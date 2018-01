[{"available":true,"c_guid":"3e185fa2-c850-4bbe-97c8-3bf93448259d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 64 éves angol Jon Kershaw negyven éve érkezett Franciaországba. Egyetlen tudománya a francia nyelvtudás volt. Ezért tolmácsként helyezkedett el az Antibes városában lévő Marineland tengeri attrakciós parkban. ","shortLead":"A 64 éves angol Jon Kershaw negyven éve érkezett Franciaországba. Egyetlen tudománya a francia nyelvtudás volt. Ezért...","id":"20180103_Mi_a_kozos_a_gyilkos_balnaban_es_a_topmenedzserben_Aki_tudja_jo_penzt_csinal_belole","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e185fa2-c850-4bbe-97c8-3bf93448259d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666409fb-81a8-4fe0-98f3-f05ff45edd52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180103_Mi_a_kozos_a_gyilkos_balnaban_es_a_topmenedzserben_Aki_tudja_jo_penzt_csinal_belole","timestamp":"2018. január. 03. 10:45","title":"Mi a közös a gyilkos bálnában és a menedzserben? Aki tudja, jó pénzt csinál belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54862028-925e-4d3e-9a6f-2edb56028e8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"17,5 milliárd adófizetői forintot szánnak rá.","shortLead":"17,5 milliárd adófizetői forintot szánnak rá.","id":"20180102_Kiemelt_nemzetgazdasagi_ugy_lett_a_loterepites","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54862028-925e-4d3e-9a6f-2edb56028e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e231b41-cb0f-48c3-aa5f-f493e4ba9dcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Kiemelt_nemzetgazdasagi_ugy_lett_a_loterepites","timestamp":"2018. január. 02. 13:24","title":"Kiemelt nemzetgazdasági ügy lett a lőtérépítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Idén mintegy havi 32 ezer forinttal nő az albérlet-támogatás összege.","shortLead":" Idén mintegy havi 32 ezer forinttal nő az albérlet-támogatás összege.","id":"20180103_Alberletben_el_Tobb_mint_82_ezer_forintos_tamogatast_igenyelhet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba85444d-ec6c-4ea4-a7c4-2f576e82430c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180103_Alberletben_el_Tobb_mint_82_ezer_forintos_tamogatast_igenyelhet","timestamp":"2018. január. 03. 09:12","title":"Albérletben él? Több mint 82 ezer forintos támogatást igényelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e252974-e9ef-42e7-b22b-35b781ed183d","c_author":"Gergely Márton-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Vona Gábor túl magasra tette a lécet, és a Jobbik néppártosodása erőltetett folyamatnak hat – mondja Török Gábor politikai elemző, aki nem tartja elképzelhetőnek, hogy horrorkoalíció jön létre, azt már inkább, hogy kormányon a Fidesz áll össze az MSZP-vel. Évnyitó interjúnk 2. részét olvashatják.","shortLead":"Vona Gábor túl magasra tette a lécet, és a Jobbik néppártosodása erőltetett folyamatnak hat – mondja Török Gábor...","id":"20180103_torok_interju_jobbik_fidesz_mszp","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e252974-e9ef-42e7-b22b-35b781ed183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f243ca-5f45-41fa-8414-68fb931ff7c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180103_torok_interju_jobbik_fidesz_mszp","timestamp":"2018. január. 03. 12:50","title":"Török Gábor: \"A Jobbik változása nem egy szerves folyamatnak látszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a47649-a830-4c85-972b-88de94426f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mind a három este hiphop/R&B-előadó a főfellépő Indio Valley-ben.","shortLead":"Mind a három este hiphop/R&B-előadó a főfellépő Indio Valley-ben.","id":"20180103_Coachella_2018_fesztival_program_fellepok_The_Weeknd_Beyonce_Eminem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a47649-a830-4c85-972b-88de94426f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54132d1-6676-48ea-964a-7b716d6cc3bc","keywords":null,"link":"/kultura/20180103_Coachella_2018_fesztival_program_fellepok_The_Weeknd_Beyonce_Eminem","timestamp":"2018. január. 03. 09:30","title":"A hiphop és az R&B mindent visz – nyilvánosságra hozták az idénynyitó kaliforniai fesztivál, a Coachella idei programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fecc98b6-a6ed-4f60-a21d-d3dece08646b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most nem Soros György a téma, hanem az őshonos nemzeti kisebbségek.","shortLead":"Most nem Soros György a téma, hanem az őshonos nemzeti kisebbségek.","id":"20180102_A_Fidesz_frakciovezetoje_uzent_Brusszelnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fecc98b6-a6ed-4f60-a21d-d3dece08646b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccde93e7-bf9a-4ffd-ad66-a4047ad263f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_A_Fidesz_frakciovezetoje_uzent_Brusszelnek","timestamp":"2018. január. 02. 15:41","title":"A Fidesz frakcióvezetője üzent Brüsszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5ecd51-7ab8-4d29-bdce-a9cdc6deac84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos januári CES-re egy valóban szemkápráztató képernyőt is hoz az LG. Több szempontból is egyedülálló készülékről van szó.","shortLead":"A szokásos januári CES-re egy valóban szemkápráztató képernyőt is hoz az LG. Több szempontból is egyedülálló...","id":"20180102_a_vilag_legnagyobb_es_legnagyobb_felbontasu_oled_kijelzoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb5ecd51-7ab8-4d29-bdce-a9cdc6deac84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5d10ad-7052-44d4-925b-b797d6598a72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180102_a_vilag_legnagyobb_es_legnagyobb_felbontasu_oled_kijelzoje","timestamp":"2018. január. 02. 13:00","title":"Ekkora tv-t még nem látott: íme a világ legméretesebb és legnagyobb felbontású képernyője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7337396c-11ad-4ca1-854c-fbefb4464038","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hagyományos újévi desszert, a csirizszerű rizsből készült gombóc fogyasztása közben többen válságos állapotban kerültek kórházba.","shortLead":"A hagyományos újévi desszert, a csirizszerű rizsből készült gombóc fogyasztása közben többen válságos állapotban...","id":"20180103_ket_ember_halalat_okozta_mocsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7337396c-11ad-4ca1-854c-fbefb4464038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7b1259-d5fc-47b4-8f85-15414a3bda55","keywords":null,"link":"/elet/20180103_ket_ember_halalat_okozta_mocsi","timestamp":"2018. január. 03. 13:34","title":"Idén két életet követelt a veszélyes japán édesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]