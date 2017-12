Politikai kapcsolatok nélkül aligha vár fényes pálya a gázszerelőkre, pedig most hiányszakma – mondják a HVG által megkérdezett mesterek. A legtöbben mégsem irigykednek Mészáros Lőrincre, sőt a bukását is elképzelhetőnek tartják.

„Jó éve hívtak Felcsútra, az önkormányzathoz egy kis gázszerelésre. Mészáros polgármester úr nem ér már rá az ilyesmire. Tisztességesen megfizettek” – meséli egy környékbeli mester. Felcsúton nagyon keresik a jó gázszerelőt, „most is épp oda tartok”, mondja a HVG-nek találomra felhívott társa, ám azt nem árulja el, kihez iparkodik. Mindenki titkolózik, aki valaha is Mészáros Lőrincnek dolgozott. „Ő a barátom, nem képzeli, hogy bármit mondok róla egy újságírónak” – háborodott fel egy régi kollégája. „A kilencvenes években egyszerre dolgoztunk a nagy gázbekötési hullám során, kedves ember, jó meglátásokkal, szerették az ügyfelek” – ennyit mond egy másik egykori mestertárs. Egyebekben inkább hallgat, s érthető is, miért: „Rendszeresen találkozunk, bérletet vettem a Pancho Arénába, ott ülök a VIP-páhollyal szemben.”

Annyi azért kiderült a beszélgetésekből, hogy Mészáros Lőrincnek mindig a helyén volt az esze. Az egy időben Mészárosnak gázórákat kiszállító Lali például úgy emlékszik, „nem ő fogta meg a munka nehéz végét, egyszerre három-négy csapat is dolgozott neki”. Aztán beletalált a tuti bizniszbe, víz- és gázcsőrendszerek fektetésébe vágott, ami jobban hozott, mint a családi házas munkák – magyarázza korabeli beszállítója, akitől az illesztésekhez szükséges alkatrészeket vette. Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója – aki bicskei lévén Mészáros földije – szintén vele dolgoztatott egykor, de ma már névrokona és utcabelije, Vida József gázszerelő-mester végzi a szükséges javításokat. Vagy a bankár öccse, aki történetesen szintén gázszerelő, de az ismeretség ellenére „cégeknek dolgozik, a Lőrincnek nem alvállalkozik”.

„Te, komám, nem voltál elég ügyes, nem tollasodtál meg” – szoktak csipkelődni Gusztival, az egyéni vállalkozó gázszerelővel, aki Budapest környéki lakásfelújításokon dolgozik. Pedig a kilencvenes években jól futott a szekere, a Globex vezető szerelője volt, budai luxuslakás-építéseknél ügyködött. „Havi 280–300 órát dolgoztam, megkerestem a 80-90 ezer forintot. Nagy pénz volt akkor” – sóhajt. Aztán inkább a maga ura lett, vállalva a költségeket és az egyre terhesebb adminisztrációt. Ha hívják, kiszáll este tízkor is, így tud kivenni a vállalkozásból a családnak havi 350 ezer forint körüli összeget. Legutóbb 2010-ben volt hosszabb szabadságon Olaszországban, idén nyáron csak három nap jutott. „Megengedhetném magamnak, de nem tudom megszervezni, feltorlódnának a munkáim” – magyarázza.

Zoli csak ünnepnapokon nem dolgozik – ha mégis, akkor 20-25 ezer forintért száll ki. „Felvennék embert, de nem tudok, nem is jelentkeznek a hirdetéseimre” – érzi a szakemberhiányt Jocó, aki húsz év alatt építette fel ügyfélkörét. Bizalmi szakma a gázos – mondja, főleg, ha a kazánhoz is hozzá kell nyúlni. S fordítva is az – jelenti ki. Az utóbbi időben ugyanis újfajta lenyúlás harapózik el: „Puccos, olykor a tűzhöz közeli megrendelők egy-egy nagy munka utolsó fázisában elzavarják az embert, és nem fizetik ki a végső, ám arányaiban jelentős összeget. Hívnak mást, olcsóbban. Másfél havi jövedelmemet, 720 ezret buktam el így, mert nem szimatoltam meg időben a veszélyt.”

Az átverések időszakát éljük – panaszolják mások is. Különösen karácsony táján, amikor, ha törik a cső, vagy leáll a kazán, nem lehet hadra fogható mestert találni. A lenyúlások során például drága anyagokra beszélik rá az ügyfeleket, ezzel leplezik, hogy magas munkadíjat számítanak fel. „Négymilliós munkához hívtak a minap, hogy javítsam ki az elrontott dolgokat, legalább egymillióval átverték a megrendelőimet” – mondja Zoli, hozzátéve, szerelt hatezerért olyan csapot, amelyet az elődje 60 ezerért cseréltetett ki egy idős házaspárral, pedig a régi is javítható lett volna. Testvére, Huba azért lett magánvállalkozó, mert korábbi főnöke leszúrta, ha telefonon, ingyen segített valakinek. „Szállj ki és számlázz akkor is, ha nem csinálsz semmit” – utasította.

Gázszerelő munka közben. Biztos kezekben © Fülöp Máté

Akkora a hiány, hogy képletesen szólva ma már a pizzafutár is gázt szerel. „Olyan ez a szakma, mint a legó, józan paraszti ésszel egy év alatt megtanulható” – büszkélkedik Zoli, aki eredetileg műszerész volt, a víz- és gázszerelés csínját-bínját először az apja mellett, majd Angliában sajátította el. „Minden munkámért vállalom a felelősséget” – állítja, de belátja, hogy az önképzés nem mindenkinek jön be. A szerelési bakikból Lantos Tivadarnak, a Víz-, Gáz- és Fűtéstechnikai Szaklap mérnök-épületgépész szakújságírójának szép kis gyűjteménye van: akadt olyan szerelő, aki fordítva kötötte be a meleg és hideg vizes csövet a radiátorokba, egy új társasháznál pedig a tetőfedők letakarták a kéményt, amire csak a rossznak hitt kazánok többszöri, költséges és felesleges cseréje után jöttek rá.

A kazánszerelő hibája életveszélyt okozhat, bár „egy modern, elektronikusan vezérelt készüléknél előbb kap a megrendelő agyvérzést a javítás csúszása miatt, mint szén-monoxid-mérgezést” – véli Illés Zoltán, a Gáziparosok Országos Egyesületének elnöke. Sokan azért ájulnak el szuperszigetelt házukban, mert nem szellőztetnek, és a kazán elszívja az oxigént – toldja meg Huba. Akárhogy is, a megrendelők többségének, amikor kazánt javíttatnak, eszükbe sem jut, hogy ellenőrizzék, vajon a mesternek van-e fényképes igazolványa. Pedig enélkül nem volna szabad hozzányúlni a gázkészülékekhez. A víz- és fűtésrendszer szerelőinek más a végzettségük, a kazánhoz nincs is jogosítványuk, mégis sokszor belebabrálnak. „Már csak ezért is fontos, hogy ne hirdetés alapján hívjunk szerelőt. Aki hirdet, annak nincs elég munkája, ami gyanús” – teszi hozzá Illés. A gázos szakmák a nyolc általános után, akár ottani kettes-hármas bizonyítvánnyal, vagy felnőttként is kitanulhatók. Sem a szakmunkás-bizonyítványhoz, sem a mestervizsgához nem kell érettségi, az csak az épületgépész technikusoknak kötelező. Ez pedig annyit tesz, nagyon különböző képességű és készségű szakik dolgoznak ezen a piacon.

Ki így, ki úgy építi a karrierjét, ha nincsenek politikai kapcsolatai. „Egyszer kaptam egy ajánlatot, hogy alvállalkozóként bedolgozhatok egy menő cégnek, amely nagy építkezéseken vett részt. Tíz százalékot le kellett volna adnom, és rabszolga lettem volna megint. Köszönöm, nem” – mondja Guszti. Bandi korábban egy multinál dolgozott: „Panellakások gázkészülékeinek a felülvizsgálatát bízták rám, 3500 forintért darabonként. Volt, hogy egy címre ötször vissza kellett mennem, dehogy érte meg. Most minimum ötezret kérek egy kiszállásért.” Hubának is bejött a magánzólét: „Ma már nem húzok napi hét-nyolc óránál többet, nem keresek túl jól, de megélünk, és újra van családom. Az ügyfeleim visszahívnak, harmóniában vagyok magammal” – nem titkolja, életszemléletét egy kisgyermekkorában elszenvedett, maradandó sérülésekkel járó baleset formálta. Nem irigyel senkit, Mészárost sem. Mivel őt a kapcsolatai repítették előre, egyszer majd el kell számolnia. „Senki se mondja, hogy kézben lehet tartani több mint száz céget, nekem egy is elég” – tesz rá Jocó. „Nem szeretnék Mészáros helyében lenni, amikor majd ez az egész kipukkad.”

A szakik legfeljebb azokat a keveseket irigylik, akik az őszi–téli szezonban összeköttetés nélkül is megkeresik a havi ötmilliót, annyit, amennyi mondjuk Balog Ádámnak, az MKB Bank első emberének az alapfizetése. Ezt nonstop üzemmódban végzett kazántisztítással lehet elérni: 15-20 ezer forint egy kiszállás, és napi 10-15 cím is lefuttatható. A HVG által megkérdezett mesterek ugyanakkor nem vágynak külföldre, pedig ott a szezontól függetlenül havi 2-3 ezer euró az apanázs, különösen egy-egy kazántípus minősített szerelőinek. Az ok a nyelvtudás hiánya, ahogy Zoli mondja: „Ha nem tudok magamnak megszervezni mindent, csúnyán átvernek.”

Némi készpénzre most azoknak is szükségük lehet, akik személyre szabott karácsonyi ajándékkal lepnék meg kedvenc gázszerelőjüket. Ehhez december közepi számában a gázosok szaklapja 12 egyedi ötlettel segít. Az óradíjakat feltüntető póló nem egészen 3500 forint, a csuklóperecként hordható szerszámkészlet 80 ezer, a víznek, pornak és hőnek ellenálló okostelefon 85 ezer, ami 1,8 méteres magasságról is leejthető. A mobiltelefonhoz csatlakoztatható hőkamera 100 ezer, ennek a fejlettebb változata már 400 ezer. A Budapesten cirkáló gázszerelő, amennyiben meg óhajtja takarítani a havi akár 50 ezres parkolási díjat, 400 ezerért egy spéci elektromos kerékpár nyergébe vetheti magát. Ha Mészáros Lőrincnek van humorérzéke, válogathat e kínálatból azoknak, akikkel hajdanán együtt csövezett.