Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7084310a-c061-4867-a0c0-a9e6443c2aa5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Módosított frontrésszel és tisztább működésű dízelmotorokkal támad a népszerű kompakt modell ráncfelvarrt kivitele.","shortLead":"Módosított frontrésszel és tisztább működésű dízelmotorokkal támad a népszerű kompakt modell ráncfelvarrt kivitele.","id":"20180906_gyorsan_megujult_a_koreai_golf_itt_a_felfrissitett_hyundai_i30_dizelmotor_smartstream_facelift","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7084310a-c061-4867-a0c0-a9e6443c2aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e65411-35b2-4cb0-a998-cdb4529d3892","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_gyorsan_megujult_a_koreai_golf_itt_a_felfrissitett_hyundai_i30_dizelmotor_smartstream_facelift","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:21","title":"Gyorsan megújult a koreai Golf: itt a felfrissített Hyundai i30","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cc7923-d974-4ec8-81e1-7f409306cfd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Borfesztivál 27. alkalommal várja a borbarátokat a Budai Várba, ahol mától vasárnap estig több mint 150 hazai és külföldi kiállító több ezer borát kóstolhatják. Reflektorfényben a balatoni borászatok.","shortLead":"A Budapest Borfesztivál 27. alkalommal várja a borbarátokat a Budai Várba, ahol mától vasárnap estig több mint 150...","id":"20180906_A_Balaton_a_Varba_koltozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65cc7923-d974-4ec8-81e1-7f409306cfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cd3e41-8880-4597-aa63-df9909e6637a","keywords":null,"link":"/elet/20180906_A_Balaton_a_Varba_koltozott","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:57","title":"A Balaton a Várba költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2aa71fa-9a59-41ac-9366-2fa59a4626d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, nem is akár miről van szó, hanem a Lamborghini Urusról.","shortLead":"Igaz, nem is akár miről van szó, hanem a Lamborghini Urusról.","id":"20180905_kahn_design_lamborghini_urus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2aa71fa-9a59-41ac-9366-2fa59a4626d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee48f03-8a5d-4b49-8cfe-0a787cb5bc78","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_kahn_design_lamborghini_urus","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:44","title":"Ennél nagyobb kerekeket nem valószínű, hogy kapott szériaautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63af755f-58ae-4a80-85da-c3d334104485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napok óta áll egy nagy rakás kirakott hulladék a fővárosi Mester utcában, a járda felét is elfoglalja. A lakók szerint ők szóltak a hatóságoknak, de az FKF azt mondja, tőlük senki nem rendelte meg a szemét elszállítását.","shortLead":"Napok óta áll egy nagy rakás kirakott hulladék a fővárosi Mester utcában, a járda felét is elfoglalja. A lakók szerint...","id":"20180905_Telnek_a_napok_csak_nem_tunik_el_a_rejtelyes_szemethalom_a_belvarosi_utcabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63af755f-58ae-4a80-85da-c3d334104485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a02e65c-26b0-4181-a5a5-a0c220325265","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Telnek_a_napok_csak_nem_tunik_el_a_rejtelyes_szemethalom_a_belvarosi_utcabol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:13","title":"Telnek a napok, csak nem tűnik el a rejtélyes szeméthalom a belvárosi utcából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","shortLead":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","id":"20180907_jeep_cherokee_baleset_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f45867-7ab0-4bc0-b0c6-0a9c80fefb86","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_jeep_cherokee_baleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 04:01","title":"Az összkerékhajtás sem mentette meg ezt a Jeepet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbca699-157c-44bd-8798-dba1ce4d9587","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt nagy felhajtás.","shortLead":"Nem volt nagy felhajtás.","id":"20180906_megnosult_lukacs_laszlo_tankcsapda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dbca699-157c-44bd-8798-dba1ce4d9587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1448ef4a-7da4-4256-869d-1c8aec0f21ea","keywords":null,"link":"/elet/20180906_megnosult_lukacs_laszlo_tankcsapda","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:57","title":"Megnősült a Tankcsapda énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db470951-37da-4f4a-935d-6c6af30af384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államilag támogatott mosó- vagy hűtőgépcsere-akciók szomorú tapasztalatával lehettek gazdagabbak a hétfőn délután indult Diplomamentő program 2. jelentkezői: a kilencvenezer érintettből alig több mint ezerháromszázan fértek-férhettek be a nagy hírveréssel beharangozott nyelvtanfolyamokra. Négy éve hárommilliárdot, most 400 milliót szánt a PM a projektre, pedig \"igény, az lenne rá\". ","shortLead":"Az államilag támogatott mosó- vagy hűtőgépcsere-akciók szomorú tapasztalatával lehettek gazdagabbak a hétfőn délután...","id":"20180906_Az_erintettek_masfel_szazalekanak_adott_lehetoseget_a_PM_diplomamentesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db470951-37da-4f4a-935d-6c6af30af384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444215d7-7e87-42fd-9e36-f0caecc0b3bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Az_erintettek_masfel_szazalekanak_adott_lehetoseget_a_PM_diplomamentesre","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:33","title":"Sokan felsültek, csak az érintettek másfél százaléka pályázhatott a diplomamentésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet ellen az után indult vizsgálat, hogy a flamand közszolgálati televízió bemutatta a rasszista szervezetet. ","shortLead":"A szervezet ellen az után indult vizsgálat, hogy a flamand közszolgálati televízió bemutatta a rasszista szervezetet. ","id":"20180906_Eljaras_indult_Orban_ifju_migransgyulolo_belga_baratai_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faca7423-987b-4c9b-8848-9dbb8fc6e1d7","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Eljaras_indult_Orban_ifju_migransgyulolo_belga_baratai_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:44","title":"Eljárás indult Orbán ifjú migránsgyűlölő belga barátai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]