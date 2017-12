[{"available":true,"c_guid":"6fa66c65-8d81-41a8-b01f-435ab2c22e6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több országgal is tárgyal a nagykövetség áthelyezéséről.","shortLead":"Több országgal is tárgyal a nagykövetség áthelyezéséről.","id":"20171226_Izrael_mar_nagyon_bonyolitana_a_jeruzsalemi_koltozeseket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa66c65-8d81-41a8-b01f-435ab2c22e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fb0cd4-f469-4eef-8f3c-5da000ea4583","keywords":null,"link":"/vilag/20171226_Izrael_mar_nagyon_bonyolitana_a_jeruzsalemi_koltozeseket","timestamp":"2017. december. 26. 09:55","title":"Izrael már nagyon bonyolítaná a jeruzsálemi költözéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09ee346-6716-4f4b-9088-4f9515eab344","c_author":"Balkányi Nóra","category":"kultura","description":"„A zenekar, amelyiknek a Red Hot Chili Peppers könyörgött egyszer, hogy ne menjen szét (hosszú sztori)” – írta a The Qualitonsról a Gigwise zenei lap ősszel, a budapesti showcase koncertjük után. A funk-rock-beat zenekar 2008 óta tölti meg Budapest legjobb klubjait és pincéit, a mainstream felé viszont ezután a találkozás és a nagy-szín-pados szereplések után kezdett lépkedni. A zenészek most új lemezen dolgoznak, a neves amerikai fesztiválra, az SXSW-re készülnek, december 28-án pedig öt év után térnek vissza a Trafóba, hogy erős vizuállal megtolt év végi bulit adjanak. A frontember énekes-gitáros dalszerző, állva dobos G. Szabó Hunorral beszéltünk a zenekar kanyarjairól, új hangzásról, zenehallgatásról, showcase szereplésekről és arról, mit is jelent a ‘60-as évek.","shortLead":"„A zenekar, amelyiknek a Red Hot Chili Peppers könyörgött egyszer, hogy ne menjen szét (hosszú sztori)” – írta a The...","id":"20171227_G_Szabo_Hunor_The_Qualitons","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09ee346-6716-4f4b-9088-4f9515eab344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b9550a-ef17-4172-ae83-61d85b964857","keywords":null,"link":"/kultura/20171227_G_Szabo_Hunor_The_Qualitons","timestamp":"2017. december. 27. 10:02","title":"„Nem gondolkodunk hírnévben és külföldi befutásban” – G. Szabó Hunor, The Qualitons","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eab166f-05d0-48c0-92ca-bf2d3dd949c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan teljesen meg fog újulni a kínai tulajdonban lévő svéd márka kompakt modellje.","shortLead":"Hamarosan teljesen meg fog újulni a kínai tulajdonban lévő svéd márka kompakt modellje.","id":"20171228_jon_az_uj_volvo_v40_tobbfele_elektromos_valtozatban_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eab166f-05d0-48c0-92ca-bf2d3dd949c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0ac8a1-6768-4bba-bfe4-0107d9dd55b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20171228_jon_az_uj_volvo_v40_tobbfele_elektromos_valtozatban_is","timestamp":"2017. december. 28. 08:21","title":"Jön az új Volvo V40, többféle elektromos változatban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aaf41c8-ba35-4e5f-a9df-4fe3c576a935","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei szerint agresszívvá vált, ezért elzárva tartották a lányt, akinek csak naponta egyszer adtak enni.\r

\r

","shortLead":"A szülei szerint agresszívvá vált, ezért elzárva tartották a lányt, akinek csak naponta egyszer adtak enni.\r

\r

","id":"20171227_19_kilosan_halt_meg_egy_mentalisan_serult_33_eves_japan_no_akit_a_szulei_otthon_fal_moge_zartak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aaf41c8-ba35-4e5f-a9df-4fe3c576a935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23eef91-21c1-4c65-b5a1-7c13ae229dc6","keywords":null,"link":"/elet/20171227_19_kilosan_halt_meg_egy_mentalisan_serult_33_eves_japan_no_akit_a_szulei_otthon_fal_moge_zartak","timestamp":"2017. december. 27. 17:33","title":"19 kilósan halt meg egy mentálisan sérült, 33 éves japán nő, akit a szülei otthon fal mögé zártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0b0036-c3db-4e64-ac00-9b26ea032f01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hegedüs Éva cége szerzett többségi tulajdont a pénzintézetben. ","shortLead":"Hegedüs Éva cége szerzett többségi tulajdont a pénzintézetben. ","id":"20171227_Eladta_reszesedeset_az_allam_a_Granit_Bankban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe0b0036-c3db-4e64-ac00-9b26ea032f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073ecb1c-c158-4c9e-ba0f-f815d74ee8bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_Eladta_reszesedeset_az_allam_a_Granit_Bankban","timestamp":"2017. december. 27. 09:25","title":"Eladta részesedését az állam a Gránit Bankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166e089b-6340-4f4f-bfa4-a43d47fd8ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava úgy tudja, hogy az állami busztársaságokba és a MÁV-ba olvasztanák be a még önkormányzati kézben lévő közlekedési társaságokat, a fejlesztési tárca azonban tagadja ezt.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, hogy az állami busztársaságokba és a MÁV-ba olvasztanák be a még önkormányzati kézben lévő...","id":"20171227_a_mavhoz_kerulhetnek_a_debreceni_a_szegedi_es_a_miskolci_villamosok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=166e089b-6340-4f4f-bfa4-a43d47fd8ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921aca4b-1f81-4e34-85fa-e4c928e9be19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_a_mavhoz_kerulhetnek_a_debreceni_a_szegedi_es_a_miskolci_villamosok","timestamp":"2017. december. 27. 08:20","title":"A MÁV-hoz kerülhetnek a debreceni, a szegedi és a miskolci villamosok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Nem is hinné az ember, hogy mennyivel kisebb lehet a nyugdíjcélú-megtakarítása, ha az olcsó helyett a drága nyugdíjpénztárt választja.","shortLead":"Nem is hinné az ember, hogy mennyivel kisebb lehet a nyugdíjcélú-megtakarítása, ha az olcsó helyett a drága...","id":"20171227_Ha_erre_odafigyel_3_millioval_is_tobbet_kaphat_okos_takarekosnyugdijaskent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b13003a-0c2c-49ce-980e-e1e3e729784d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_Ha_erre_odafigyel_3_millioval_is_tobbet_kaphat_okos_takarekosnyugdijaskent","timestamp":"2017. december. 27. 11:44","title":"Ha erre az apróságra odafigyel, 3 millióval is többet kaphat nyugdíjasként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadd4aaa-0989-45d0-8b1b-d5ee5002afa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elegáns nevű Atelier Startech tuningcég közzétette árlistáját a Bentley Bentayga átalakításához. Nem fogott vékonyan a ceruzájuk, mintegy 32 ezer eurót kérnek a képeken is látható optikai és teljesítmény tuningért.","shortLead":"Az elegáns nevű Atelier Startech tuningcég közzétette árlistáját a Bentley Bentayga átalakításához. Nem fogott vékonyan...","id":"20171226_Bentley_Bentayga_Atelier_Startech","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eadd4aaa-0989-45d0-8b1b-d5ee5002afa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7892b8-7a66-448e-87c1-73260f6e660e","keywords":null,"link":"/cegauto/20171226_Bentley_Bentayga_Atelier_Startech","timestamp":"2017. december. 26. 11:15","title":"Ha már Bentley Bentayga, nézzen ki ilyen kegyetlenül - fotók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]