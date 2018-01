[{"available":true,"c_guid":"9f47763c-1828-4e47-a54e-bc3714e2812c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügy nem sajnálja a pénzt a mindössze két éve megvásárolt fényűző villára.","shortLead":"A külügy nem sajnálja a pénzt a mindössze két éve megvásárolt fényűző villára.","id":"20180105_Csaknem_negymilliardert_ujitjak_fel_a_washingtoni_nagykovetseget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f47763c-1828-4e47-a54e-bc3714e2812c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd69d74c-2e0b-4ff5-80d7-5d7e2fdf6cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_Csaknem_negymilliardert_ujitjak_fel_a_washingtoni_nagykovetseget","timestamp":"2018. január. 05. 12:18","title":"Csaknem négymilliárdért újítják fel a washingtoni nagykövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14238ac6-75ed-46ba-9920-5aba476a14bc","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Beláthatta a kormány, hogy az öt évvel ezelőtti rokkantellátási törvénymódosítással tízezreket hagyhatott az út szélén. Idéntől egyes támogatások nőnek, és új ellátások is elérhetők. De kinek, mikor és mennyi jár?\r

