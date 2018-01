[{"available":true,"c_guid":"181c9b1d-f0a5-4297-9c1b-303d0eabbd54","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Michael Edelstein, az NBC Universal nemzetközi stúdióinak elnöke tavaly nyáron mondta el, hogy egy ideje már dolgoznak a filmen, és ha sikerül egyeztetni az időpontot minden szereplővel, 2018-ban megszülethet a mozifilm.","shortLead":"Michael Edelstein, az NBC Universal nemzetközi stúdióinak elnöke tavaly nyáron mondta el, hogy egy ideje már dolgoznak...","id":"20180102_Jo_hir_a_rajongoknak_hamarosan_forog_a_Downton_Abbeyfilm","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181c9b1d-f0a5-4297-9c1b-303d0eabbd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e7be1b-b8bb-40f6-b106-c284b7afd57f","keywords":null,"link":"/kultura/20180102_Jo_hir_a_rajongoknak_hamarosan_forog_a_Downton_Abbeyfilm","timestamp":"2018. január. 02. 16:28","title":"Jó hír a rajongóknak: hamarosan forog a Downton Abbey-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bd2a75-cbfd-4d48-8712-aadf1a3bb6fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyarországra visszakerülő és jelenleg egy vándorkiállításon az országot járó Seuso-kincs minden ma ismert darabját digitális technológiával mérte fel a magyar Mensor 3D. A digitalizáció lehetővé teszi, hogy a leletegyüttes darabjait a kiterjesztett valóság segítségével, akár egy okostelefon kijelzőjén keresztül is bárki, testközelből megtekinthesse.","shortLead":"A Magyarországra visszakerülő és jelenleg egy vándorkiállításon az országot járó Seuso-kincs minden ma ismert darabját...","id":"20180103_mensor_3d_seuso_kincs_kiterjesztett_valosag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4bd2a75-cbfd-4d48-8712-aadf1a3bb6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e26f99-9933-4844-b380-5bbe163720a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180103_mensor_3d_seuso_kincs_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. január. 03. 15:03","title":"Ráküldtek egy magyar céget a Seuso-kincsre: 3D-szkennelés után beteszik a kiterjesztett valóságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cb8c16-8fce-4751-af3d-d3bdcd4196a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lezuhant vasárnap egy kisrepülőgép a közép-amerikai Costa Ricában, a gépen utazó tíz amerikai turista és a kétfős személyzet életét vesztette. A tavalyi év utolsó napján történt baleset egy átírta a 2017-es repülésbiztonsági statisztikát.","shortLead":"Lezuhant vasárnap egy kisrepülőgép a közép-amerikai Costa Ricában, a gépen utazó tíz amerikai turista és a kétfős...","id":"20180102_costa_rica_repulobaleset_12_halalos_aldozat_repuloesbiztonsag_2017","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2cb8c16-8fce-4751-af3d-d3bdcd4196a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8fd2e8-c58c-48e0-a299-0e74cc696e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20180102_costa_rica_repulobaleset_12_halalos_aldozat_repuloesbiztonsag_2017","timestamp":"2018. január. 02. 21:03","title":"12 ember meghalt, miután lezuhant a repülő, amellyel már a felszálláskor gondok lehettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b56f28c-f5ca-4228-ba97-0ebfc91d0b1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiú öt éve komolyan fejleszti mentális képességeit. ","shortLead":"A fiú öt éve komolyan fejleszti mentális képességeit. ","id":"20180103_Egy_13_eves_egyiptomi_fiu_lett_a_vilag_legokosabb_gyereke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b56f28c-f5ca-4228-ba97-0ebfc91d0b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3a361b-a87a-4f90-8aa5-963b96f53e20","keywords":null,"link":"/elet/20180103_Egy_13_eves_egyiptomi_fiu_lett_a_vilag_legokosabb_gyereke","timestamp":"2018. január. 03. 15:33","title":"Egy 13 éves egyiptomi fiú lett a világ legokosabb gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész azt ígérte, kárpótolni fogja a férfit.","shortLead":"A zenész azt ígérte, kárpótolni fogja a férfit.","id":"20180103_laar_andras_erosito_lopas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf1d8c8-d9cf-45ee-bcbd-29f20dd71953","keywords":null,"link":"/kultura/20180103_laar_andras_erosito_lopas","timestamp":"2018. január. 03. 09:30","title":"Segíteni akart a meglopott Laár Andrásnak, de elvitték a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4756c2e-2d4c-45e7-8ff3-5ed72fc023b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hszi Csin-ping kínai elnök újévi beszéde alatt több olyan (új) könyvet is kiszúrtak a netezők, ami megmutathatja, merre halad tovább Kína a jövőben.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai elnök újévi beszéde alatt több olyan (új) könyvet is kiszúrtak a netezők, ami megmutathatja, merre...","id":"20180104_kina_hszi_csin_ping_mesterseges_intelligencia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4756c2e-2d4c-45e7-8ff3-5ed72fc023b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ecd8d2-cc35-4ce1-8c1b-aae554c30257","keywords":null,"link":"/tudomany/20180104_kina_hszi_csin_ping_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. január. 04. 11:03","title":"Két nagyon fontos könyvet szúrtak ki a kínai elnök beszéde közben a polcon, rögtön beindultak a találgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1772160a-ef7b-4d6e-b0d9-22343f94feb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az V. kerületi Székely Bolt Facebook-bejegyzésben közölte, hogy végleg bezár.","shortLead":"Az V. kerületi Székely Bolt Facebook-bejegyzésben közölte, hogy végleg bezár.","id":"20180103_szekely_bolt_lenard_andras_bezaras","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1772160a-ef7b-4d6e-b0d9-22343f94feb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94d437e-4b9c-42b9-9ce2-2f5dc0df0ed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180103_szekely_bolt_lenard_andras_bezaras","timestamp":"2018. január. 03. 11:32","title":"Nem nyit ki többet a Csíki Sör tulajdonosának budapesti üzlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88ccf6c-7604-422c-a601-5c3f6e509011","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap birtokába jutott periratok szerint Lénárd András még 2001-ben három nőt csempészett át a kanadai-amerikai zöldhatáron át az Egyesült Államokba, akik szriptíztáncosnőként dolgoztak volna.","shortLead":"A lap birtokába jutott periratok szerint Lénárd András még 2001-ben három nőt csempészett át a kanadai-amerikai...","id":"20180103_magyar_nemzet_embercsempeszet_miatt_korozik_a_csiki_sor_tulajdonosat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b88ccf6c-7604-422c-a601-5c3f6e509011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe41a528-491c-45f9-962d-4554cb695832","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180103_magyar_nemzet_embercsempeszet_miatt_korozik_a_csiki_sor_tulajdonosat","timestamp":"2018. január. 03. 05:57","title":"Magyar Nemzet: sztiptíztáncosnők csempészése miatt körözik a Csíki Sör tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]