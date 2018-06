Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf351b17-1a15-494c-a60e-765f3ae44142","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaságok mostanra összegezték a június eleje óta benyújtott kárigényeket.","shortLead":"A társaságok mostanra összegezték a június eleje óta benyújtott kárigényeket.","id":"20180618_Melyen_a_zsebukbe_kell_nyulniuk_a_biztositoknak_milliardos_a_kora_nyari_viharkar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf351b17-1a15-494c-a60e-765f3ae44142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb10d88c-f6d4-4d23-81e4-5f0c3c813349","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Melyen_a_zsebukbe_kell_nyulniuk_a_biztositoknak_milliardos_a_kora_nyari_viharkar","timestamp":"2018. június. 18. 09:58","title":"Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a biztosítóknak: milliárdos a kora nyári viharkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk be, erre ma Magyarországon reális esély van, úgyhogy csak üdvözölni tudjuk, hogy a nemzeti park összeállított egy medvekisokost. Ebből szemezgettünk. ","shortLead":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk...","id":"20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523ca99a-e0a4-487f-8764-d8300c856c36","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","timestamp":"2018. június. 17. 18:09","title":"Valóban beválhat, ha halottnak tettetjük magunkat, amikor medvével találkozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efa3c28-4341-42c0-b0d1-a9c173d8b47f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyár közepétől már nem helyettes államtitkár.","shortLead":"Nyár közepétől már nem helyettes államtitkár.","id":"20180619_Felmentettek_Altusz_Kristofot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6efa3c28-4341-42c0-b0d1-a9c173d8b47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2202ebaf-d00d-4719-9fa8-7ff6ad059948","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Felmentettek_Altusz_Kristofot","timestamp":"2018. június. 19. 09:06","title":"Felmentették Altusz Kristófot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30573786-f6a1-4f2e-b236-6b0c355fba23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Mann 9 évig élt a Los Angeleshez tartozó Pacific Palisades-ben. Villáját most a német elnök avatta emlékházzá.","shortLead":"Az 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Mann 9 évig élt a Los Angeleshez tartozó Pacific Palisades-ben. Villáját...","id":"20180619_Ebbe_a_kaliforniai_villaba_menekult_Thomas_Mann_a_nacik_elol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30573786-f6a1-4f2e-b236-6b0c355fba23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99c5e8e-0239-447c-88d2-daa690c229a4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Ebbe_a_kaliforniai_villaba_menekult_Thomas_Mann_a_nacik_elol","timestamp":"2018. június. 19. 11:14","title":"Ebbe a Los Angeles-i villába menekült Thomas Mann a nácik elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Folyamatos rettegésben élni kitalált vagy a média által felfújt veszélyforrások miatt nemcsak idő- és energiapocsékolás, de esetenként káros is lehet. Cikkünkben néhány példán keresztül bemutatjuk, miért jobb tájékozódni, mint szolgaian követni a „jobb félni, mint megijedni” stratégiát.\r

\r

","shortLead":"Folyamatos rettegésben élni kitalált vagy a média által felfújt veszélyforrások miatt nemcsak idő- és...","id":"hvgextrano_20180618_Mindennapi_felesleges_aggodalmaink__A_valosagteremto_mediahiszteriakrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9dc642-a493-468d-a171-c4e98cb61694","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180618_Mindennapi_felesleges_aggodalmaink__A_valosagteremto_mediahiszteriakrol","timestamp":"2018. június. 18. 13:30","title":"Mindennapi felesleges aggodalmaink - A valóságteremtő médiahisztériákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"e080b522-3e52-4d3b-93db-82b25f8c69d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A müncheni ügyészek attól tartottak, hogy Rupert Stadler esetleg bizonyítékokat tüntet el. ","shortLead":"A müncheni ügyészek attól tartottak, hogy Rupert Stadler esetleg bizonyítékokat tüntet el. ","id":"20180618_audi_vezer_letartoztat_rupert_stadler","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e080b522-3e52-4d3b-93db-82b25f8c69d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1108a3-d55a-4d79-bf6f-0c64b5feb8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_audi_vezer_letartoztat_rupert_stadler","timestamp":"2018. június. 18. 12:26","title":"Hétfő reggel letartóztatták az Audi vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b93f12-dfd6-4988-a026-d3946919cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiderült, hogy Orbán helyettese, a KDNP elnöke Kanadában is járt kétszer vadászaton, Bayer Zsolt az Echo TV-n kifaggatta arról, mi a helyzet most ezekkel a vadászatokkal.","shortLead":"Miután kiderült, hogy Orbán helyettese, a KDNP elnöke Kanadában is járt kétszer vadászaton, Bayer Zsolt az Echo TV-n...","id":"20180618_Semjen_Senkinek_semmi_koze_a_vadaszataimhoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b93f12-dfd6-4988-a026-d3946919cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91efaed3-9dd7-485b-afa2-210cc11afba4","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Semjen_Senkinek_semmi_koze_a_vadaszataimhoz","timestamp":"2018. június. 18. 09:31","title":"Semjén: Senkinek semmi köze a vadászataimhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b0ad83-f400-498f-aefd-aabfce7fcca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem várják meg a Velencei Bizottság állásfoglalását.","shortLead":"Nem várják meg a Velencei Bizottság állásfoglalását.","id":"20180619_Orban_nem_var_tovabb_elfogadjak_a_Stop_Sorost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b0ad83-f400-498f-aefd-aabfce7fcca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df75a213-36b6-4fd2-8987-8e72b92cd5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Orban_nem_var_tovabb_elfogadjak_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. június. 19. 13:45","title":"Orbán nem vár tovább, elfogadják a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]