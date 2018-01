[{"available":true,"c_guid":"d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fontos fél év jön az EU-hoz tíz évvel ezelőtt csatlakozott Bulgária számára. ","shortLead":"Fontos fél év jön az EU-hoz tíz évvel ezelőtt csatlakozott Bulgária számára. ","id":"20171231_olyan_feladatot_biz_ujevtol_az_eu_bulgariara_amit_meg_sosem_csinalt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81dc787-0b0b-42e9-9c78-bcdf5634de05","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_olyan_feladatot_biz_ujevtol_az_eu_bulgariara_amit_meg_sosem_csinalt","timestamp":"2017. december. 31. 15:46","title":"Olyan feladatot bíz újévtől az EU Bulgáriára, amilyet még sosem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0de0-2e5c-497c-a517-0809c25e3f1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő és a férfi együtt indultak sétálni, egy üveg bort is vettek. ","shortLead":"A nő és a férfi együtt indultak sétálni, egy üveg bort is vettek. ","id":"20180102_Egy_buszmegalloban_ismerkedett_meg_gyilkosaval_a_Nepligetben_meggyilkolt_no","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0de0-2e5c-497c-a517-0809c25e3f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a22a3c-9f54-4a85-97d7-316a97b282dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Egy_buszmegalloban_ismerkedett_meg_gyilkosaval_a_Nepligetben_meggyilkolt_no","timestamp":"2018. január. 02. 05:53","title":"Egy buszmegállóban ismerkedett meg gyilkosával a Népligetben meggyilkolt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fb1f2f-01b2-4244-ae77-02abaf40ae1d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mindenki tud az interneten munkát keresni, de ahogy egy általános webes keresés esetében, úgy az állásvadászatban is igaz: közel sem biztos, hogy az ösztönös módszerek megbízható és releváns találatokat adnak.","shortLead":"Mindenki tud az interneten munkát keresni, de ahogy egy általános webes keresés esetében, úgy az állásvadászatban is...","id":"201750__allasok_aneten__gyakori_hibak__tudjak_csak_nem_sejtik__rosszul_keresok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04fb1f2f-01b2-4244-ae77-02abaf40ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f6d6c9-8f35-49ee-ba1b-bbbd4a1bdab3","keywords":null,"link":"/tudomany/201750__allasok_aneten__gyakori_hibak__tudjak_csak_nem_sejtik__rosszul_keresok","timestamp":"2018. január. 01. 12:30","title":"Hogyan keressünk állást a lebőgés veszélye nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b786abe4-b28d-4a0e-9fcd-8f1beaa6a9a0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 300 hollywoodi színésznő, forgatókönyvíró, rendező, producer és a filmszakma más nagyságai programot indítottak hétfőn a szexuális zaklatások ellen nemcsak a filmiparban, hanem minden amerikai munkahelyen.","shortLead":"Több mint 300 hollywoodi színésznő, forgatókönyvíró, rendező, producer és a filmszakma más nagyságai programot...","id":"20180101_hollywood_zaklatas_osszefogas_time_is_up","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b786abe4-b28d-4a0e-9fcd-8f1beaa6a9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ef0c61-cbd6-4171-87b4-655751db99f7","keywords":null,"link":"/elet/20180101_hollywood_zaklatas_osszefogas_time_is_up","timestamp":"2018. január. 01. 18:41","title":"Lejárt az idő: összefogtak a hollywoodi nagyok a zaklatás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60bee42-9bf4-48f4-bdcd-583ff85f9099","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai diktátort nem a szeretet árasztotta el az újév első napján.","shortLead":"Az észak-koreai diktátort nem a szeretet árasztotta el az újév első napján.","id":"20180101_Beleremeg_a_vilag_Kim_Dzsong_Un_ujevi_beszedebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b60bee42-9bf4-48f4-bdcd-583ff85f9099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e500be-765b-4cd7-b30c-eb7f35b97651","keywords":null,"link":"/vilag/20180101_Beleremeg_a_vilag_Kim_Dzsong_Un_ujevi_beszedebe","timestamp":"2018. január. 01. 09:16","title":"Beleremeg a világ Kim Dzsong Un újévi beszédébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5dabe0-5432-4977-bd3f-64f880acefce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20171231_Harminc_halottja_van_egy_kenyai_buszbalesetnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c5dabe0-5432-4977-bd3f-64f880acefce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d634a9-f280-4af0-8de9-a96913b8ef7d","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_Harminc_halottja_van_egy_kenyai_buszbalesetnek","timestamp":"2017. december. 31. 15:46","title":"Harminc halottja van egy kenyai buszbalesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963d09bf-0479-4367-8e26-7f8e4f1240e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Times Square környékén lévő mélygarázsokat már szombat reggelre kiürítették és lezárták. Manhattan több szállodájában rendőrök dolgoznak.","shortLead":"A Times Square környékén lévő mélygarázsokat már szombat reggelre kiürítették és lezárták. Manhattan több szállodájában...","id":"20171231_kamerak_mesterloveszek_femdetektorok_igy_keszulnek_a_times_aquareen_az_ev_bulijara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=963d09bf-0479-4367-8e26-7f8e4f1240e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e83b7f8-8569-4782-bd8e-424d992636c5","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_kamerak_mesterloveszek_femdetektorok_igy_keszulnek_a_times_aquareen_az_ev_bulijara","timestamp":"2017. december. 31. 20:26","title":"Kamerák, mesterlövészek, fémdetektorok: így készülnek a Times Square-en az év bulijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6d41a5-bf86-47c8-981c-a80d91cf819c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok még vizsgálják a tűz okát.","shortLead":"A hatóságok még vizsgálják a tűz okát.","id":"20180102_Tizenharom_majom_eletebe_kerult_egy_angliai_szafariparkban_kiuto_tuz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db6d41a5-bf86-47c8-981c-a80d91cf819c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac73ead-c0dc-455d-86aa-defcab1d27d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180102_Tizenharom_majom_eletebe_kerult_egy_angliai_szafariparkban_kiuto_tuz","timestamp":"2018. január. 02. 11:39","title":"Tizenhárom majom életébe került az egyik angliai szafariparkban kiütő tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]