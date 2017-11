[{"available":true,"c_guid":"58bcc2f6-f4b3-478f-b5f3-98b286bd73f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén nem csak az iPhone jubilál, az Android is: 10 éve mutatták be az okostelefonok piacvezető operációs rendszerét. 2024 júniusában beülünk egy kocsiba, és ez a kép fogad

Nem sokkal azután, hogy Mezőtúron halálos baleset történt, Pécsről is hasonló hír érkezett.

Újabb halálos baleset történt szombat este

Az idei, talán minden eddiginél szélesebb filmkínálattal jelentkező Verzió Filmfesztiválon nem csak a jövő évi Oscarra esélyes dokumentumfilmeket láthatunk, de olyan képeket, benyomásokat kaphatunk Magyarországról és a világról, amiket a hírekből aligha ismerhetünk meg. ","shortLead":"Ha ilyenek lesznek az utasterek a jövő autóiban, akkor nem sokan fogják visszasírni a régit. ","id":"20171112_jovo_auto_2024","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ac784c-5e00-4178-a539-297129f64988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a33a591-ee9a-42d2-ad9a-bace00ff9b5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20171112_jovo_auto_2024","timestamp":"2017. november. 12. 10:51","title":"2024 júniusában beülünk egy kocsiba, és ez a kép fogad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d3f63b-5d72-4b1e-9950-3a30df3a8efb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem sokkal azután, hogy Mezőtúron halálos baleset történt, Pécsről is hasonló hír érkezett.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy Mezőtúron halálos baleset történt, Pécsről is hasonló hír érkezett.","id":"20171111_halalos_baleset_pecs_gyalogosgazolas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d3f63b-5d72-4b1e-9950-3a30df3a8efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916a3a48-32b7-4a6b-b99b-5d729601a91b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20171111_halalos_baleset_pecs_gyalogosgazolas","timestamp":"2017. november. 11. 22:21","title":"Újabb halálos baleset történt szombat este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a73526-e0dc-4b2f-9139-9868db6445d7","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"Az idei, talán minden eddiginél szélesebb filmkínálattal jelentkező Verzió Filmfesztiválon nem csak a jövő évi Oscarra esélyes dokumentumfilmeket láthatunk, de olyan képeket, benyomásokat kaphatunk Magyarországról és a világról, amiket a hírekből aligha ismerhetünk meg. A szíriai polgárháború névtelen hősei, egy kínai szeméttelep gyerekmunkása vagy külföldről hazaköltöző magyarok – tíz izgalmas filmet ajánlunk a Verzió programjából.

Az nem létezik, hogy ezek a sztorik hidegen hagyják – indul a Verzió Filmfesztivál

Nem is sejtik a boltban dolgozók, mennyit árthat nekik a karácsonyi zene, ha már novemberben azt kell hallgatniuk.

A karácsonyi zenéktől féltik pszichológusok a bolti eladókat

Hétfőn hajnalban nagyon közel kerül egymáshoz az égen a Vénusz és a Jupiter. Legközelebb 2065-ben figyelhetjük majd meg ezt.

Nézzen fel az égre hajnalban, igencsak ritka jelenséget láthat