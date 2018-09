Több mutatót is közöl az új magyarországi ügynökségi rangsor, az Agency Toplist, amely korábban komoly vitát váltott ki a reklámszakmában, és egy ideig úgy tűnt, soha nem is készül el. Végül mégis összeállt, az mmonline.hu révén pedig már most böngészhető.

Az Agency Toplist komplex módon, a gazdasági mutatók, a szolgáltatások minősége, valamint a vállalat jó hírneve alapján rangsorolja a reklámügynökségeket – magyarázza a portál a mérés módszertanát.

A lista több kategóriájában is állami ügynökségek vezetik a sort, de akadnak piaci alapú sikertörténetek is.

A dinamizmust vizsgálva (vagyis profitabilitás növekedése alapján) a White Rabbit, az új médiakirály, a Balásy Gyula érdekeltségéhez tartozó New Land Media, valamint a DDB Budapest szerepel az első három helyen.

Jó hírnév kategóriában (reklámversenyek és médiamegjelenések alapján) a Republic Group, a White Rabbit és az Isobar Budapest szereztek dobogós helyet.

A lista legérdekesebb része természetesen a teljesítmény fül, amely árbevétel alapján rangsorolja az ügynökségeket. Itt toronymagasan a Balásy-féle, a kormányzati propagandát előszeretettel bonyolító New Land Media vezet (25 milliárd forint), második a Kuna Tiborhoz tartozó Trinity Communications (21 milliárd forint), a harmadik az MMS. Őket követi Rogán Antal szomszédjának, Csetényi Csaba cége, az Affiliate Network (5 milliárd forint), illetve Balásy másik cége, a Lounge Design. Kunával és Csetényivel azóta szerződést bontott a Nemzeti Kommunikációs Hivatal.

A teljes lista itt.