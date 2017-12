[{"available":true,"c_guid":"27f44c52-37cf-474a-9302-61f059f84850","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Senki sem sérült meg, és a polgármester szerint éhen sem maradt senki. ","shortLead":"Senki sem sérült meg, és a polgármester szerint éhen sem maradt senki. ","id":"20171226_szenteste_omlott_tobb_tonna_ko_egy_osztrak_hegyi_falu_egyetlen_utjara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f44c52-37cf-474a-9302-61f059f84850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ebd32e-0e63-4b28-91a3-08e8f0c17109","keywords":null,"link":"/vilag/20171226_szenteste_omlott_tobb_tonna_ko_egy_osztrak_hegyi_falu_egyetlen_utjara","timestamp":"2017. december. 26. 20:40","title":"Szenteste omlott több tonna kő egy osztrák hegyi falu egyetlen útjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09ee346-6716-4f4b-9088-4f9515eab344","c_author":"Balkányi Nóra","category":"kultura","description":"„A zenekar, amelyiknek a Red Hot Chili Peppers könyörgött egyszer, hogy ne menjen szét (hosszú sztori)” – írta a The Qualitonsról a Gigwise zenei lap ősszel, a budapesti showcase koncertjük után. A funk-rock-beat zenekar 2008 óta tölti meg Budapest legjobb klubjait és pincéit, a mainstream felé viszont ezután a találkozás és a nagy-szín-pados szereplések után kezdett lépkedni. A zenészek most új lemezen dolgoznak, a neves amerikai fesztiválra, az SXSW-re készülnek, december 28-án pedig öt év után térnek vissza a Trafóba, hogy erős vizuállal megtolt év végi bulit adjanak. A frontember énekes-gitáros dalszerző, állva dobos G. Szabó Hunorral beszéltünk a zenekar kanyarjairól, új hangzásról, zenehallgatásról, showcase szereplésekről és arról, mit is jelent a ‘60-as évek.","shortLead":"„A zenekar, amelyiknek a Red Hot Chili Peppers könyörgött egyszer, hogy ne menjen szét (hosszú sztori)” – írta a The...","id":"20171227_G_Szabo_Hunor_The_Qualitons","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d09ee346-6716-4f4b-9088-4f9515eab344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b9550a-ef17-4172-ae83-61d85b964857","keywords":null,"link":"/kultura/20171227_G_Szabo_Hunor_The_Qualitons","timestamp":"2017. december. 27. 10:02","title":"„Nem gondolkodunk hírnévben és külföldi befutásban” – G. Szabó Hunor, The Qualitons","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f24cbe-9912-4d26-bba8-4521071e04ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg forgalomban lévő Golf mára egy kicsit megfáradt, de már nem kell sokat várnunk az utódjára.","shortLead":"A jelenleg forgalomban lévő Golf mára egy kicsit megfáradt, de már nem kell sokat várnunk az utódjára.","id":"20171227_lathataron_a_kovetkezo_vw_golf_megujul_a_bestseller","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44f24cbe-9912-4d26-bba8-4521071e04ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e40548-1f81-49e1-baad-21e26abce76b","keywords":null,"link":"/cegauto/20171227_lathataron_a_kovetkezo_vw_golf_megujul_a_bestseller","timestamp":"2017. december. 27. 11:25","title":"Láthatáron a következő VW Golf, megújul a bestseller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70961d25-485f-4fab-86ff-62f65437a5f2","c_author":"Hann Endre, Lakatos Zsuzsa","category":"itthon","description":"A mögöttünk hagyott évben készült Medián-felmérések a kormányoldal egyértelmű fölényéről szóltak. ","shortLead":"A mögöttünk hagyott évben készült Medián-felmérések a kormányoldal egyértelmű fölényéről szóltak. ","id":"201751__politikai_mozgasok_2017__medianfelmeres__novekvo_aktivitas__evvesztesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70961d25-485f-4fab-86ff-62f65437a5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67cadd9-a84a-49c1-9993-6bd18af8358a","keywords":null,"link":"/itthon/201751__politikai_mozgasok_2017__medianfelmeres__novekvo_aktivitas__evvesztesek","timestamp":"2017. december. 27. 11:17","title":"Medián: Már az sem egyértelmű, hogy a többség kormányváltást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75b0e13-fe28-4b38-a494-07668a8f7e31","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trükkösen, elrejtve, de bevallotta a köztévé, hogy mennyit fizet a BL 2018-21-as meccseiért. Amennyit nem szégyell. Az állami hátszéllel versenyző sportcsatornával egyre kevesebben tudják tartani a lépést.\r

\r

","shortLead":"Trükkösen, elrejtve, de bevallotta a köztévé, hogy mennyit fizet a BL 2018-21-as meccseiért. Amennyit nem szégyell...","id":"20171227_Krozus_TV_574_milliardot_fizet_a_kozteve_BLjogokert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b75b0e13-fe28-4b38-a494-07668a8f7e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b749ddd7-e8ec-44f9-9836-73f34f089abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_Krozus_TV_574_milliardot_fizet_a_kozteve_BLjogokert","timestamp":"2017. december. 27. 21:08","title":"Krőzus TV: 5,74 milliárdot fizet a köztévé BL-jogokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451ca183-760a-4ec5-89cc-0ee95db92cb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Feleannyit kell majd fizetni kilogrammonként a napelemek után. ","shortLead":"Feleannyit kell majd fizetni kilogrammonként a napelemek után. ","id":"20171227_Enyhit_a_napelemekre_kivetett_sarcon_a_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451ca183-760a-4ec5-89cc-0ee95db92cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78655615-eec1-488a-a2ad-dff013ac58cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_Enyhit_a_napelemekre_kivetett_sarcon_a_kormany","timestamp":"2017. december. 27. 05:27","title":"Enyhít a napelemekre kivetett sarcon a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb7aa3d-d922-4aee-a19e-bd4176e2c13c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Annyi pénzt adott a Liverpool a holland válogatott hátvédért, mint amennyit mi adtunk Irán atomprogramjára: 26 milliárd forintnyi összeget.\r

\r

","shortLead":"Annyi pénzt adott a Liverpool a holland válogatott hátvédért, mint amennyit mi adtunk Irán atomprogramjára: 26 milliárd...","id":"20171227_Rekordarion_vett_hatvedet_a_Liverpool_csapata","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb7aa3d-d922-4aee-a19e-bd4176e2c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9911aaf-415e-44b7-8afb-6d85e092ae83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_Rekordarion_vett_hatvedet_a_Liverpool_csapata","timestamp":"2017. december. 27. 20:05","title":"Rekordáron vett hátvédet a Liverpool csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d32cc9-3960-4467-8329-1d13e0679f38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy korábban megírtuk, több gyerek is csalódott, amikor karácsonykor hamisított Legót talált a fa alatt. ","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, több gyerek is csalódott, amikor karácsonykor hamisított Legót talált a fa alatt. ","id":"20171227_tesco_hamis_lego_vizsgalat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d32cc9-3960-4467-8329-1d13e0679f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4102f643-c9c9-495c-9db6-2a90d88918cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_tesco_hamis_lego_vizsgalat","timestamp":"2017. december. 27. 14:14","title":"Vizsgálja a Tesco, hogyan vehettek nála Lego helyett újságpapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]