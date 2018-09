Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37532850-58c1-4f25-961b-ad9b0e2228a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drágán vásárolt lélegeztetőgépet, elzavarta a miskolci kórházigazgatót Németh László, amikor még az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezetője. Némethet júniusban lecserélték, most a szegedi egyetem klinikai központját vezetheti.","shortLead":"Drágán vásárolt lélegeztetőgépet, elzavarta a miskolci kórházigazgatót Németh László, amikor még az Állami Egészségügyi...","id":"20180906_Az_Egeszsegugyi_Ellatonal_levaltottak_a_szegedi_klinikak_elere_kineveztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37532850-58c1-4f25-961b-ad9b0e2228a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096e6329-cc39-4f98-903d-0b8cc8264a04","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Az_Egeszsegugyi_Ellatonal_levaltottak_a_szegedi_klinikak_elere_kineveztek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:14","title":"Az Egészségügyi Ellátónál leváltották, a szegedi klinikák élére kinevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2aa71fa-9a59-41ac-9366-2fa59a4626d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, nem is akár miről van szó, hanem a Lamborghini Urusról.","shortLead":"Igaz, nem is akár miről van szó, hanem a Lamborghini Urusról.","id":"20180905_kahn_design_lamborghini_urus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2aa71fa-9a59-41ac-9366-2fa59a4626d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee48f03-8a5d-4b49-8cfe-0a787cb5bc78","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_kahn_design_lamborghini_urus","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:44","title":"Ennél nagyobb kerekeket nem valószínű, hogy kapott szériaautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2df553b-8a12-40fa-811f-5b3ae3206e2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Theranos hanyatlása két éve kezdődött meg, alapítójára börtön vár.","shortLead":"A Theranos hanyatlása két éve kezdődött meg, alapítójára börtön vár.","id":"20180905_Felszamoljak_a_vilag_legnagyobb_kamuceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2df553b-8a12-40fa-811f-5b3ae3206e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ddae99-805a-4c6a-956b-eb6637bafad7","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Felszamoljak_a_vilag_legnagyobb_kamuceget","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:16","title":"Felszámolják a világ legnagyobb kamucégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legilletékesebb, a Xiaomi szóvivője, termékmenedzsment igazgatója osztott meg egy érdekes képet a Twitteren egy hamarosan bemutatkozó okostelefonról. Na, mi lehet az érdekes rajta?","shortLead":"Az egyik legilletékesebb, a Xiaomi szóvivője, termékmenedzsment igazgatója osztott meg egy érdekes képet a Twitteren...","id":"20180905_xiaomi_mi_mix3_5g_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c800bf07-3cea-4e26-a345-ebbd9e723962","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_xiaomi_mi_mix3_5g_foto","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:03","title":"Több mint kiszivárogtatás: úgy tűnik, 5G-s lesz a Xiaomi új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Erről a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára beszélt a Reuters hírügynökségnek adott, szerdán megjelent interjúban.","shortLead":"Erről a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára beszélt a Reuters hírügynökségnek adott, szerdán...","id":"20180905_fidesz_elkotelezett_tag_europai_neppart_takacs_szabolcs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806aed4d-6283-4d4b-9db9-899b3166d347","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_fidesz_elkotelezett_tag_europai_neppart_takacs_szabolcs","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:22","title":"\"A Fidesz elkötelezett tagja az Európai Néppártnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még fel sem számolta kudarcba fulladt hálózatát a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., máris újat alakíthat ki, négymilliárd forintból.","shortLead":"Még fel sem számolta kudarcba fulladt hálózatát a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., máris újat alakíthat ki...","id":"20180906_Bebuktak_a_kereskedohazak_de_lett_negymilliard_forint_hogy_mas_neven_folytassak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7317338b-d9e9-40b4-806f-9fb860794fe8","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Bebuktak_a_kereskedohazak_de_lett_negymilliard_forint_hogy_mas_neven_folytassak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:57","title":"Bebuktak a kereskedőházak, de lett négymilliárd forint, hogy más néven folytassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d538e69e-6f5d-4dd2-911c-a5a1b2d69400","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a videóból remekül átjön, hogy mennyire jól gyorsul és milyen végsebességre képes egy enyhén tuningolt Audi sportkupé.","shortLead":"Ebből a videóból remekül átjön, hogy mennyire jól gyorsul és milyen végsebességre képes egy enyhén tuningolt Audi...","id":"20180906_a_nap_videoja_ennyire_folenyes_egy_500_loeros_audi_rs5_az_autobahnon_nemet_autopalya_tuning_kupe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d538e69e-6f5d-4dd2-911c-a5a1b2d69400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe88cee-f646-4611-95ec-5eb9888a51c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_a_nap_videoja_ennyire_folenyes_egy_500_loeros_audi_rs5_az_autobahnon_nemet_autopalya_tuning_kupe","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:41","title":"A nap videója: ennyire fölényes egy 500 lóerős Audi RS5 az Autobahnon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valamit odasúgtak a fülébe, Kim Dzsong Un erre szokatlan vigyorgásban tört ki.","shortLead":"Valamit odasúgtak a fülébe, Kim Dzsong Un erre szokatlan vigyorgásban tört ki.","id":"20180906_Ilyen_jokedvunek_meg_biztosan_nem_latta_az_EszakKoreai_diktatort__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a4e4ea-3e51-4314-8619-dc757bcac1f9","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Ilyen_jokedvunek_meg_biztosan_nem_latta_az_EszakKoreai_diktatort__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:51","title":"Ilyen jókedvűnek még biztosan nem látta az észak-koreai diktátort – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]