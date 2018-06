Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Márton hollandiai előadásához hozzászólt a magyar nagykövet, elítélvén az arroganciát és felhívván a figyelmet a párbeszéd fontosságára - majd elmenekült Gulyás kérdései elől.","shortLead":"Gulyás Márton hollandiai előadásához hozzászólt a magyar nagykövet, elítélvén az arroganciát és felhívván a figyelmet...","id":"20180610_Nyitva_kene_tartanunk_a_dialogust_mondta_a_hollandiai_magyar_nagykovet_majd_elmenekult_Gulyas_Marton_elol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fd6fc7-b71e-42c8-9046-23fbc6b3ad43","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Nyitva_kene_tartanunk_a_dialogust_mondta_a_hollandiai_magyar_nagykovet_majd_elmenekult_Gulyas_Marton_elol","timestamp":"2018. június. 10. 09:57","title":"\"Nyitva kéne tartanunk a dialógust\", mondta a hollandiai magyar nagykövet, majd elmenekült Gulyás Márton elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon lefogyott, de nem kórosan sovány, folyamatos orvosi vizsgálat alatt áll.","shortLead":"Nagyon lefogyott, de nem kórosan sovány, folyamatos orvosi vizsgálat alatt áll.","id":"20180611_Nincs_jo_passzban_Robi_a_medve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acd7608-9fd6-4674-a80e-ff0911fe6db5","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Nincs_jo_passzban_Robi_a_medve","timestamp":"2018. június. 11. 10:47","title":"Nincs jó passzban Robi, a medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében. A Bors úgy tudja, a tragédia áldozatai egy kisvaszari család tagjai. ","shortLead":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében...","id":"20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69745e69-4cc0-45f1-b4aa-43ed8612ef3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","timestamp":"2018. június. 09. 15:20","title":"Két gyerek is van a dombóvári vihar halottjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c509b06e-0701-42ba-829f-d2f57747404d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit zenész is szerepet kap a nyitóünnepségen, amely sokkal rövidebb lesz a szokásosnál.","shortLead":"A brit zenész is szerepet kap a nyitóünnepségen, amely sokkal rövidebb lesz a szokásosnál.","id":"20180611_robbie_williams_nyitja_a_vilagbajnoksagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c509b06e-0701-42ba-829f-d2f57747404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6caf20-5c13-4b02-88ad-f7bacd4c186f","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_robbie_williams_nyitja_a_vilagbajnoksagot","timestamp":"2018. június. 11. 11:18","title":"Robbie Williams nyitja a világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dcfc86-afcf-49f5-87ef-d45c253bf27f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mekkora utat tehet meg az, aki hajóra száll, és mindig csak egyenesen előre halad? ","shortLead":"Mekkora utat tehet meg az, aki hajóra száll, és mindig csak egyenesen előre halad? ","id":"201820_a_leghosszabb_utak_egyenesen_elore","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60dcfc86-afcf-49f5-87ef-d45c253bf27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f07cb22-818d-4f92-a45f-32fd32639339","keywords":null,"link":"/tudomany/201820_a_leghosszabb_utak_egyenesen_elore","timestamp":"2018. június. 10. 07:30","title":"Egy utazási kérdés, amelynek megoldásához a számítógép is kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" „Ami elromolhatott, az el is romlott” – így értékelte a világban az utóbbi években zajló folyamatokat Soros György. A magyar származású amerikai milliárdos a The Washington Post című amerikai lapnak adott nyilatkozatában azt hangsúlyozta, korábban azt hitte, Európában annyira sikeres lesz tevékenysége, hogy be is fejezheti jótékonysági szervezetinek a működtetését is. Azt is közölte, nem vonul vissza.","shortLead":" „Ami elromolhatott, az el is romlott” – így értékelte a világban az utóbbi években zajló folyamatokat Soros György...","id":"20180610_Soros_kozolte_nem_vonul_vissza_es_meg_kemenyebben_harcol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021d8114-6d59-443c-8468-d9946e2e88cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Soros_kozolte_nem_vonul_vissza_es_meg_kemenyebben_harcol","timestamp":"2018. június. 10. 17:54","title":"Soros közölte, nem vonul vissza, és még keményebben harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre jobban felértékelődnek az egészségbiztosítások, a munkáltatók a súlyosbodó munkaerőhiány miatt ösztönző eszközként alkalmazzák ezt a juttatást - derül ki az Union Biztosító egyik legutóbbi felméréséből.","shortLead":"Egyre jobban felértékelődnek az egészségbiztosítások, a munkáltatók a súlyosbodó munkaerőhiány miatt ösztönző...","id":"20180610_Tudja_mennyit_sporolhat_ha_egeszsegbiztositast_kap_a_munkaltatojatol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6133d46a-c68e-45f1-b7c3-a7ddd7ce95a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Tudja_mennyit_sporolhat_ha_egeszsegbiztositast_kap_a_munkaltatojatol","timestamp":"2018. június. 10. 13:46","title":"Tudja, mennyit spórolhat, ha egészségbiztosítást kap a munkáltatójától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A héten Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Csongrád és Bács-Kiskun megyében, valamint Sopron térségében permetezik a kifejlett szúnyogokat.","shortLead":"A héten Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Csongrád és Bács-Kiskun megyében, valamint Sopron térségében permetezik...","id":"20180611_Jon_az_enyhules_ujabb_megyekben_mennek_neki_a_szunyogoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cda6d7a-7d61-48b7-84b1-0061b5971509","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Jon_az_enyhules_ujabb_megyekben_mennek_neki_a_szunyogoknak","timestamp":"2018. június. 11. 12:50","title":"Jön az enyhülés, újabb megyékben mennek neki a szúnyogoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]