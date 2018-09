Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autós rovatunk felvillanyozva figyelhette a kötcsei találkozót, amire egy szép BMW-vel érkezett meg Orbán Ráhel és férje, Tiborcz István.","shortLead":"Autós rovatunk felvillanyozva figyelhette a kötcsei találkozót, amire egy szép BMW-vel érkezett meg Orbán Ráhel és...","id":"20180908_Talan_a_BMWgyar_erkezeset_unnepeltek_Tiborczek_a_szep_uj_X3assal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b14165f-e33b-44fd-819a-ae94d24a0a3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Talan_a_BMWgyar_erkezeset_unnepeltek_Tiborczek_a_szep_uj_X3assal","timestamp":"2018. szeptember. 08. 18:41","title":"Talán a BMW-gyár érkezését üdvözlik Tiborczék a szép X3-assal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes és belügyminiszter pártjával, a Ligával közölték szombaton, hogy nem látják szívesen az Európai Néppártban (EPP), de már csatlakozott is az amerikai Steve Bannon alapította, brüsszeli székhelyű, EU-ellenes, populista mozgalomhoz.\r

","shortLead":"Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes és belügyminiszter pártjával, a Ligával közölték szombaton, hogy nem látják...","id":"20180908_europai_neppart_matteo_salvini_steve_bannon_populizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c591d8-d5be-418e-a26b-37b390ee1a24","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_europai_neppart_matteo_salvini_steve_bannon_populizmus","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:10","title":"A Néppárt nem kér Orbán hősének mozgalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főváros felé 25-30 perccel nő a menetidő a torlódás miatt.","shortLead":"A főváros felé 25-30 perccel nő a menetidő a torlódás miatt.","id":"20180910_tobb_auto_utkozott_beallt_az_m7es_budapest_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513dc79-b049-48e0-a5b5-b0eafcd7995e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_tobb_auto_utkozott_beallt_az_m7es_budapest_fele","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:40","title":"Több autó ütközött, beállt az M7-es Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18091602-ae96-4359-b389-4578ad7d3c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vicces, amikor valaki egy iPhone-t használva ecsetelgeti egy androidos telefon előnyeit. A napokban egy indiai színésznő tette ezt.","shortLead":"Vicces, amikor valaki egy iPhone-t használva ecsetelgeti egy androidos telefon előnyeit. A napokban egy indiai...","id":"20180910_anushka_sharma_iphone_twitter_google_pixel_2xl_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18091602-ae96-4359-b389-4578ad7d3c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349f479b-152c-4afe-bcaf-467cc8fe2a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_anushka_sharma_iphone_twitter_google_pixel_2xl_kamera","timestamp":"2018. szeptember. 10. 06:03","title":"Vicces: iPhone-ról dicséri a színésznő a Google-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e52cda-7711-4a7c-8c27-5aa22be64572","c_author":"Gergely Márton","category":"kkv","description":"A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított csornai gyár. Az üzemcsarnokban azonban a mai napig nem indult el a termelés, ami gyártósor híján nehéz is lenne. Az uniós támogatás miatt érintett OLAF a minap úgy döntött, közelebbről is megvizsgálja az ügyet – áll egy birtokunkba került dokumentumban. Az érintett cég állítja: nem tud a dologról. A beruházást jelentős hitellel segítő állami Eximbank pedig banktitokra hivatkozva nem ad érdemi tájékoztatást. A helyiek addig is figyelik, mi történik az ipartelepen.","shortLead":"A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított...","id":"20180910_A_csornai_napelemgyarnal_egy_ember_kaszal_am_most_az_OLAF_vizsgalatot_indit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05e52cda-7711-4a7c-8c27-5aa22be64572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce91cd0-b39c-4ea3-b0da-de3909059a9d","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_A_csornai_napelemgyarnal_egy_ember_kaszal_am_most_az_OLAF_vizsgalatot_indit","timestamp":"2018. szeptember. 10. 06:30","title":"A csornai napelemgyárnál egy ember kaszál, ám most az OLAF vizsgálatot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6081024-33a1-48cc-99de-0c0ae520973e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180908_Buszmegalloban_allo_not_gazoltak_halalra_Szigetszentmikloson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6081024-33a1-48cc-99de-0c0ae520973e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa75f40a-f953-4d02-a2f9-76329874ab58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Buszmegalloban_allo_not_gazoltak_halalra_Szigetszentmikloson","timestamp":"2018. szeptember. 08. 19:18","title":"Buszmegállóban álló nőt gázoltak halálra Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27acac6c-feb6-4505-ac5c-4204c0e9e57e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy aranyat, négy ezüstöt és négy bronzot gyűjtöttek a magyarok a Kirgizisztánban rendezett sporteseményen.","shortLead":"Négy aranyat, négy ezüstöt és négy bronzot gyűjtöttek a magyarok a Kirgizisztánban rendezett sporteseményen.","id":"20180908_nomad_vilagjatekok_tizenket_magyar_erem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27acac6c-feb6-4505-ac5c-4204c0e9e57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202065ef-ca4f-4a5c-a109-6047a3c4d1f7","keywords":null,"link":"/sport/20180908_nomad_vilagjatekok_tizenket_magyar_erem","timestamp":"2018. szeptember. 08. 13:40","title":"Tucatnyi érmet hoztak el a magyarok a Nomád Világjátékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába jön az ingyenes tankönyv, inkább megveszik a szülők a boltban. Az iskolától kapott könyvek ugyanis hiányosak, használtak, de olykor a tanár is másból tanít. Egy szegedi könyváruházban már pótrendelést is kellett leadni.","shortLead":"Hiába jön az ingyenes tankönyv, inkább megveszik a szülők a boltban. Az iskolától kapott könyvek ugyanis hiányosak...","id":"20180910_Itt_az_ingyen_tankonyv_megis_sokat_koltenek_ra_a_szulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e54063e-ce6a-4b89-a3ad-cca8b2e100dc","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Itt_az_ingyen_tankonyv_megis_sokat_koltenek_ra_a_szulok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:22","title":"Itt az ingyentankönyv, mégis sokat költenek rá a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]