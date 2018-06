Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1dda6b4-c99d-4672-9b4a-7a5b088867a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köztársasági elnököt a Maty-éri víztározónál érte a szerencse. ","shortLead":"A köztársasági elnököt a Maty-éri víztározónál érte a szerencse. ","id":"20180607_meretes_halat_fogott_ader_janos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1dda6b4-c99d-4672-9b4a-7a5b088867a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326c4889-ac6b-4b15-aedc-e3f52b9fb3e2","keywords":null,"link":"/elet/20180607_meretes_halat_fogott_ader_janos","timestamp":"2018. június. 07. 13:33","title":"Nagyobbacska halat fogott Áder János – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc0651f-31fd-417b-b4ef-7cd29191f2a2","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Informatikus körökből indult, ma viszont már nagyvállalatok használják arra, hogy innovatív ötleteket vagy új munkaerőt gyűjtsenek. Utánajártunk a műfaj legfontosabb jellemzőinek, és megnéztük, milyen területeken hasznosítható a geekek maratonjából kifejlődött ötletgyár.","shortLead":"Informatikus körökből indult, ma viszont már nagyvállalatok használják arra, hogy innovatív ötleteket vagy új munkaerőt...","id":"20180606_Madarvedelemtol_a_jovo_energiajaig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfc0651f-31fd-417b-b4ef-7cd29191f2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d71d6a5-0d2f-4e7e-adb1-03dcfdac1b18","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180606_Madarvedelemtol_a_jovo_energiajaig","timestamp":"2018. június. 07. 07:34","title":"Madárvédelemtől a jövő energiájáig: hackathonok hoznak friss szemléletet a nagyvállalati gondolkodásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4555bd-2493-4d24-a7bb-4a3b250f87d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maxima királyné fiatalabb testvére, Inés Zorreguieta öngyilkosságot követhetett el argentínai otthonában. ","shortLead":"Maxima királyné fiatalabb testvére, Inés Zorreguieta öngyilkosságot követhetett el argentínai otthonában. ","id":"20180607_Holtan_talaltak_ra_a_holland_kiralyne_hugara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca4555bd-2493-4d24-a7bb-4a3b250f87d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2185972e-1aef-43c4-b0b3-c10e963498c9","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Holtan_talaltak_ra_a_holland_kiralyne_hugara","timestamp":"2018. június. 07. 19:16","title":"Holtan találtak rá a holland királyné húgára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde48f58-3d5a-49b3-a501-68de80862073","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi áprilisban bántalmazott egy idős embert, aki belehalt sérüléseibe. Ezután két tettestársával elvitte értékeit. Az elkövető és egyik társa már rendőrkézen van, harmadik társuk elfogásában a lakosság segítségét kéri a rendőrség.","shortLead":"Egy férfi áprilisban bántalmazott egy idős embert, aki belehalt sérüléseibe. Ezután két tettestársával elvitte...","id":"20180607_Kirabolta_megolte_az_idos_embert_tarsait_keresi_a_rendorseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde48f58-3d5a-49b3-a501-68de80862073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bb380e-5038-4416-b99e-0b87c167e76b","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Kirabolta_megolte_az_idos_embert_tarsait_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. június. 07. 13:08","title":"Kirabolta, megölte az idős embert, társait keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af57f9d6-8c60-47da-ac14-a6c5b8114629","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Villamossal ütközött össze egy autóbusz szerda délután a város központjában. ","shortLead":"Villamossal ütközött össze egy autóbusz szerda délután a város központjában. ","id":"20180606_tucatnyi_serult_egy_debreceni_balesetben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af57f9d6-8c60-47da-ac14-a6c5b8114629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd067371-d494-4c8b-99cf-4d0bbe7dba12","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_tucatnyi_serult_egy_debreceni_balesetben","timestamp":"2018. június. 06. 19:09","title":"Tucatnyi sérült egy debreceni balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8b5660-fac7-4caf-823a-90f621f8db24","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Alig tudnak felvenni gyerekeket magániskolákba, annyira sokan keresnek az állami intézményeken kívül lehetőséget. Jobb híján a szülők arra vállalkoznak, hogy magántanulói csoportokat alakítanak a legkülönbözőbb igényekkel. A sokféleségben van igény az egységes szervezési, módszertani támogatásra, védjegyre. Most úgy néz ki, hogy ez is megvan.","shortLead":"Alig tudnak felvenni gyerekeket magániskolákba, annyira sokan keresnek az állami intézményeken kívül lehetőséget. Jobb...","id":"20180607_tanuloi_csoportok_fonix_szeged_budapest_school","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e8b5660-fac7-4caf-823a-90f621f8db24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338b8782-420b-4053-bbf3-d5ba396e5b2f","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_tanuloi_csoportok_fonix_szeged_budapest_school","timestamp":"2018. június. 07. 06:30","title":"Menekülés a közoktatásból: egyre többen „vállalkozásban” tanítják a gyerekeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kate Spade halála után megszólalt a férje.","shortLead":"Kate Spade halála után megszólalt a férje.","id":"20180608_Hatalmasat_kuzdott_a_depresszioval_az_ongyilkossagot_elkoveto_divattervezo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66a0cd0-6666-4d2a-a28a-4de3ffdf447a","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Hatalmasat_kuzdott_a_depresszioval_az_ongyilkossagot_elkoveto_divattervezo","timestamp":"2018. június. 08. 08:55","title":"Hatalmasat küzdött a depresszióval az öngyilkosságot elkövető divattervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94dcaf1b-1134-4446-a33a-55f445071521","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilván az áruszállításban is egyre nagyobb szerepet kapnak majd az ilyen tiszten elektromos haszonjáművek.","shortLead":"Nyilván az áruszállításban is egyre nagyobb szerepet kapnak majd az ilyen tiszten elektromos haszonjáművek.","id":"20180607_mercedes_freightliner_elektromos_kamion","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94dcaf1b-1134-4446-a33a-55f445071521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf602eca-9a50-4c83-bdeb-ac695fd14649","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_mercedes_freightliner_elektromos_kamion","timestamp":"2018. június. 07. 10:22","title":"Formára is elég menők a Mercedes tisztán elektromos kamionjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]