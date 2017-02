[{"available":true,"c_guid":"ca2dcd78-a492-4d81-9829-20bbc60c76bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két fontos díjat is kapott posztumusz az egy éve elhunyt ikon a BRIT Awards tegnapi díjkiosztóján.","shortLead":"Két fontos díjat is kapott posztumusz az egy éve elhunyt ikon a BRIT Awards tegnapi díjkiosztóján.","id":"20170223_Bowiet_bucsuztattak_a_britek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca2dcd78-a492-4d81-9829-20bbc60c76bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033f5d73-60f5-48c7-9706-1c20eef11035","keywords":null,"link":"/kultura/20170223_Bowiet_bucsuztattak_a_britek","timestamp":"2017. február. 23. 12:14","title":"Bowie-t búcsúztatták a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88607766-a3ce-4b35-b466-f0eafc5fe7ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pénteken, elsőként az V. kerületben megkezdődik az idei lakossági lomtalanítás Budapesten - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Nonprofit Zrt.","shortLead":"Pénteken, elsőként az V. kerületben megkezdődik az idei lakossági lomtalanítás Budapesten - közölte a Fővárosi...","id":"20170223_lomtalanitas_kezdodik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88607766-a3ce-4b35-b466-f0eafc5fe7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1026e7-c544-424e-9404-a964260c5073","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170223_lomtalanitas_kezdodik","timestamp":"2017. február. 23. 12:36","title":"Újra elkezdődik a pár nap, amitől sok budapesti retteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c7eb18-42af-4903-bdb1-e2ac1d82baba","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Törölte belföldi és nemzetközi járatainak mintegy 60 százalékát az olasz Alitalia dolgozóinak 24 órás munkabeszüntetése miatt. Törölte belföldi és nemzetközi járatainak mintegy 60 százalékát az olasz Alitalia dolgozóinak 24 órás munkabeszüntetése miatt. A szállítás idején végig stabil volt az 50 év körüli férfi állapota - mondta a honvédkórház orvosigazgatója. ","id":"20170224_veronai_buszbaleset_tulelo_honvedkorhaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d089357-7f8c-4396-b6de-188d01e16ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e313ee24-500a-4baf-809b-419078a55ccb","keywords":null,"link":"/itthon/20170224_veronai_buszbaleset_tulelo_honvedkorhaz","timestamp":"2017. február. 24. 19:55","title":"Koponya- és mellkasi sérülésekkel hozták haza a veronai buszbaleset utolsó súlyos sérültjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecad2136-96b4-4bd4-abb2-b02be5e62ea8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országok köré épített falakról, a liberális értékeket megingató bevándorlási dilemmáról is beszélt Rotterdam marokkói születésű polgármestere a HVG-nek. Ahmed Aboutaleb szerint akkor érdemes olimpiát rendezni, ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság enged túlzott elvárásaiból, és visszatér az olimpiai eszméhez. Az országok köré épített falakról, a liberális értékeket megingató bevándorlási dilemmáról is beszélt Rotterdam marokkói születésű polgármestere a HVG-nek. Evidens, hogy egy mozgalom optimista: a Budapesti Olimpiai Mozgalom új célt talált. ","id":"20170223_bom_uj_boritokep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a11c7773-61b6-435b-ab0f-9f9eb981371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeca29e4-14b5-4da8-9722-3290d11d5553","keywords":null,"link":"/itthon/20170223_bom_uj_boritokep","timestamp":"2017. február. 23. 13:11","title":"Lecserélte a BOM a Facebook-képét, de mire!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d42289-ca5e-4e76-9fa1-47338e5c171f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan átmentek már Simicska tévéjétől a feltőkésített riválishoz, de a Hír Tv-nél azt mondják, nincs szó \"második G-napról\", az Echo Tv a márciusi megújulásra készül ilyen intenzíven az új alkalmazottak toborzásával.","shortLead":"Sokan átmentek már Simicska tévéjétől a feltőkésített riválishoz, de a Hír Tv-nél azt mondják, nincs szó \"második...","id":"20170223_hir_tv_meszaros_lorinc","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7d42289-ca5e-4e76-9fa1-47338e5c171f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58b4039-f3e2-48ac-8974-f00ba2ec1592","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170223_hir_tv_meszaros_lorinc","timestamp":"2017. február. 23. 09:19","title":"Felmondott egy Hír Tv-s műsor teljes stábja, mennek Mészáros Lőrinchez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd7f4ec-0ad1-4335-a444-03c4555c3232","c_author":"G. Szerda este nem csak a budapesti olimpiai álomnak vetett véget Orbán Viktor, hanem az is kiderült: az elmúlt húsz évben a 6,5 milliós Madrid marad a "legkisebb" város, amely a kandidálás utolsó köréig eljut. Thomas Bach NOB-elnök reformjai is elszállhattak Budapesten. Szerda este nem csak a budapesti olimpiai álomnak vetett véget Orbán Viktor, hanem az is kiderült: az elmúlt húsz évben a 6,5 milliós Madrid marad a "legkisebb" város, amely a kandidálás utolsó köréig eljut.