"category":"sport","description":"A magyar válogatott két helyet rontva 51. a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség legfrissebb világranglistáján.","shortLead":"A magyar válogatott két helyet rontva 51. a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség legfrissebb világranglistáján.","timestamp":"2018. június. 07. 11:15","title":"Vajon ezzel is elégedett Leekens? Itt a FIFA-ranglista" "category":"tudomany","description":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb drónvideó a létesítményről, a WWDC napjaiban.","shortLead":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb... "timestamp":"2018. június. 07. 16:03","title":"Videó: még mindig van újabb látnivaló az Apple Parkon" "category":"itthon","description":"Borókai Gábor interjút adott a 24.hu-nak, amelyben azt mondta, Simicska nem akarja végleg bezárni a lapot, de a politika azt üzente az üzleti világnak, hogy a Heti Válaszban hirdetni, illetve azt megvásárolni nem éppen javalt cselekedet. A lapra 490 millió forintért kerestek vevőt a választás másnapjától kezdve.","shortLead":"Borókai Gábor interjút adott a 24.hu-nak, amelyben azt mondta, Simicska nem akarja végleg bezárni a lapot, de...","timestamp":"2018. június. 06. 20:14","title":"Heti Válasz-főszerkesztő: Orbánnak és Simicskának is van mit köszönnünk" Tavasszal 400 család megélhetése került veszélybe, és egy fideszes képviselő is lemondott az ügy miatt.","shortLead":"A Styl ruhagyár Szombathely egyik legrégebbi üzeme, világmárkák kollekciót is varrják itt. "timestamp":"2018. június. 08. 12:30","title":"Berágtak a nyilvánosságra a Styl ruhagyár befektetői","description":"Először nem kapott ki a magyar labdarúgó-válogatott Georges Leekens irányításával: a nemzeti együttes 1-1-es döntetlent játszott szerdán Fehéroroszország csapatával felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"Először nem kapott ki a magyar labdarúgó-válogatott Georges Leekens irányításával: a nemzeti együttes 1-1-es döntetlent...","timestamp":"2018. június. 06. 21:03","title":"Gyenge meccsen döntetlen a fehéroroszokkal" "category":"gazdasag","description":"Száz méterre volt egymástól Márki-Zay Péter és Lázár János, igaz, másik helyen, csak a főtéren kellett volna átsétálni. Egyik sem engedett, csak üzengettek egymásnak, végül nem nyújtottak egymásnak békejobbot.","shortLead":"Száz méterre volt egymástól Márki-Zay Péter és Lázár János, igaz, másik helyen, csak a főtéren kellett volna átsétálni...","timestamp":"2018. június. 07. 16:07","title":"Bohózatba fulladt a Lázár és Márki-Zay békülési találkozója" "category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető könyörgött Donald Trumpnak, hogy vonja vissza a június 12-ére tervezett koreai-amerikai csúcstalálkozó lemondásáról hozott döntését – állítja Rudy Giuliani, az amerikai elnök egyik ügyvédje.","shortLead":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető könyörgött Donald Trumpnak, hogy vonja vissza a június 12-ére tervezett...","timestamp":"2018. június. 07. 11:45","title":"Kim Dzsong Un könyörgött, hogy mégiscsak legyen csúcstalálkozó","category":"elet","description":"A 37 éves kajakozó a Facebook-oldalán jelentette be szerdán, hogy életet adott második kisfiának, aki a Dániel nevet kapta.","shortLead":"A 37 éves kajakozó a Facebook-oldalán jelentette be szerdán, hogy életet adott második kisfiának, aki a Dániel nevet...","timestamp":"2018. június. 06. 18:44","title":"Megmutatta a világnak második gyermekét Fazekas-Zur Krisztina"