg az ott pusztító nipah-vírus okozta fertőzésben. \r

","shortLead":"Elszökött három ebolás beteg egy kongói kórházból; az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint néhány héten belül dől...","id":"20180523_Rossz_hirek_erkeznek_a_vegzetes_jarvanyok_frontjarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc068ef4-8ef0-46cf-b92e-d2f479d75261","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Rossz_hirek_erkeznek_a_vegzetes_jarvanyok_frontjarol","timestamp":"2018. május. 23. 15:27","title":"Rossz hírek érkeznek a végzetes járványok frontjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8439a79a-5c25-48d6-b781-7009623e909c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újságírók jelenlétében berobbantották a kísérletekhez használt alagutakat. ","shortLead":"Újságírók jelenlétében berobbantották a kísérletekhez használt alagutakat. ","id":"20180524_EszakKorea_lerombolta_nuklearis_kiserleti_telepet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8439a79a-5c25-48d6-b781-7009623e909c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360685e1-c9ad-425b-9ece-076a7afe4b68","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_EszakKorea_lerombolta_nuklearis_kiserleti_telepet","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"Észak-Korea lerombolta nukleáris kísérleti telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök külön terv kidolgozását ígérte az MS-13 néven elhíresült társaság megfékezésére.","shortLead":"Az amerikai elnök külön terv kidolgozását ígérte az MS-13 néven elhíresült társaság megfékezésére.","id":"20180524_tizezer_tagu_bunbandaval_szamolna_le_trump","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bc8bea-b70a-4d4b-9bbb-2efba7793a93","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_tizezer_tagu_bunbandaval_szamolna_le_trump","timestamp":"2018. május. 24. 05:42","title":"Tízezer tagú bűnbandával számolna le Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0077f82-4bdb-4cbe-b5e2-8a9f149b2c18","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Négy nyári hétvégére újra birtokba vehetik a forgalomtól elzárt hidat.","shortLead":"Négy nyári hétvégére újra birtokba vehetik a forgalomtól elzárt hidat.","id":"20180523_Szabadsag_hid_Szabihid_gyalogosok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0077f82-4bdb-4cbe-b5e2-8a9f149b2c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d242aa-2868-4087-87c4-b1fa79d3b12d","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Szabadsag_hid_Szabihid_gyalogosok","timestamp":"2018. május. 23. 12:02","title":"Újra megkapják a gyalogosok a Szabadság hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830d5553-ab62-489b-aa70-eea63c17121a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat civil szervezet logóját pakolták fel ismeretlenek arra a plakátra, amelyet a 444.hu olvasója fotózott le a Blaha Lujza téren. ","shortLead":"Hat civil szervezet logóját pakolták fel ismeretlenek arra a plakátra, amelyet a 444.hu olvasója fotózott le a Blaha...","id":"20180524_lejarato_plakat_civilek_budapest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=830d5553-ab62-489b-aa70-eea63c17121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f159c486-3288-4bb0-8a00-309ece518208","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_lejarato_plakat_civilek_budapest","timestamp":"2018. május. 24. 12:52","title":"\"Több niggert Budapestre\" feliratú plakáttal járatnák le a civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]