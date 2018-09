Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett épületrészt csak a látogatóknak és a járóképes betegeknek kell elhagyniuk.","shortLead":"Az érintett épületrészt csak a látogatóknak és a járóképes betegeknek kell elhagyniuk.","id":"20180905_tuz_volt_a_gyori_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998606aa-c506-4534-8bc2-cbc3e3c0357e","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_tuz_volt_a_gyori_korhazban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 19:21","title":"Tűz volt a győri kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6727fbf0-f040-40e2-be5f-0c1facf7b48b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendkívül sok vért vesztett, és ezért életveszélyes állapotban került a kórházba a megkéselt Jair Bolsonaro szélsőjobboldali brazil elnökjelölt – közölték az orvosai, miután hosszadalmas, de sikeres műtéttel sikerült stabilizálniuk a politikus állapotát.","shortLead":"Rendkívül sok vért vesztett, és ezért életveszélyes állapotban került a kórházba a megkéselt Jair Bolsonaro...","id":"20180907_megkeseltek_a_brazil_elnokjeloltet_egy_kampanyesemenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6727fbf0-f040-40e2-be5f-0c1facf7b48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34e1c91-76b6-4e9f-b81e-0311c8b99ddf","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_megkeseltek_a_brazil_elnokjeloltet_egy_kampanyesemenyen","timestamp":"2018. szeptember. 07. 05:41","title":"Megkéselték a brazil elnökjelöltet egy kampányeseményen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az éves előirányzat 121 százaléka volt a deficit augusztus végén.","shortLead":"Az éves előirányzat 121 százaléka volt a deficit augusztus végén.","id":"20180907_Sosem_latott_magassagban_a_hiany_a_kormany_nem_aggodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad41ac2c-37ea-441c-9413-918dd3f5f34e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180907_Sosem_latott_magassagban_a_hiany_a_kormany_nem_aggodik","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:34","title":"Sosem látott magasságban a hiány, a kormány nem aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f560fc70-f019-43c0-a1be-755ecd1f6389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden délután lesz a vita a jelentésről. ","shortLead":"Kedden délután lesz a vita a jelentésről. ","id":"20180906_Orban_ott_lesz_es_fel_is_fog_szolalni_a_Sargentinijelentes_vitajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f560fc70-f019-43c0-a1be-755ecd1f6389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976da3e3-29b6-49f5-b8df-13ccbcf53bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Orban_ott_lesz_es_fel_is_fog_szolalni_a_Sargentinijelentes_vitajaban","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:48","title":"Orbán ott lesz és fel is fog szólalni a Sargentini-jelentés vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dcb098-b767-45e0-97a8-4e58cf394899","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Monza tulajdonosa is elismerte, a volt olasz miniszterelnök komolyan érdeklődött a Serie C-ben játszó csapat iránt.","shortLead":"A Monza tulajdonosa is elismerte, a volt olasz miniszterelnök komolyan érdeklődött a Serie C-ben játszó csapat iránt.","id":"20180906_Harmadosztalyu_olasz_csapatot_venne_Berlusconi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14dcb098-b767-45e0-97a8-4e58cf394899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb88be6-bba7-4471-8552-56381b32b61e","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Harmadosztalyu_olasz_csapatot_venne_Berlusconi","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:45","title":"Harmadosztályú olasz csapatot venne Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c2fec9-0833-4e00-82c6-456ffaa7217d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dán cég 2030-ig ígéri az átállást.","shortLead":"A dán cég 2030-ig ígéri az átállást.","id":"20180905_Muanyagmentes_lehet_a_lego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08c2fec9-0833-4e00-82c6-456ffaa7217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7f0bf-5f3d-4ed4-89d0-f05b497072d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Muanyagmentes_lehet_a_lego","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:24","title":"Műanyagmentes lehet a legó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31fde5d7-525b-463b-86b5-13853fafc6e8","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Buli a suli, ha anyád a gyereknyomorító minisztérium államtitkára!","shortLead":"Buli a suli, ha anyád a gyereknyomorító minisztérium államtitkára!","id":"20180907_A_legszemelyesebb_kozugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31fde5d7-525b-463b-86b5-13853fafc6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fec6288-77a9-47f4-a80c-7e2fe293be2e","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_A_legszemelyesebb_kozugy","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:52","title":"Tóta W.: A legszemélyesebb közügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e63573-13fe-48f0-a4e0-46c00f136c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"L. Simon László, aki egykor a vár felújításának volt a felelőse, most visszatért a tett színhelyére , igaz csak fotózni.","shortLead":"L. Simon László, aki egykor a vár felújításának volt a felelőse, most visszatért a tett színhelyére , igaz csak...","id":"20180906_L_Simon_kilovagolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98e63573-13fe-48f0-a4e0-46c00f136c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b942c18-9cdb-4112-93db-2d83e59510ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_L_Simon_kilovagolt","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:19","title":"L. Simon kilovagolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]