[{"available":true,"c_guid":"442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A mexikóvárosi Museo Dolores Olmedo remekműveire épülő, az életmű egészét átfogó tárlat ezzel már most az év legsikeresebb kiállítása Magyarországon. ","shortLead":"A mexikóvárosi Museo Dolores Olmedo remekműveire épülő, az életmű egészét átfogó tárlat ezzel már most az év...","id":"20180906_Mar_tobb_mint_szazezren_lattak_a_Frida_Kahlokiallitast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7043bac1-5085-46f1-baef-f3b86ab3f7b3","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Mar_tobb_mint_szazezren_lattak_a_Frida_Kahlokiallitast","timestamp":"2018. szeptember. 06. 16:20","title":"Már több mint százezren látták a Frida Kahlo-kiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aade59-5db2-4116-bd10-57cc3ce29235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pszichés problémák miatt vitték be, nagynénje szerint kérték is a dolgozókat, hogy figyeljenek oda rá.","shortLead":"Pszichés problémák miatt vitték be, nagynénje szerint kérték is a dolgozókat, hogy figyeljenek oda rá.","id":"20180906_Mar_jobban_van_a_kisfiu_aki_kizuhant_a_kaposvari_korhaz_egyik_ablakan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8aade59-5db2-4116-bd10-57cc3ce29235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc846da-f00e-4739-aa49-a3bbc9bc42d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Mar_jobban_van_a_kisfiu_aki_kizuhant_a_kaposvari_korhaz_egyik_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:47","title":"Már jobban van a kisfiú, aki kizuhant a kaposvári kórház egyik ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb16cfae-7504-47d9-9d12-66dfcdc048a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tizenhárom hónapnyi veszteglés után a Larsen-C selfjégről leszakadt hatalmas jéghegy déli vége jelentősen elmozdult, a parttal eddig párhuzamos tömb most nagyjából derékszögnyit fordult el. Szakértők szerint a déli félteke közelgő nyara is segítheti az előrelátható északi irányú sodródást.","shortLead":"Tizenhárom hónapnyi veszteglés után a Larsen-C selfjégről leszakadt hatalmas jéghegy déli vége jelentősen elmozdult...","id":"20180905_antarktiszrol_leszakadt_jeghegy_larsen_c_jegself_a68_a68_b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb16cfae-7504-47d9-9d12-66dfcdc048a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a0629b-3f98-4133-bfa1-d9eb58f24056","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_antarktiszrol_leszakadt_jeghegy_larsen_c_jegself_a68_a68_b","timestamp":"2018. szeptember. 05. 19:03","title":"Mozgásba lendült az Antarktiszról tavaly leszakadt gigászi jéghegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egyértelművé tette álláspontját a focista a szövetségi kapitány szerint, ezért most már hiába is visszakozna.","shortLead":"Egyértelművé tette álláspontját a focista a szövetségi kapitány szerint, ezért most már hiába is visszakozna.","id":"20180905_Joachim_Low_Ozil_nem_terhet_vissza_a_nemet_valogatottba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c74dc1-72d6-4237-8ea8-915b8ee26d9e","keywords":null,"link":"/sport/20180905_Joachim_Low_Ozil_nem_terhet_vissza_a_nemet_valogatottba","timestamp":"2018. szeptember. 05. 19:07","title":"Joachim Löw: Özil nem térhet vissza a német válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2aa71fa-9a59-41ac-9366-2fa59a4626d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, nem is akár miről van szó, hanem a Lamborghini Urusról.","shortLead":"Igaz, nem is akár miről van szó, hanem a Lamborghini Urusról.","id":"20180905_kahn_design_lamborghini_urus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2aa71fa-9a59-41ac-9366-2fa59a4626d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee48f03-8a5d-4b49-8cfe-0a787cb5bc78","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_kahn_design_lamborghini_urus","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:44","title":"Ennél nagyobb kerekeket nem valószínű, hogy kapott szériaautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478fb28e-1047-485c-b6c0-0f17692bcecb","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Zsinórban nyeri az állami milliárdokat Bárány László családi cége, a kisvárdai Master Good Kft. Legutóbb 3,4 milliárd forintot kaptak. A nagyvállalkozó szerint nincs ebben semmi különös, bárki pályázhat. Az más kérdés, hogy ha egyetlen jobboldali politikussal sincs jóban, és a focit sem szereti, nyerhet-e. ","shortLead":"Zsinórban nyeri az állami milliárdokat Bárány László családi cége, a kisvárdai Master Good Kft. Legutóbb 3,4 milliárd...","id":"20180906_Kicsit_rank_sutott_a_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=478fb28e-1047-485c-b6c0-0f17692bcecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc595647-9384-4337-8c9f-49b6a99c8f6a","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Kicsit_rank_sutott_a_nap","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:05","title":"Csányi Sándor egy kedves konkurens a robotvágóhidat építő kisvárdai cégvezérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent földre. Ehhez pedig egy világklasszis helyen építettek egy olasz ízlést célzó, de mégiscsak nagyon amerikai üzletet, melyet nemes egyszerűséggel a világ legszebb Starbucksának titulálnak. \r

","shortLead":"Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent...","id":"20180906_Ez_egy_szinhaz_es_a_baristak_a_szineszek__elkepeszto_helyen_nyilt_meg_a_vilag_legszebb_Starbucksa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0925f95e-d0c6-4cae-ba1b-8ae78cbf0f7d","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Ez_egy_szinhaz_es_a_baristak_a_szineszek__elkepeszto_helyen_nyilt_meg_a_vilag_legszebb_Starbucksa","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:54","title":"\"Ez egy színház, és a baristák a színészek\" – elképesztő helyen nyílt meg a világ legszebb Starbucksa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108c6b96-a481-4b1f-b5a2-3d1b8ac1ea77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem tűntek el, csak átalakultak a civil politizálás formái, állítják azok, akik a Fidesz harmadik kétharmados győzelme után tömegtüntetéseket szerveztek.","shortLead":"Nem tűntek el, csak átalakultak a civil politizálás formái, állítják azok, akik a Fidesz harmadik kétharmados győzelme...","id":"20180906_Mar_az_oszre_keszulnek_az_aprilisi_tuntetesek_szervezoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=108c6b96-a481-4b1f-b5a2-3d1b8ac1ea77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95d9419-be06-4bae-a896-f007d6d0dbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Mar_az_oszre_keszulnek_az_aprilisi_tuntetesek_szervezoi","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:47","title":"Közös ellenzéki jelöltet akarnak az önkormányzati választáson a tüntetésszervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]