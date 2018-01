[{"available":true,"c_guid":"cdd81772-71e8-4381-a5dd-d2ae2c4b92f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerintük csak legfeljebb 1500 fős gyűléseket tartottak. ","shortLead":"Szerintük csak legfeljebb 1500 fős gyűléseket tartottak. ","id":"20180103_Iran_a_Forradalmi_Garda_szerint_vege_a_lazadasnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdd81772-71e8-4381-a5dd-d2ae2c4b92f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b667260f-01b7-454b-b19c-a332c5fb16a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180103_Iran_a_Forradalmi_Garda_szerint_vege_a_lazadasnak","timestamp":"2018. január. 03. 17:11","title":"Irán: a Forradalmi Gárda szerint vége a \"lázadásnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941df248-7c05-44c3-b830-874919985eb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idén életbe lépett szabályok könnyebbé teszik a lakások kiadását, és fehéríthetik a szektort. A bérbeadásból származó jövedelem után nem kell ehót fizetni, és több szobára érvényes az átalányadó.","shortLead":"Az idén életbe lépett szabályok könnyebbé teszik a lakások kiadását, és fehéríthetik a szektort. A bérbeadásból...","id":"20180104_Nem_bunteti_tovabb_az_allam_azokat_aki_tobb_vagy_dragabb_ingatlant_adnak_berbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=941df248-7c05-44c3-b830-874919985eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ca063c-90c9-4868-83ad-02eeff7a0630","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180104_Nem_bunteti_tovabb_az_allam_azokat_aki_tobb_vagy_dragabb_ingatlant_adnak_berbe","timestamp":"2018. január. 04. 09:30","title":"Nem bünteti tovább az állam azokat, aki több vagy drágább ingatlant adnak bérbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az alkoholfogyasztás nyomán károsodhat az őssejtek DNS-e, és ez esélyt adhat a rákos sejteknek. ","shortLead":"Az alkoholfogyasztás nyomán károsodhat az őssejtek DNS-e, és ez esélyt adhat a rákos sejteknek. ","id":"20180104_Rakot_okoz_az_alkoholfogyasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e6674d-6deb-4a59-a517-b82f0c68e9c9","keywords":null,"link":"/elet/20180104_Rakot_okoz_az_alkoholfogyasztas","timestamp":"2018. január. 04. 19:08","title":"Rákot okoz az alkoholfogyasztás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f0cd5-364d-4c43-88a4-3c3e5f33bbfd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Három déli államban évtizedek óta nem látott hóesés van. Több államban megbénult az élet a rendkívüli fagy miatt, eltörtek a vízvezetékek, nincs áram, akadozik a közlekedés. Nagyvárosok vannak hó alatt, és a helyzet egyelőre nem változik.","shortLead":"Három déli államban évtizedek óta nem látott hóesés van. Több államban megbénult az élet a rendkívüli fagy miatt...","id":"20180104_lilara_fagytak_az_amerikaiak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f0cd5-364d-4c43-88a4-3c3e5f33bbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84120199-dc8f-4a15-a7cb-982d8c540a05","keywords":null,"link":"/vilag/20180104_lilara_fagytak_az_amerikaiak","timestamp":"2018. január. 04. 18:59","title":"Már lilára fagytak az amerikaiak, pedig a neheze csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a542e7d6-db80-4729-a1ae-58254632f60c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A múlt század Nagy Éve Nyugaton a 68-asok nemzedékét állította – jórészt sikeres – pályára, és új reményeket váltott valóra, Keleten azonban régi remények újabb elfojtását hozta magával. Jubileumi előzetesünk.","shortLead":"A múlt század Nagy Éve Nyugaton a 68-asok nemzedékét állította – jórészt sikeres – pályára, és új reményeket váltott...","id":"20180104_Praga_Vietnam_Berlin_Parizs_Varso_Fordulatok_eve_1968","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a542e7d6-db80-4729-a1ae-58254632f60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10934808-2e55-4aa7-bece-e164e7a7e696","keywords":null,"link":"/elet/20180104_Praga_Vietnam_Berlin_Parizs_Varso_Fordulatok_eve_1968","timestamp":"2018. január. 04. 15:45","title":"Prágától Vietnamig, Berlintől Párizsig és Varsóig – így volt a fordulatok éve 1968","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab65464-f529-4cb4-9cf4-a2e43c4ce876","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem sikerült Donald Trump amerikai elnöknek betiltatnia a róla szóló könyvet, ami ráadásul a tervezettnél előbb jelenik meg.","shortLead":"Nem sikerült Donald Trump amerikai elnöknek betiltatnia a róla szóló könyvet, ami ráadásul a tervezettnél előbb jelenik...","id":"20180105_Trump_nem_tudta_megakadalyozni_hogy_a_vilag_a_kinos_ugyein_csamcsogjon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dab65464-f529-4cb4-9cf4-a2e43c4ce876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a49ba6-00cf-4a27-80cf-28c044fdfab7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_Trump_nem_tudta_megakadalyozni_hogy_a_vilag_a_kinos_ugyein_csamcsogjon","timestamp":"2018. január. 05. 05:27","title":"Trump nem tudta megakadályozni, hogy a világ a kínos ügyein csámcsogjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak olyan országok, ahol magyar szemmel még a hirtelen drasztikusan megemelt üzemanyagárak is igen szimpatikusnak tűnnek.","shortLead":"Vannak olyan országok, ahol magyar szemmel még a hirtelen drasztikusan megemelt üzemanyagárak is igen szimpatikusnak...","id":"20180104_ezzel_a_duplara_emelt_benzinarral_minden_magyar_autos_gyorsan_kibekulne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72b4345-abd4-4d21-b453-baa32ac16415","keywords":null,"link":"/cegauto/20180104_ezzel_a_duplara_emelt_benzinarral_minden_magyar_autos_gyorsan_kibekulne","timestamp":"2018. január. 04. 06:41","title":"Ezzel a duplára emelt benzinárral minden magyar autós gyorsan kibékülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"75 év alatt minden britnek volt alkalma látni egy műsorát.\r

\r

","shortLead":"75 év alatt minden britnek volt alkalma látni egy műsorát.\r

\r

","id":"20180103_A_91_eves_David_Attenborough_szerint_meg_minden_oke_2018ban_is_dolgozik_ahogy_a_csovon_kifer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f77f35-67fe-4d7a-9672-c92346f3c270","keywords":null,"link":"/kultura/20180103_A_91_eves_David_Attenborough_szerint_meg_minden_oke_2018ban_is_dolgozik_ahogy_a_csovon_kifer","timestamp":"2018. január. 03. 20:05","title":"A 91 éves David Attenborough szerint még minden oké, 2018-ban is dolgozik, ahogy a csövön kifér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]