[{"available":true,"c_guid":"97d8e541-cbf7-484d-b763-4efc7cd58569","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fődíjat és a legjobb rendezőnek járó elismerést is magyarok nyerték.","shortLead":"A fődíjat és a legjobb rendezőnek járó elismerést is magyarok nyerték.","id":"20180904_Ket_dijat_is_elhoztak_a_magyar_filmesek_Montrealbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97d8e541-cbf7-484d-b763-4efc7cd58569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270c60d7-56b2-4e04-a7fb-ce55c781c792","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Ket_dijat_is_elhoztak_a_magyar_filmesek_Montrealbol","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:59","title":"Két fontos díjat is elhoztak a magyar filmesek Montrealból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb776c2-fcb1-4a3d-b619-14da3bd0f159","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű színész Facebook-oldalán üzent a magyaroknak.","shortLead":"A népszerű színész Facebook-oldalán üzent a magyaroknak.","id":"20180905_Magyarorszagra_latogat_Terence_Hill","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb776c2-fcb1-4a3d-b619-14da3bd0f159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aa974c-2806-4d8e-ac2d-315a79c883dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Magyarorszagra_latogat_Terence_Hill","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:03","title":"Magyarországra látogat Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két éve államosították az ágazatot.","shortLead":"Két éve államosították az ágazatot.","id":"20180905_Majdnem_minden_kemenyt_kisopor_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39676d0-6c51-4702-804e-d45b52f891a3","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Majdnem_minden_kemenyt_kisopor_az_allam","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:42","title":"Majdnem minden kéményt kisöpör az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Dubajból érkező repülőn többen rosszul lettek. A gép a Kennedy-repülőtéren vesztegel. ","shortLead":"A Dubajból érkező repülőn többen rosszul lettek. A gép a Kennedy-repülőtéren vesztegel. ","id":"20180905_fertozestol_tartanak_new_yorkban_repulogepet_vontak_karanten_ala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5c1580-119b-4481-9eb2-7789ed237c16","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_fertozestol_tartanak_new_yorkban_repulogepet_vontak_karanten_ala","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:05","title":"Fertőzéstől tartanak New Yorkban, repülőgépet vontak karantén alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f73fae-827f-4acb-9544-84e3d7965168","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Európa élklubjainak vezetőedzői azt javasolták a kontinentális labdarúgó-szövetségnek (UEFA), hogy vizsgálja felül az idegenben szerzett gólok szabályát a kupasorozatokban.","shortLead":"Európa élklubjainak vezetőedzői azt javasolták a kontinentális labdarúgó-szövetségnek (UEFA), hogy vizsgálja felül...","id":"20180905_futball_idegenben_lott_gol_szabaly_eltorlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f73fae-827f-4acb-9544-84e3d7965168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acba30b1-88e7-475e-b174-58c487428946","keywords":null,"link":"/sport/20180905_futball_idegenben_lott_gol_szabaly_eltorlese","timestamp":"2018. szeptember. 05. 18:11","title":"Fontos szabályt változtatnának meg a fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Erről a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára beszélt a Reuters hírügynökségnek adott, szerdán megjelent interjúban.","shortLead":"Erről a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára beszélt a Reuters hírügynökségnek adott, szerdán...","id":"20180905_fidesz_elkotelezett_tag_europai_neppart_takacs_szabolcs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806aed4d-6283-4d4b-9db9-899b3166d347","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_fidesz_elkotelezett_tag_europai_neppart_takacs_szabolcs","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:22","title":"\"A Fidesz elkötelezett tagja az Európai Néppártnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2db5cc6-aba2-42a9-b422-bf594aa00425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a Jaguarral a német autópályán akár 300-nál is jelentősen gyorsabban száguldhatunk.","shortLead":"Ezzel a Jaguarral a német autópályán akár 300-nál is jelentősen gyorsabban száguldhatunk.","id":"20180906_uj_rekord_mar_nem_a_lamborghini_urus_a_leggyorsabb_divatterepjaro_suv_jaguar_fpace_tuning_kompresszor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2db5cc6-aba2-42a9-b422-bf594aa00425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408e5bd2-296c-4800-b807-89aa7c6e4daa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_uj_rekord_mar_nem_a_lamborghini_urus_a_leggyorsabb_divatterepjaro_suv_jaguar_fpace_tuning_kompresszor","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:21","title":"Új rekord: már nem a Lamborghini Urus a leggyorsabb divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint a mesében: délelőtt megígérték a béremelést, délutánra az életmentő eszközök is megérkeztek a Honvédkórház sürgősségi centrumába. ","shortLead":"Mint a mesében: délelőtt megígérték a béremelést, délutánra az életmentő eszközök is megérkeztek a Honvédkórház...","id":"20180904_Felporogtek_az_esemenyek_a_Honvedkorhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b10945-3146-4943-9674-81b871dacdee","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Felporogtek_az_esemenyek_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:39","title":"Felpörögtek az események a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]