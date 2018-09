Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e81223cb-4c51-4e18-8972-7ffb5873f08e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 27. és október 7. között rendezik meg a Művész Moziban a Szemrevaló Filmfesztivált. A nyitófilm Lars Kraume, magyar vonatkozású, valós eseményeket feldolgozó Néma forradalom című alkotása lesz.","shortLead":"Szeptember 27. és október 7. között rendezik meg a Művész Moziban a Szemrevaló Filmfesztivált. A nyitófilm Lars Kraume...","id":"20180917_Fesztivaldijas_filmekkel_jelentkezik_a_Szemrevalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e81223cb-4c51-4e18-8972-7ffb5873f08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b81e1e-e65c-4808-bb50-64b5eaf2f7fa","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Fesztivaldijas_filmekkel_jelentkezik_a_Szemrevalo","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:56","title":"Fesztiváldíjas filmekkel jelentkezik a Szemrevaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába gyengül a forint, a magas áfakulcs miatt sokkal több magyar jár át külföldre bevásárolni, mint korábban.","shortLead":"Hiába gyengül a forint, a magas áfakulcs miatt sokkal több magyar jár át külföldre bevásárolni, mint korábban.","id":"20180917_Egyre_tobb_magyar_jar_at_kulfoldre_vasarolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ec39f7-64b8-4e85-a830-df4024200af9","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Egyre_tobb_magyar_jar_at_kulfoldre_vasarolni","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:29","title":"Egyre több magyar jár át külföldre vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ee2fb8-9c06-4d52-9d11-e5d9ef716962","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt perelik be, aki először nyilvánosságra hozta a történetet úgy, hogy a két sportoló beazonosítható volt. ","shortLead":"Azt perelik be, aki először nyilvánosságra hozta a történetet úgy, hogy a két sportoló beazonosítható volt. ","id":"20180918_Szemelyisegi_jogi_pert_inditanak_a_szexualis_eroszakkal_megvadolt_vizilabdazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6ee2fb8-9c06-4d52-9d11-e5d9ef716962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13511a11-f2fd-4649-bf1e-84a3ddbe1217","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Szemelyisegi_jogi_pert_inditanak_a_szexualis_eroszakkal_megvadolt_vizilabdazok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 22:47","title":"Személyiségi jogi pert indítanak a szexuális erőszakkal megvádolt vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés közelebb van, mint gondolnánk. ","shortLead":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés...","id":"20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4936efc-4f30-4a4c-aa65-bbf5c57abc18","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:10","title":"Széles mosoly, ölelkezés: a két Korea megállapodott az atomfegyverek leszereléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most nem kell engedély és vízum, a kiválás után ez ne maradjon így – javasolja egy brit kormányközeli szervezet, amelynek tanulmányából közben kiderül az is, hogy az unióból érkezők több adót fizetnek, mint amennyi szociális juttatást igénybe vesznek. ","shortLead":"Most nem kell engedély és vízum, a kiválás után ez ne maradjon így – javasolja egy brit kormányközeli szervezet...","id":"20180918_Brexit_a_magyarokat_is_rosszul_erintene_az_uj_brit_javaslat_a_munkavallalasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ced2a80-732f-47f7-a125-4105b3cbdb6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Brexit_a_magyarokat_is_rosszul_erintene_az_uj_brit_javaslat_a_munkavallalasrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:38","title":"Brexit: a magyarokat is rosszul érintené az új brit javaslat a munkavállalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi első alapoktól villanyautónak szánt modellje valahova a Q5 és a Q7 közé ékelődik be. ","shortLead":"Az Audi első alapoktól villanyautónak szánt modellje valahova a Q5 és a Q7 közé ékelődik be. ","id":"20180918_feszultsegkelto_itt_az_elso_tisztan_elektromos_audi_az_etron_divatterepjaro_mercedes_eqc_tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3c22e7-6d7b-492b-aeeb-9a6996d4d455","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_feszultsegkelto_itt_az_elso_tisztan_elektromos_audi_az_etron_divatterepjaro_mercedes_eqc_tesla","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:21","title":"Feszültségkeltő: itt az első tisztán elektromos Audi, az e-tron divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d42a9d9-b7a5-4f74-bc5c-80a4aac6670c","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Nem csak politikai értelemben, a képviselők szociográfiai összetételét tekintve is tömbösödött, egyszínűbbé vált a parlament – derül ki a HVG kutatásából. ","shortLead":"Nem csak politikai értelemben, a képviselők szociográfiai összetételét tekintve is tömbösödött, egyszínűbbé vált...","id":"201829__parlamenti_szociografia__politikai_elit__hvgkutatas__az_ajtok_zarodnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d42a9d9-b7a5-4f74-bc5c-80a4aac6670c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bc1faf-72a9-494b-ac55-c3af33f36065","keywords":null,"link":"/itthon/201829__parlamenti_szociografia__politikai_elit__hvgkutatas__az_ajtok_zarodnak","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:50","title":"Tudja, kik döntenek Magyarország sorsáról? Megnéztük \"A\" képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első bevallás benyújtási határideje a hétfő volt, az adót is mostanáig kellett befizetni.","shortLead":"Az első bevallás benyújtási határideje a hétfő volt, az adót is mostanáig kellett befizetni.","id":"20180917_szigort_iger_a_nav_a_bevandorlasi_kulonado_ellenorzeseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da411c6f-20bf-4121-94c4-14549a4b79a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_szigort_iger_a_nav_a_bevandorlasi_kulonado_ellenorzeseben","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:42","title":"Szigort ígér a NAV a bevándorlási különadó ellenőrzésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]