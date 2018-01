[{"available":true,"c_guid":"6c857573-db6a-4419-ab1a-53a2c8e449ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte 2018 hatalmas év lesz.","shortLead":"Szerinte 2018 hatalmas év lesz.","id":"20180101_Pazar_bulival_bucsuztatta_Trump_az_oevet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c857573-db6a-4419-ab1a-53a2c8e449ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7778f384-b215-4e9b-a47e-40b2ec5f7f4f","keywords":null,"link":"/elet/20180101_Pazar_bulival_bucsuztatta_Trump_az_oevet","timestamp":"2018. január. 01. 16:04","title":"Pazar bulival búcsúztatta Trump az óévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebd56a7-9782-41f4-bbac-539e360ac2a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Váltságdíjat követel Észak-Korea a titkosszolgálata által elfogott emberekért.","shortLead":"Váltságdíjat követel Észak-Korea a titkosszolgálata által elfogott emberekért.","id":"20180101_Kim_Dzsong_Un_egy_nagy_zsak_penzt_ker_az_elrabolt_japanokert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eebd56a7-9782-41f4-bbac-539e360ac2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f69d4a-f57e-4a8d-8bed-7b428beaf400","keywords":null,"link":"/vilag/20180101_Kim_Dzsong_Un_egy_nagy_zsak_penzt_ker_az_elrabolt_japanokert","timestamp":"2018. január. 01. 10:10","title":"Kim Dzsong Un egy nagy zsák pénzt kér az elrabolt japánokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az alkoholfogyasztással összefüggő balesetek voltak többségben a mentők szilveszteri, újévi riasztásai között.","shortLead":"Az alkoholfogyasztással összefüggő balesetek voltak többségben a mentők szilveszteri, újévi riasztásai között.","id":"20180101_mentok_alkoholfogyasztas_szilveszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760fe462-9c3e-4f71-82cb-1200deac9c85","keywords":null,"link":"/itthon/20180101_mentok_alkoholfogyasztas_szilveszter","timestamp":"2018. január. 01. 19:37","title":"A pia okozta a legtöbb bajt szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cbdda6-f8d4-4b2f-aa23-68220b575a98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szocialisták egy csoportja Strasbourghoz fordult a büntetések miatt, szerintük a házelnök a szólásszabadsághoz fűződő jogukat korlátozza.\r

","shortLead":"Szocialisták egy csoportja Strasbourghoz fordult a büntetések miatt, szerintük a házelnök a szólásszabadsághoz fűződő...","id":"20180101_kover_laszlo_buntetesek_2017_parlament","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2cbdda6-f8d4-4b2f-aa23-68220b575a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5f0280-abe2-4e6c-b305-2ab0f5becc2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180101_kover_laszlo_buntetesek_2017_parlament","timestamp":"2018. január. 01. 20:52","title":"19-szer csapott le Kövér László az ellenzékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180101_Zsenialisan_alazza_Dzsudzsakekat_a_Kutya_Part__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d565bc-0115-425f-9051-f1e96e21c4e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180101_Zsenialisan_alazza_Dzsudzsakekat_a_Kutya_Part__foto","timestamp":"2018. január. 01. 15:05","title":"Zseniálisan alázza Dzsudzsákékat a Kétfarkú Kutya Párt - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714353cd-14c1-4b7f-8ad1-5f00c03d8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annyi sok formális elnöki köszöntő után most végre egy igazán szívhez szóló beszéd hangzik majd el az újév első perceiben, amelyben az apró élőlényekre is gondolnak. Sőt, nem kell búslakodnia annak sem, aki le szeretne feküdni éjfél előtt. Már most meghallgathatóak ugyanis a köztársasági elnök gondolatai. Igaz, hogy van CEU-ügy és migráció, de eközben elfeledkezett az ország például a házsártos szúnyogkancavirágokról, és csendben pusztulásnak indul a hegyhátai tujaróka-populáció is. Hála azonban az elnöknek, 2018-ban kellő figyelem irányulhat majd ezekre a létformákra is.","shortLead":"Annyi sok formális elnöki köszöntő után most végre egy igazán szívhez szóló beszéd hangzik majd el az újév első...","id":"20171231_baj_van_a_duplazsakos_eldoradobogarakkal_ader_helyett_bodocs_beszel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=714353cd-14c1-4b7f-8ad1-5f00c03d8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beeddb8-50f0-4d69-a258-ddbcaeedad51","keywords":null,"link":"/kultura/20171231_baj_van_a_duplazsakos_eldoradobogarakkal_ader_helyett_bodocs_beszel","timestamp":"2017. december. 31. 15:20","title":"Baj van a duplazsákos eldorádóbogarakkal, Áder helyett Bődöcs beszél ezért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b48e31-ec6b-491a-a279-e29c4c70dc5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lépés megakadályozhatja, hogy egy béketerv keretében lemondjanak a város bármelyik részéről.","shortLead":"A lépés megakadályozhatja, hogy egy béketerv keretében lemondjanak a város bármelyik részéről.","id":"20180102_jeruzsalem_izraeli_parlament","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b48e31-ec6b-491a-a279-e29c4c70dc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2e46a0-e396-4212-95aa-71dd751c2d87","keywords":null,"link":"/vilag/20180102_jeruzsalem_izraeli_parlament","timestamp":"2018. január. 02. 12:08","title":"Az izraeli parlament törvénnyel akadályozná meg Jeruzsálem felosztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0de0-2e5c-497c-a517-0809c25e3f1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő és a férfi együtt indultak sétálni, egy üveg bort is vettek. ","shortLead":"A nő és a férfi együtt indultak sétálni, egy üveg bort is vettek. ","id":"20180102_Egy_buszmegalloban_ismerkedett_meg_gyilkosaval_a_Nepligetben_meggyilkolt_no","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0de0-2e5c-497c-a517-0809c25e3f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a22a3c-9f54-4a85-97d7-316a97b282dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Egy_buszmegalloban_ismerkedett_meg_gyilkosaval_a_Nepligetben_meggyilkolt_no","timestamp":"2018. január. 02. 05:53","title":"Egy buszmegállóban ismerkedett meg gyilkosával a Népligetben meggyilkolt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]