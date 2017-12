A felcsúti polgármester egyik cége, az R-Kord a debreceni vasútépítésbe szállhat be, a V-Híd Építő Zrt.-vel közösen majdnem 14 milliárd forintért végezhetik el a munkát.

Amennyire a pihenésről szól az év vége a lakosság többségének, annyira eseménydús volt a két ünnep közti időszak a kormány és a hozzá közeli emberek számára. Csütörtökön is beszámoltunk róla, hogy csaknem 200 milliárd forintot szórt szét a kormány, döntően a keresztény-nemzeti kurzusba illeszkedő célokra. De jutott forrás Mészáros Lőrinc egyik cégének, az R-Kord Kft-nek is, mely a V-Híd Építő Zrt.-vel közösen nyerte meg a Debrecen és Ebes közötti vasútvonal felújítására kiírt közbeszerzést, nettó 13 milliárd 778 millió forinttal. A győztesek feladata a Budapest-Debrecen vasútvonal 7,7 kilométeres pályaszakaszának átépítése, 160 kilométer per órás sebességre alkalmassá tétele lesz.

A tender eredményét a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. pénteken jelentette meg a Közbeszerzési Értesítőben, amit a napi.hu szúrt ki. A nyertes cégekkel december 12-én kötötte meg a szerződést a NIF. A Céginfo.hu adatai szerint a 2007-ben alakult R-Kord Kft. Mészáros Lőrinc egyedüli tulajdonában áll.