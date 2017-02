[{"available":true,"c_guid":"340aa2f5-66e9-45ad-9f2a-bb7321b93596","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olimpia ugyan nem lesz Budapesten, de látványosan dráguló stadionépítésből így sincs hiány.","shortLead":"Olimpia ugyan nem lesz Budapesten, de látványosan dráguló stadionépítésből így sincs hiány.","id":"20170223_Puskas_Stadion_epites_ar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=340aa2f5-66e9-45ad-9f2a-bb7321b93596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b1db88-c478-4a66-8438-a6385536e797","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170223_Puskas_Stadion_epites_ar","timestamp":"2017. február. 23. 14:26","title":"Hirtelen majdnem megduplázódott a Puskás-stadion építésének ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség most ellenőrzi az elmondottakat, aztán márciusban folytatják a kihallgatásokat. ","shortLead":"Az ügyészség most ellenőrzi az elmondottakat, aztán márciusban folytatják a kihallgatásokat. ","id":"20170222_Most_egy_idore_leallnak_a_Terez_koruti_robbanto_kihallgatasaval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a909bd-1bd0-4205-8e80-454c1428d301","keywords":null,"link":"/itthon/20170222_Most_egy_idore_leallnak_a_Terez_koruti_robbanto_kihallgatasaval","timestamp":"2017. február. 22. 17:35","title":"Most egy időre leállnak a Teréz körúti robbantó kihallgatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27be88ec-0fb9-45fa-a210-f17ec0d8fa75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla szerdán azt is bemutatta, milyen pénzügyi évet zártak 2016-ban.","shortLead":"A Tesla szerdán azt is bemutatta, milyen pénzügyi évet zártak 2016-ban.","id":"20170223_tesla_model_3_gyartas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27be88ec-0fb9-45fa-a210-f17ec0d8fa75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4b6d71-3531-4245-8960-3b1a9c3da106","keywords":null,"link":"/cegauto/20170223_tesla_model_3_gyartas","timestamp":"2017. február. 23. 06:41","title":"Most már biztos: ekkor kezdik gyártani a Tesla eddigi legolcsóbb autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Pénteken erős szélre, helyenként esőre is számítani kell. ","shortLead":"Pénteken erős szélre, helyenként esőre is számítani kell. ","id":"20170224_Jon_a_hidegfront_ma_mar_beborul_az_eg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1849f684-32bd-4437-9a9a-eeb6630dd741","keywords":null,"link":"/idojaras/20170224_Jon_a_hidegfront_ma_mar_beborul_az_eg","timestamp":"2017. február. 24. 05:46","title":"Jön a hidegfront, ma már beborul az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b997a3-c1cd-44f6-a322-879d6c786101","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vissza nem térítendő akár több tízmilliós támogatásokért cserébe csak öt évig kell szálláshelyként üzemeltetni az épületet, utána akár be is lehet költözni. ","shortLead":"A vissza nem térítendő akár több tízmilliós támogatásokért cserébe csak öt évig kell szálláshelyként üzemeltetni...","id":"20170224_Szamos_polgarmester_huzott_hasznot_a_falusi_turizmust_tamogato_unios_milliokbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b997a3-c1cd-44f6-a322-879d6c786101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb129146-48be-48ce-bcec-886faec1a2a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170224_Szamos_polgarmester_huzott_hasznot_a_falusi_turizmust_tamogato_unios_milliokbol","timestamp":"2017. február. 24. 09:00","title":"Számos polgármester húzott hasznot a falusi turizmust támogató uniós milliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8166dd3-d485-4a07-b8a8-849edcddafa5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyar rendőrök találtak meg év elején két lopott barcelonai Ferrarit. Azóta kiderült hajókat és más autókat is vittek a magyar tolvajok. Az egyik Ferrari tulajdonosa, alig győzött hálálkodni, hogy meglett az autója.","shortLead":"Magyar rendőrök találtak meg év elején két lopott barcelonai Ferrarit. Azóta kiderült hajókat és más autókat is vittek...","id":"20170222_Magyar_rendorok_talaltak_meg_egy_Barcelonaban_ellopott_Ferrarit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8166dd3-d485-4a07-b8a8-849edcddafa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b89f4c-1f89-46f1-91de-e8613f9d651c","keywords":null,"link":"/cegauto/20170222_Magyar_rendorok_talaltak_meg_egy_Barcelonaban_ellopott_Ferrarit","timestamp":"2017. február. 22. 20:49","title":"Megköszönték a visszaszerzett Ferrarikat a magyar rendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ea55bd-43a5-466f-8848-8cc8b225c33c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Magyarországon is jogi lépéseket tett egy horvát cég, amely azután került nehéz helyzetbe, hogy az általa használt magyar zajvédő falak leszerepeltek. A szlovén állam szerint selejtesek a hang tompítására hivatott betonelemek, és erre hivatkozva annyi pénzt követelt vissza, hogy Eszéken 150 ember vesztette el munkáját. Megkerestük a magyar céget, mit szól a zajvédő falait elmarasztaló szakvéleményről – hiszen nálunk is ez a vállalkozás szállítja a hangszűrők nagy részét.","shortLead":"Magyarországon is jogi lépéseket tett egy horvát cég, amely azután került nehéz helyzetbe, hogy az általa használt...","id":"20170224_Magyar_ceg_zajvedo_fala_miatt_oriasi_per_megy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4ea55bd-43a5-466f-8848-8cc8b225c33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46805451-6249-443b-94ab-492c78cf9e4d","keywords":null,"link":"/kkv/20170224_Magyar_ceg_zajvedo_fala_miatt_oriasi_per_megy","timestamp":"2017. február. 24. 11:50","title":"Hangos botrány lett egy magyar cég zajvédő falából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b2b0b7-8960-4a04-b4bb-b800f0731dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két év alatt harmadszor megy tönkre az online pénztárgép egy csornai vállalkozásnál. Bármit csinálnak vele, a kassza egyszerűen semmire sem reagál. Legutóbb azt mondták a tulajdonosnak, hogy vegyen egy újat, kedvezményesen, csaknem 100 ezer forintért. Nemcsak ő járt így. Több vállalkozó szerint is sok a probléma az egyik típussal – hangzott el a csütörtöki RTL Híradóban.","shortLead":"Két év alatt harmadszor megy tönkre az online pénztárgép egy csornai vállalkozásnál. Bármit csinálnak vele, a kassza...","id":"20170223_online_kassza_az_egyik_tipussal_sok_a_baj_panaszkodnak_a_vallalkozok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3b2b0b7-8960-4a04-b4bb-b800f0731dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8454b725-8577-4ac8-bf04-239fae4556e4","keywords":null,"link":"/kkv/20170223_online_kassza_az_egyik_tipussal_sok_a_baj_panaszkodnak_a_vallalkozok","timestamp":"2017. február. 23. 20:52","title":"Online kassza: az egyik típussal sok a baj, panaszkodnak a vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]