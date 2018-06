Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A menedékjogi státussal bíró migránsokat elutasító EU-tagországok pénzügyi szankciók alá vonását részesíti előnyben Emmanuel Macron. Ezt a francia államfő a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel lezajlott tárgyalásai után rendezett közös, párizsi sajtótájékoztatón jelentette ki.","shortLead":"A menedékjogi státussal bíró migránsokat elutasító EU-tagországok pénzügyi szankciók alá vonását részesíti előnyben...","id":"20180623_Macron_nevet_nem_mondott_de_Orbannak_is_uzent_nincs_benne_sok_koszonet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4182cb-d1b2-4059-9ed7-73e7e15b05bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Macron_nevet_nem_mondott_de_Orbannak_is_uzent_nincs_benne_sok_koszonet","timestamp":"2018. június. 23. 18:57","title":"Macron nevet nem mondott, de Orbánnak is üzent, nincs benne sok köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95543cd-e9f8-431e-bc01-bfed4c71f67b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan a sorsolás a női labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjére.","shortLead":"Megvan a sorsolás a női labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjére.","id":"20180623_Ebben_a_fociban_majdnem_az_elmezonyben_vagyunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95543cd-e9f8-431e-bc01-bfed4c71f67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d44069d-1c5e-430b-b59e-b2941789e6d2","keywords":null,"link":"/sport/20180623_Ebben_a_fociban_majdnem_az_elmezonyben_vagyunk","timestamp":"2018. június. 23. 13:41","title":"Ebben a fociban majdnem az élmezőnyben vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4c0f7b-f86c-4cc3-9d67-087021a45d37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rasszista üzenetek céltáblája lett a svéd labdarúgó-válogatott játékosa, Jimmy Durmaz, akinek szabálytalansága miatt a meccs legvégén szabadrúgást kaptak a németek. Társai kiállnak mellette.","shortLead":"Rasszista üzenetek céltáblája lett a svéd labdarúgó-válogatott játékosa, Jimmy Durmaz, akinek szabálytalansága miatt...","id":"20180625_valaszolt_a_fenyegetozo_rasszistaknak_a_sved_valogatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c0f7b-f86c-4cc3-9d67-087021a45d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9d8b7d-104a-4064-9f50-99e7c8160477","keywords":null,"link":"/sport/20180625_valaszolt_a_fenyegetozo_rasszistaknak_a_sved_valogatott","timestamp":"2018. június. 25. 11:15","title":"Válaszolt a fenyegetőző rasszistáknak a svéd válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987d3cc8-7bb0-41ab-9aa4-a084dde439ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két gólt szerző Romelu Lukakut dicsérte Eden Hazard a belga-tunéziai meccs után, amelyet 5-2-re nyert meg a csapata.","shortLead":"A két gólt szerző Romelu Lukakut dicsérte Eden Hazard a belga-tunéziai meccs után, amelyet 5-2-re nyert meg a csapata.","id":"20180623_belga_nyilatkozat_gyozelem_hazard_lukaku_courtois","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=987d3cc8-7bb0-41ab-9aa4-a084dde439ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c27393d-e003-44ae-8c8d-430d0e5b906e","keywords":null,"link":"/sport/20180623_belga_nyilatkozat_gyozelem_hazard_lukaku_courtois","timestamp":"2018. június. 23. 20:07","title":"\"Könnyű Lukakuval, csak passzolunk neki, ő meg gólt lő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok is. Itt a teljes előrejelzés a következő hétre.","shortLead":"Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok is. Itt a teljes előrejelzés a következő hétre.","id":"20180624_Egyelore_marad_a_huvos_ido","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4292d43c-70bc-463a-a81e-1f978f54146d","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Egyelore_marad_a_huvos_ido","timestamp":"2018. június. 24. 15:55","title":"Egyelőre marad a hűvös idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10259ff-e40b-4294-9137-44b9e13d3bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"...csak az nem derül ki, hogy minek alapján.","shortLead":"...csak az nem derül ki, hogy minek alapján.","id":"20180623_Magyarorszag_a_tizenotodik_legjobb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10259ff-e40b-4294-9137-44b9e13d3bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f082e84-a4f5-4875-ad04-03df133a47ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Magyarorszag_a_tizenotodik_legjobb","timestamp":"2018. június. 23. 13:07","title":"Magyarország a tizenötödik legjobb...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fradinál keresnek a legjobban az alkalmazottak, Mészáros Lőrincék nem annyira bőkezűek.","shortLead":"A Fradinál keresnek a legjobban az alkalmazottak, Mészáros Lőrincék nem annyira bőkezűek.","id":"20180624_Tudta_A_magyar_focistak_szellemi_foglalkoztatottak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af162df7-c41e-437e-a405-32f29bb66511","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Tudta_A_magyar_focistak_szellemi_foglalkoztatottak","timestamp":"2018. június. 24. 12:26","title":"Tudta? A magyar focisták szellemi foglalkoztatottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd70aa8-0efa-487d-b170-daa2f554bfab","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"Most az Esterházy-kincstárat is elveszítheti az állam.","shortLead":"Most az Esterházy-kincstárat is elveszítheti az állam.","id":"201821__esterhazygyujtemeny__fertod__jogvitak__kincs_ami_nincs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcd70aa8-0efa-487d-b170-daa2f554bfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c19a9b-0f56-4ad8-920d-041ea36a02d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/201821__esterhazygyujtemeny__fertod__jogvitak__kincs_ami_nincs","timestamp":"2018. június. 24. 09:00","title":"Tündérkertet álmodott a kormány, szinte semmi nem lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]