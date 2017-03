[{"available":true,"c_guid":"c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"cegauto","description":"Kiscsomagszállítás – hamarosan talán ezzel álcázzák a taxizást a sofőrök, akik igyekeznek megúszni a közterheket, és ma is abszurd címeken fuvaroznak. ","shortLead":"Kiscsomagszállítás – hamarosan talán ezzel álcázzák a taxizást a sofőrök, akik igyekeznek megúszni a közterheket, és ma...","id":"201709__altaxik__simlis_berautosok__repteri_transzfer__uber_utan_szabadon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495c22e9-dca7-44ed-9edf-c0111ae0531c","keywords":null,"link":"/cegauto/201709__altaxik__simlis_berautosok__repteri_transzfer__uber_utan_szabadon","timestamp":"2017. március. 05. 12:30","title":"Tovább szürkítette a piacot az Uber kiűzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168c633b-1d96-4ef5-878e-6a13c35d2221","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A titok egy kapcsolatban hosszútávon romboló hatású, így van ez akkor is, ha soha nem derül fény rá, és akkor is, ha igen. A tényleges kimenetel többek között attól függ, milyen a résztvevők személyisége, érzelmi érettsége, önismerete, milyenek a kapcsolati mintáik. Porkoláb-Minarik Annamária pszichológus cikke.","shortLead":"A titok egy kapcsolatban hosszútávon romboló hatású, így van ez akkor is, ha soha nem derül fény rá, és akkor is, ha...","id":"20170304_Elmondjuke_hogy_felreleptunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=168c633b-1d96-4ef5-878e-6a13c35d2221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4d39bf-7da5-47f5-8a27-f173f604e189","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20170304_Elmondjuke_hogy_felreleptunk","timestamp":"2017. március. 04. 20:00","title":"Elmondjuk-e, hogy félreléptünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af1f0b1-04c5-4a55-a574-de10bafee820","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akkor sem vállalja az elnökjelöltséget Alain Juppé, ha Francois Fillon \"nyakassága zsákutcába vezet\".","shortLead":"Akkor sem vállalja az elnökjelöltséget Alain Juppé, ha Francois Fillon \"nyakassága zsákutcába vezet\".","id":"20170306_juppe_nem_ugrik_be_fillon_helyere__johet_sarkozy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2af1f0b1-04c5-4a55-a574-de10bafee820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c18c0b-8c5c-42ac-958f-ef46ab813ded","keywords":null,"link":"/vilag/20170306_juppe_nem_ugrik_be_fillon_helyere__johet_sarkozy","timestamp":"2017. március. 06. 12:48","title":"Juppé nem ugrik be Fillon helyére - jöhet Sarkozy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bcabc4-179b-4430-a316-4934eddc62b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Exkluzív\" kampányfelmérése alapján az MKKP a macskákkal és a lovakkal még összeakaszthatja a bajuszt, de a parlamenti pártok a kanyarban sincsenek.","shortLead":"\"Exkluzív\" kampányfelmérése alapján az MKKP a macskákkal és a lovakkal még összeakaszthatja a bajuszt, de a parlamenti...","id":"20170305_A_Ketfarku_szerint_a_zugloi_idokozi_mar_el_is_dolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60bcabc4-179b-4430-a316-4934eddc62b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3620934-f61e-4aa0-bf13-b3fbc8af60fe","keywords":null,"link":"/itthon/20170305_A_Ketfarku_szerint_a_zugloi_idokozi_mar_el_is_dolt","timestamp":"2017. március. 05. 11:32","title":"A Kétfarkú szerint a zuglói időközi már el is dőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68913dc3-ea3a-446f-83bc-8d786c8d7630","c_author":"","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő ütős érvet talált az illegális bevándorlás elleni harc szükségességéről: sorok alakultak ki Hegyeshalomnál, mikor őt Bécsben várják.","shortLead":"A kormányszóvivő ütős érvet talált az illegális bevándorlás elleni harc szükségességéről: sorok alakultak ki...","id":"20170306_Kovacs_Zoltan_szerint_botrany_hogy_o_dugoban_araszol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68913dc3-ea3a-446f-83bc-8d786c8d7630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f5b8a1-74a8-4ba5-b713-829b8ff3bbed","keywords":null,"link":"/itthon/20170306_Kovacs_Zoltan_szerint_botrany_hogy_o_dugoban_araszol","timestamp":"2017. március. 06. 11:50","title":"Kovács Zoltán szerint botrány, hogy ő dugóban araszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fed36a5-ae7e-4e77-974d-94a4ca94c237","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tűzijátékoknak állíthatnak környezetbarát alternatívát az égen táncoló, meghatározott koreográfiót követő drónok.","shortLead":"A tűzijátékoknak állíthatnak környezetbarát alternatívát az égen táncoló, meghatározott koreográfiót követő drónok.","id":"20170305_ehang_ezer_dron_az_egen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fed36a5-ae7e-4e77-974d-94a4ca94c237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79bc16cf-12be-4588-bf28-0808cbdaf3a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20170305_ehang_ezer_dron_az_egen","timestamp":"2017. március. 05. 10:12","title":"Ezt a videót látni kell: ezer drón táncolt az égen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c8a6ed-6965-41fa-89c8-fe9f85059664","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bizonyos városokban 8-10 százalékos átlagos béremelések voltak az elmúlt évben.","shortLead":"Bizonyos városokban 8-10 százalékos átlagos béremelések voltak az elmúlt évben.","id":"20170306_Nem_csokken_a_lemaradasunk_Angliaban_is_emelkednek_a_berek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8a6ed-6965-41fa-89c8-fe9f85059664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc0074b-5be8-4022-9f3e-11f20d1b44b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170306_Nem_csokken_a_lemaradasunk_Angliaban_is_emelkednek_a_berek","timestamp":"2017. március. 06. 11:37","title":"Nem csökken a lemaradásunk, Angliában is emelkednek a bérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1d2257-b7c7-48ce-b221-c723bc3e4371","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az átjáróban a sorompó és a fényjelzés is működött, és a pálya sem volt beláthatatlan.","shortLead":"Az átjáróban a sorompó és a fényjelzés is működött, és a pálya sem volt beláthatatlan.","id":"20170306_sinekre_hajto_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1d2257-b7c7-48ce-b221-c723bc3e4371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de147950-428d-460a-b0ee-d505ffee623a","keywords":null,"link":"/cegauto/20170306_sinekre_hajto_autos_video","timestamp":"2017. március. 06. 04:01","title":"Sínekre hajtott az autós, de jött a száguldó vonat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]