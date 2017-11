[{"available":true,"c_guid":"82052b74-3871-4d9e-8194-dd961f2bcb7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök óta nem találják a gyermekotthonból eltűnt lányt. ","shortLead":"Csütörtök óta nem találják a gyermekotthonból eltűnt lányt. ","id":"20171117_Eltunt_egy_16_eves_lany_a_III_keruletben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82052b74-3871-4d9e-8194-dd961f2bcb7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a60011-0d54-4051-ba0f-2ddbbbeb80f6","keywords":null,"link":"/itthon/20171117_Eltunt_egy_16_eves_lany_a_III_keruletben","timestamp":"2017. november. 17. 09:55","title":"Eltűnt egy 16 éves lány a III. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6c98f5-fc8e-4e9f-8478-90b9b5c4cd12","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Soha nem kedvezett a magyar iskola a zseniknek. Rengeteg, azóta klasszikussá vált írónk, költőnk, színészünk és tudósunk bukdácsolt, és utált iskolába járni. A helyzet ma is az, hogy a kiugróan tehetséges gyerekeket sokszor szellemi fogyatékosnak tartja a rendszer. ","shortLead":"Soha nem kedvezett a magyar iskola a zseniknek. Rengeteg, azóta klasszikussá vált írónk, költőnk, színészünk és...","id":"20171117_tudos_kolto_iskola_zseni_bukas_bizonyitvany_tanterv_csiffary_gabriella","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e6c98f5-fc8e-4e9f-8478-90b9b5c4cd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b807e4e-4988-4a20-95b9-502f9131488e","keywords":null,"link":"/kultura/20171117_tudos_kolto_iskola_zseni_bukas_bizonyitvany_tanterv_csiffary_gabriella","timestamp":"2017. november. 17. 11:58","title":"Petőfi, Szent-Györgyi, Kabos - nem tudott mit kezdeni velük az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8b855a-a282-43fb-814f-6415f64db065","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Korábban mindhárman atléták voltak. Most vált biztossá az indulásuk Pjongcsangban. Kérdés, róluk forgatnak-e majd filmet, mint a jamaicaiakról.","shortLead":"Korábban mindhárman atléták voltak. Most vált biztossá az indulásuk Pjongcsangban. Kérdés, róluk forgatnak-e majd...","id":"20171117_nigeriai_bobcsapat_pjongcsang","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f8b855a-a282-43fb-814f-6415f64db065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196897bf-64ca-46e3-9e58-25657a30c0fa","keywords":null,"link":"/sport/20171117_nigeriai_bobcsapat_pjongcsang","timestamp":"2017. november. 17. 08:47","title":"Sporttörténelmet írt a nigériai bobcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c005ef55-a462-4087-a914-b5614de97a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA közzétette a Juno űrszonda októberi felvételét, amelyen a Jupiter egyik nagy viharja miatt lett különleges a felvétel.","shortLead":"A NASA közzétette a Juno űrszonda októberi felvételét, amelyen a Jupiter egyik nagy viharja miatt lett különleges...","id":"20171117_jupiter_vihar_nasa_foto_kep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c005ef55-a462-4087-a914-b5614de97a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82137f8d-458d-4eb1-9465-33b3ae9917c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20171117_jupiter_vihar_nasa_foto_kep","timestamp":"2017. november. 17. 11:01","title":"Nincs rá jobb szó: csodás fotót készített a NASA a Jupiteren észlelt viharról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7eb808-2823-4a51-b0c9-123a13161fe1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hogyan változott tíz év alatt a magyarországi hitélet? Ezt vizsgálja a HVG ezen a héten.","shortLead":"Hogyan változott tíz év alatt a magyarországi hitélet? Ezt vizsgálja a HVG ezen a héten.","id":"20171116_Kilott_a_Hit_Gyulekezete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da7eb808-2823-4a51-b0c9-123a13161fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cac3a0f-abf0-45a6-be3f-d840b018ae7a","keywords":null,"link":"/itthon/20171116_Kilott_a_Hit_Gyulekezete","timestamp":"2017. november. 16. 16:53","title":"Több tanúja van Jehovának, mint ahányan a Hitnél gyülekeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1e61fd-6893-4a62-b2af-a86f5162b1c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Street View-hoz használt járművek ezúttal nem (csak) a gömbkamerát, hanem egy különleges eszközt is magukkal vittek.","shortLead":"A Google Street View-hoz használt járművek ezúttal nem (csak) a gömbkamerát, hanem egy különleges eszközt is magukkal...","id":"20171116_google_street_view_auto_kalifornia_legszennyezettseg_aclima","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f1e61fd-6893-4a62-b2af-a86f5162b1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffbb572-4741-4d5c-974c-f13dfaedc2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20171116_google_street_view_auto_kalifornia_legszennyezettseg_aclima","timestamp":"2017. november. 16. 06:03","title":"160 000 km-t mentek a Google Street View autói, de azt kell mondjuk, megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc873000-0ea7-4892-a96d-7f68bc12aa1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hat centiméteres átmérőjű tégelyt egy londoni ásatáson találták még 2013 nyarán. Körülbelül kétezer éves lehet, és meglehetősen jó állapotban maradt fenn. A Museum of London gyűjteményét gyarapítja. ","shortLead":"A hat centiméteres átmérőjű tégelyt egy londoni ásatáson találták még 2013 nyarán. Körülbelül kétezer éves lehet, és...","id":"20171116_az_ujjnyomok_is_megmaradtak_a_vilag_legregebbi_ketezer_eves_arckremeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc873000-0ea7-4892-a96d-7f68bc12aa1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421a44fb-159d-4362-a43e-907c26b6a503","keywords":null,"link":"/elet/20171116_az_ujjnyomok_is_megmaradtak_a_vilag_legregebbi_ketezer_eves_arckremeben","timestamp":"2017. november. 16. 15:13","title":"Az ujjnyomok is megmaradtak a világ legrégebbi, kétezer éves arckrémében – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d00ad9-8c52-42c0-b9ef-4332109fbdf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden reggel az orosz védelmi minisztérium tette közzé azokat a felvételeket, amelyen szerintük az USA és az Iszlám Állam összejátszásának bizonyítékai láthatók. Csakhogy azok egy videójátékból származtak.","shortLead":"Kedden reggel az orosz védelmi minisztérium tette közzé azokat a felvételeket, amelyen szerintük az USA és az Iszlám...","id":"20171116_orosz_vedelmi_miniszterium_kepek_amerika_iszlam_allam_terrorista_videojatek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57d00ad9-8c52-42c0-b9ef-4332109fbdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f80f41-436c-4b53-94b6-df52fdfc5405","keywords":null,"link":"/tudomany/20171116_orosz_vedelmi_miniszterium_kepek_amerika_iszlam_allam_terrorista_videojatek","timestamp":"2017. november. 16. 07:02","title":"Erre mondják, hogy epic fail: kiderült, hogy egy számítógépes játékból származik az oroszok \"bizonyítéka\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]