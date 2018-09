Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfőn benyújtott határozati javaslat címe: „a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról”, Kocsis Máté és Gulyás Gergely nyújtották be.","shortLead":"A hétfőn benyújtott határozati javaslat címe: „a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal...","id":"20180918_Orszaggyulesi_hatarozatban_menne_neki_a_Fidesz_a_Sargentinijelentesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b73e3f-4cf5-4ad6-a89b-0ac2b8e9caf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Orszaggyulesi_hatarozatban_menne_neki_a_Fidesz_a_Sargentinijelentesnek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:25","title":"Országgyűlési határozatban menne neki a Fidesz a Sargentini-jelentésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ütések, rúgások, gumibotozás, kutyaharapás. Például olyan trikók, amelyeket a volt Szovjetunió nevének cirill betűs rövidítésével ékesítenek: CCCP.","shortLead":"A világ legnagyobb szupermarket hálózata, az amerikai, de 28 más országban is jelenlévő óriás, a Walmart...","id":"20180917_A_balti_allamok_kemenyen_nekimentek_a_CCCPs_trikokat_arulo_amerikai_aruhazlancnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f25da65c-4963-4110-8e13-9483ec061c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae41a8bc-cc2d-4b38-8f6e-80391526ba0c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_A_balti_allamok_kemenyen_nekimentek_a_CCCPs_trikokat_arulo_amerikai_aruhazlancnak","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:15","title":"A balti államok keményen nekimentek a CCCP-s trikókat áruló amerikai áruházláncnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3cc0cf-fa5d-44a1-b1ed-8cf5d91d424c","c_author":"T. 