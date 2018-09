Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85da7c86-5f4e-43ae-a365-c43b2a34a48f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncerten társadalomkritikus, politikailag is aktív német zenekarok lépnek fel, többek között a Die Toten Hosen is. ","shortLead":"A koncerten társadalomkritikus, politikailag is aktív német zenekarok lépnek fel, többek között a Die Toten Hosen is. ","id":"20180903_50_ezren_mentek_el_a_rasszizmus_elleni_oriaskoncertre_Chemnitzben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85da7c86-5f4e-43ae-a365-c43b2a34a48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec61273a-caed-4032-b373-83365b179927","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_50_ezren_mentek_el_a_rasszizmus_elleni_oriaskoncertre_Chemnitzben","timestamp":"2018. szeptember. 03. 18:42","title":"50 ezren mentek el a rasszizmus elleni óriáskoncertre Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági teljesítményünk közel hatoda eltűnne, ha nem lennénk EU-tagok.","shortLead":"A gazdasági teljesítményünk közel hatoda eltűnne, ha nem lennénk EU-tagok.","id":"20180905_Magyarorszag_bukna_a_legnagyobbat_ha_kilepne_az_EUbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367d72b0-9bb2-4559-a0fd-e2d075f927de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Magyarorszag_bukna_a_legnagyobbat_ha_kilepne_az_EUbol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:46","title":"Magyarország bukná a legnagyobbat, ha kilépne az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5b5e8-eacf-483f-a89b-01dac4217646","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt egy újabb videó a miniszterelnök kirgizisztáni látogatásáról.","shortLead":"Itt egy újabb videó a miniszterelnök kirgizisztáni látogatásáról.","id":"20180904_Orban_Fejlodni_akarunk_de_kozben_meg_akarjuk_orizni_szuverenitasunkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13d5b5e8-eacf-483f-a89b-01dac4217646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f175c-ad00-489f-85ac-825e02a2f197","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Orban_Fejlodni_akarunk_de_kozben_meg_akarjuk_orizni_szuverenitasunkat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:34","title":"Orbán: Fejlődni akarunk, de közben meg akarjuk őrizni szuverenitásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2243ad2-f5c2-4616-819c-c01c37f16b60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékokban elrejtett easter eggek nagyon kellemes perceket tudnak okozni, ha sikerül őket megfejteni. A Doom II egy ilyen rejtvényére 24 évvel a játék piacra kerülése után talált rá egy játékos.","shortLead":"A videojátékokban elrejtett easter eggek nagyon kellemes perceket tudnak okozni, ha sikerül őket megfejteni. A Doom II...","id":"20180904_john_romero_doom_2_titkos_szoba_easter_egg_felfedezes_titok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2243ad2-f5c2-4616-819c-c01c37f16b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e696eb63-1feb-43f9-8db5-ee9b8054514b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_john_romero_doom_2_titkos_szoba_easter_egg_felfedezes_titok","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:02","title":"24 év után derült fény a Doom II egy nagy titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő először rossz várost köszöntött a koncert közben. ","shortLead":"Az énekesnő először rossz várost köszöntött a koncert közben. ","id":"20180903_Komoly_baki_Britney_Spears_elfelejtette_a_koncertjen_hogy_eppen_hol_is_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851c6328-e37b-4dfb-8a80-337fc5e6ca44","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Komoly_baki_Britney_Spears_elfelejtette_a_koncertjen_hogy_eppen_hol_is_van","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:39","title":"Komoly baki: Britney Spears elfelejtette a koncertjén, hogy éppen hol is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Marad így is egy pár a Disneylandre hajazó városban.","shortLead":"Marad így is egy pár a Disneylandre hajazó városban.","id":"20180904_Kivarjak_amig_az_EU_nem_figyel_es_el_is_bontjak_az_egyik_kisvardai_attrakciot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f38be8-bf7b-4b7c-ba08-db4bce183b5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Kivarjak_amig_az_EU_nem_figyel_es_el_is_bontjak_az_egyik_kisvardai_attrakciot","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:20","title":"Kivárják, amíg az EU nem figyel, és el is bontják a legújabb kisvárdai attrakciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0642c1-58f7-4ee7-9dfe-7aef7a6ff77e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csurgó és Somogyszob között leszakadt a felsővezeték, ezért 20-40 percet késnek a vonatok.","shortLead":"Csurgó és Somogyszob között leszakadt a felsővezeték, ezért 20-40 percet késnek a vonatok.","id":"20180904_Sinre_dolt_fa_miatt_kesnek_a_vonatok_DombovarGyekenyes_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea0642c1-58f7-4ee7-9dfe-7aef7a6ff77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5021f5-d13c-4c15-987b-7b6da1901c8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Sinre_dolt_fa_miatt_kesnek_a_vonatok_DombovarGyekenyes_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:37","title":"Sínre dőlt fa miatt késnek a vonatok Dombóvár és Gyékényes között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belga EP-politikus szerint Orbán az idegengyűlölő és populista szélsőjobb vezetőjének képében tetszeleg. ","shortLead":"A belga EP-politikus szerint Orbán az idegengyűlölő és populista szélsőjobb vezetőjének képében tetszeleg. ","id":"20180903_Verhofstadt_A_Neppartnak_vegre_el_kellene_dontenie_hogy_Orban_belefere_vagy_sem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e4a770-d5ff-4722-abb8-0a77c07885c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Verhofstadt_A_Neppartnak_vegre_el_kellene_dontenie_hogy_Orban_belefere_vagy_sem","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:44","title":"Verhofstadt: A Néppártnak végre el kellene döntenie, hogy Orbán belefér-e, vagy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]