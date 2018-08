Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e526e88-9c4e-48f3-afdb-63277276b782","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy pillanat is elég ahhoz, hogy súlyos baleset történjen az úton. A videóban szereplő furgonnak nem volt szerencséje, számára a legrosszabbkor jött el ez a pillanat.","shortLead":"Egy pillanat is elég ahhoz, hogy súlyos baleset történjen az úton. A videóban szereplő furgonnak nem volt szerencséje...","id":"20180829_frontalis_karambol_baleset_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e526e88-9c4e-48f3-afdb-63277276b782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6be056-0fce-4d0c-9ef5-fa23a4020418","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_frontalis_karambol_baleset_video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 04:01","title":"Elaludt a sofőr, frontális karambol lett a vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Bajban vagyok – írja a hvg.hu-nak Ananya Azad, aki Budapestre készült, hogy a CEU segítségével folytathassa félbeszakadt újságírói tanulmányait. A hazájában halállal fenyegetett, Hamburgban menedéket talált bangladesi férfi ösztöndíjat kapott 54 további diákkal együtt, és szeptembertől kezdte volna az Európai Unió által társfinanszírozott tanulmányait. Ebből nem lesz semmi, mert a CEU utolsó pillanatban a bevándorlási különadóra hivatkozva törölte az OLIve programot. Ananya most nulláról kezdheti újra életét.","shortLead":"Bajban vagyok – írja a hvg.hu-nak Ananya Azad, aki Budapestre készült, hogy a CEU segítségével folytathassa...","id":"20180828_A_CEU_alaveti_magat_a_kormany_akaratanak_nem_tanit_szeptembertol_menekultet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79612e3-2676-4652-ac42-306cefbb26f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_A_CEU_alaveti_magat_a_kormany_akaratanak_nem_tanit_szeptembertol_menekultet","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:04","title":"A CEU aláveti magát a kormány akaratának, nem tanít szeptembertől menekültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindent és mindenkit bírált már valami miatt Donald Trump, a technológiai vállalatok azonban nagyrészt elkerülték az amerikai elnök ezen, a legtöbbször korántsem visszafogott gondolatait. Most fordult a kocka, és új ellenség született: a Google. ","shortLead":"Sok mindent és mindenkit bírált már valami miatt Donald Trump, a technológiai vállalatok azonban nagyrészt elkerülték...","id":"20180828_donald_trump_google_kereso_baloldali_mediumok_manipulacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e00c90-5098-4ec2-a439-f0064d795516","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_donald_trump_google_kereso_baloldali_mediumok_manipulacio","timestamp":"2018. augusztus. 28. 18:24","title":"Trump hadat üzent a Google-nek, szerinte manipulálják a kereséseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bfdfb7-fb10-41ea-ad7d-655421a7addc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár élesen elítélte a demonstráción történt erőszakos cselekményeket, Horst Seehofer belügyminiszter pedig felajánlotta a szövetségi hatóságok segítségét a szászországi rendőrségnek.","shortLead":"A német kancellár élesen elítélte a demonstráción történt erőszakos cselekményeket, Horst Seehofer belügyminiszter...","id":"20180828_megszolalt_merkel_a_chemnitzi_tuntetesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39bfdfb7-fb10-41ea-ad7d-655421a7addc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dce3df-d445-4ce2-bc8b-62e963a078d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_megszolalt_merkel_a_chemnitzi_tuntetesrol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:59","title":"Megszólalt Merkel a chemnitzi tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0308029-9c8e-4ff4-be92-9fb9f37ee2fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A XI. kerületnek még rá kell bólintania a döntésre. ","shortLead":"A XI. kerületnek még rá kell bólintania a döntésre. ","id":"20180829_Uj_utcanevekrol_dontott_a_fovaros_johet_a_Nelson_Mandela_park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0308029-9c8e-4ff4-be92-9fb9f37ee2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818aaf31-be55-4103-b3c4-2a0cd893c537","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Uj_utcanevekrol_dontott_a_fovaros_johet_a_Nelson_Mandela_park","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:14","title":"Új utcanevekről döntött a főváros, jöhet a Nelson Mandela park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tetemes késéssel, várhatóan szeptemberben adják át a csillaghegyi fedett uszodát. A nyolc hónap helyett két évig tartó projekt csúszására egyelőre nincs pontos magyarázat.","shortLead":"Tetemes késéssel, várhatóan szeptemberben adják át a csillaghegyi fedett uszodát. A nyolc hónap helyett két évig tartó...","id":"20180830_Tarlos_Engem_is_erdekel_mi_okozta_a_jokora_csuszast__nemsokara_kesz_a_legnagyobb_fovarosi_furdoberuhazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faec91e-ee19-4bac-b20b-1756bc579c88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Tarlos_Engem_is_erdekel_mi_okozta_a_jokora_csuszast__nemsokara_kesz_a_legnagyobb_fovarosi_furdoberuhazas","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:57","title":"Tarlós: „Engem is érdekel, mi okozta a jókora csúszást” – nemsokára kész a legnagyobb fővárosi fürdőberuházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fodor Zsókát már a sorozat forgatási helyszínén fotózták le. ","shortLead":"Fodor Zsókát már a sorozat forgatási helyszínén fotózták le. ","id":"20180829_Magdi_anyus_megint_visszater_a_Baratok_koztbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62597441-42ee-4b98-9c3a-329505a61060","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Magdi_anyus_megint_visszater_a_Baratok_koztbe","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:43","title":"Magdi anyus megint visszatér a Barátok köztbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f2a054-fff3-4f0d-bf1d-a125da03a48f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rájuk kirótt 10 milliós bírságot is ki kell fizetniük.","shortLead":"A rájuk kirótt 10 milliós bírságot is ki kell fizetniük.","id":"20180830_A_birosag_szerint_is_torvenytelen_volt_az_AEEK_egy_korabbi_kozbeszerzese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18f2a054-fff3-4f0d-bf1d-a125da03a48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66af988-1335-47e4-af52-63dec41f2688","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_birosag_szerint_is_torvenytelen_volt_az_AEEK_egy_korabbi_kozbeszerzese","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:03","title":"A bíróság szerint is törvénytelen volt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ egy korábbi közbeszerzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]