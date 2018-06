Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"910d9367-44cb-4916-9f10-dbbdcc8cea47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányt ideológiák helyett a vagyongyűjtés jellemzi.","shortLead":"A kormányt ideológiák helyett a vagyongyűjtés jellemzi.","id":"20180614_Reformatus_puspok_biralta_a_Fidesz_korrupciojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=910d9367-44cb-4916-9f10-dbbdcc8cea47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf91e309-7229-41c1-8dfb-6ceea18eb4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Reformatus_puspok_biralta_a_Fidesz_korrupciojat","timestamp":"2018. június. 14. 07:03","title":"Református püspök bírálta a Fidesz korrupcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21381113-75d1-4197-87bf-75fbb06dd8f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A posztapokaliptikus világban játszódó The Last of Us első része is brutális hullámvasút volt, a folytatásban azonban a korábbiaknál is sokkal drámaibb eseményekre készülhetnek a játékosok. 