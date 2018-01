[{"available":true,"c_guid":"2c3e91e2-1ec8-48f5-8dd8-725d027504c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaügyi hatóság a cégek háromnegyedénél talált jogsértéseket.","shortLead":"A munkaügyi hatóság a cégek háromnegyedénél talált jogsértéseket.","id":"20180102_vagyonvedelem_biztonsagi_or_munkaugyi_ellenorzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c3e91e2-1ec8-48f5-8dd8-725d027504c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629df75e-e75e-4cc9-95e7-bbfb6582dcc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_vagyonvedelem_biztonsagi_or_munkaugyi_ellenorzes","timestamp":"2018. január. 02. 12:13","title":"Késnek a fizetések, nincs munkaszerződés - óriási problémák a biztonsági őröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85772e0-e99f-40a8-8d84-f02cb4c03c67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg sokak újévi fogadalmai között szerepel, hogy többet fognak mozogni. Az alábbi asztal éppen ebben segíthet.","shortLead":"Valószínűleg sokak újévi fogadalmai között szerepel, hogy többet fognak mozogni. Az alábbi asztal éppen ebben segíthet.","id":"20180101_flexispot_deskcise_pro_szobakerekpar_es_asztal_egyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e85772e0-e99f-40a8-8d84-f02cb4c03c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15af62c7-760f-4945-9a06-fe48462758db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180101_flexispot_deskcise_pro_szobakerekpar_es_asztal_egyben","timestamp":"2018. január. 01. 13:27","title":"Ezzel az asztallal könnyen betarthatja újévi fogadalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6824e1d4-9143-4651-a816-f2f052bd94fa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezzel az észak-amerikai piac legsikeresebb filmje lett 2017-ben.","shortLead":"Ezzel az észak-amerikai piac legsikeresebb filmje lett 2017-ben.","id":"20180101_Atlepte_az_egymilliard_dollaros_jegybevetelt_a_Star_Wars__Az_utolso_Jedik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6824e1d4-9143-4651-a816-f2f052bd94fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f82403-ac55-40a9-802b-c717483f0dbb","keywords":null,"link":"/kultura/20180101_Atlepte_az_egymilliard_dollaros_jegybevetelt_a_Star_Wars__Az_utolso_Jedik","timestamp":"2018. január. 01. 14:03","title":"Átlépte az egymilliárd dolláros jegybevételt a Star Wars - Az utolsó Jedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2-es metró a gödöllői hév összekötés után lenne egy leágazás Rákoskeresztúr felé is. ","shortLead":"A 2-es metró a gödöllői hév összekötés után lenne egy leágazás Rákoskeresztúr felé is. ","id":"20180102_Tervek_keszultek_a_rakoskereszturi_metro_vonalara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d64c573-fe51-43db-be57-b33aea31d81e","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Tervek_keszultek_a_rakoskereszturi_metro_vonalara","timestamp":"2018. január. 02. 12:25","title":"Tervek készültek a rákoskeresztúri metró vonalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a5a306-3efd-403a-a157-cb0166e46b8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb villamosvezetőnek szinte már meg sem emelkedik a pulzusa, amikor az autós figyelmetlenül a szerelvény elé kanyarodik.","shortLead":"A legtöbb villamosvezetőnek szinte már meg sem emelkedik a pulzusa, amikor az autós figyelmetlenül a szerelvény elé...","id":"20180102_villamosvezetok_reakcioja_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a5a306-3efd-403a-a157-cb0166e46b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b296d3-b54b-405d-85e2-3b96f9ee264c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180102_villamosvezetok_reakcioja_baleset_video","timestamp":"2018. január. 02. 04:01","title":"Így reagálnak a villamosvezetők, ha autó hajt a villamos elé – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 30 bedrogozott vagy részeg kiskorút is kórházba kellett vinni.","shortLead":"Több mint 30 bedrogozott vagy részeg kiskorút is kórházba kellett vinni.","id":"20180101_Egy_ferfinek_a_kezeben_robbant_fel_a_petarda_masnak_a_szeme_serult_sulyosan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7845b1e3-4cd0-4fe7-82d6-b09f091d40fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180101_Egy_ferfinek_a_kezeben_robbant_fel_a_petarda_masnak_a_szeme_serult_sulyosan","timestamp":"2018. január. 01. 09:35","title":"Egy férfinek a kezében robbant fel a petárda, másnak a szeme sérült súlyosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66504162-30c7-4cca-8a34-5b41a2a8e5fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden igaz, az új évvel új korszak is kezdődik a magyar e-közigazgatásban. Az eddiginél jóval több ügyet intézhetünk majd a hivatalok személyes felkeresése nélkül, elektronikus úton. Ennek jegyében az az Ügyfélkapun belépve több újítás is fogadja az állampolgárokat és cégeket. Személyre szabható ügyintézési felülettel (SZÜF) újult meg a Magyarorszag.hu és teljesen átalakult például az a \"hiteles elektronikus postafiók-szolgáltatás\" is, amelyen a NAV-tól illetve más állami szervektől – ezután egyre nagyobb számban csak elektronikusan – érkező leveleinket látjuk.","shortLead":"Ha minden igaz, az új évvel új korszak is kezdődik a magyar e-közigazgatásban. Az eddiginél jóval több ügyet...","id":"20180101_ekozigazgatas_ekormanyzat_magyarorszaghu_ugyfelkapu_belepes_uj_felulet_kozponti_azonositasi_ugynok_kau","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66504162-30c7-4cca-8a34-5b41a2a8e5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953df73e-d703-4ffe-a1cc-1cf91325c33a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180101_ekozigazgatas_ekormanyzat_magyarorszaghu_ugyfelkapu_belepes_uj_felulet_kozponti_azonositasi_ugynok_kau","timestamp":"2018. január. 01. 10:13","title":"Ha van Ügyfélkapuja, most lépjen be, egy teljesen új rendszer fogadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21952e86-191c-4bfa-afe3-02f00b99b5d3","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"József főherceg marsallbotja és Habsburg Ottó kitüntetései egyaránt a budai Várba tartanak. A kormány ereklyegyűjtő szenvedélye vég nélküli és a jelek szerint minden pénzt megér.","shortLead":"József főherceg marsallbotja és Habsburg Ottó kitüntetései egyaránt a budai Várba tartanak. A kormány ereklyegyűjtő...","id":"201741__habsburg_relikviak__kapcsolodasi_pontok__hatalmi_szimbolika__begyujtesi_mania","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21952e86-191c-4bfa-afe3-02f00b99b5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fe90c0-56d1-4e0d-98ae-95dac8523a44","keywords":null,"link":"/itthon/201741__habsburg_relikviak__kapcsolodasi_pontok__hatalmi_szimbolika__begyujtesi_mania","timestamp":"2018. január. 01. 09:00","title":"Begyűjtési mánia: a Szálasira felesküdött Habsburg marsallbotját is megvette a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]