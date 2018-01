[{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha nem volt ennyire enyhe idő január 7-én hajnalban, mint ma Dunaújvárosban.","shortLead":"Soha nem volt ennyire enyhe idő január 7-én hajnalban, mint ma Dunaújvárosban.","id":"20180107_A_nappali_melegrekord_utan_ejjel_is_megdolt_egy_orszagos_csucs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de50742-3b16-4393-bb96-479e1f1da127","keywords":null,"link":"/itthon/20180107_A_nappali_melegrekord_utan_ejjel_is_megdolt_egy_orszagos_csucs","timestamp":"2018. január. 07. 11:02","title":"A nappali melegrekord után éjjel is megdőlt egy országos csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7840d996-67f5-472a-af6f-479295a408fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A propagandaminisztérium államtitkára azt mondta, a konyhapénzből csípnek majd le a miniszterelnök kedvéért.","shortLead":"A propagandaminisztérium államtitkára azt mondta, a konyhapénzből csípnek majd le a miniszterelnök kedvéért.","id":"20180106_Domotor_Csaba_a_felesegevel_beszeli_meg_mennyit_utalnak_Orbannak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7840d996-67f5-472a-af6f-479295a408fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b8b8ec-1d9e-49c5-8e21-459f486bd3ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Domotor_Csaba_a_felesegevel_beszeli_meg_mennyit_utalnak_Orbannak","timestamp":"2018. január. 06. 09:54","title":"Dömötör Csaba a feleségével beszéli meg, mennyit utalnak Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b66d1e-0333-446f-a640-774e98180a52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyiek megszerették a hányatott sorsú karácsonyfát. ","shortLead":"A helyiek megszerették a hányatott sorsú karácsonyfát. ","id":"20180107_Muzeumba_vinnek_Roma_orias_vecekefejet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00b66d1e-0333-446f-a640-774e98180a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c56e62d-a0fb-4cd1-9eb6-5e0140d09647","keywords":null,"link":"/vilag/20180107_Muzeumba_vinnek_Roma_orias_vecekefejet","timestamp":"2018. január. 07. 16:25","title":"Múzeumba vinnék Róma \"óriás vécékeféjét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b860a68d-6463-4559-8354-5899c07b56b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig csak stábja beszélt, de most akkora a botrány, hogy ő is megszólalt.","shortLead":"Eddig csak stábja beszélt, de most akkora a botrány, hogy ő is megszólalt.","id":"20180106_Zokogni_kezdett_Melania_Trump_miutan_ferje_elnok_lett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b860a68d-6463-4559-8354-5899c07b56b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aeb534f-6312-4c4c-be17-e13d1cc7dccf","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Zokogni_kezdett_Melania_Trump_miutan_ferje_elnok_lett","timestamp":"2018. január. 06. 09:44","title":"Tillerson külügyminiszter személyesen magyarázkodik a Trump-könyv miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f0eaa1-e4bb-40d8-b472-8737410babfa","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"kultura","description":"A vita az újjáépítésre váró Intercontinental Szálloda elé tervezett, az UNESCO szerint a történelmi látványt elcsúfító toronyház miatt fajult el.","shortLead":"A vita az újjáépítésre váró Intercontinental Szálloda elé tervezett, az UNESCO szerint a történelmi látványt elcsúfító...","id":"201747__becsunescovita__canalettopillantas__toronyhaz__kisebbsegi_erzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f0eaa1-e4bb-40d8-b472-8737410babfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb6df2f-70a4-4dd4-9837-528a191bcc44","keywords":null,"link":"/kultura/201747__becsunescovita__canalettopillantas__toronyhaz__kisebbsegi_erzes","timestamp":"2018. január. 06. 07:30","title":"Veszélybe került Bécs belvárosának világörökségi státusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK Juhász Péterrel ért egyet a csepeli ellenzéki jelölt ügyében. ","shortLead":"A DK Juhász Péterrel ért egyet a csepeli ellenzéki jelölt ügyében. ","id":"20180107_A_DKnak_se_tetszik_az_MSZP_csepeli_jeloltje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069f3b8d-3525-4e23-ad40-2d15c16eea84","keywords":null,"link":"/itthon/20180107_A_DKnak_se_tetszik_az_MSZP_csepeli_jeloltje","timestamp":"2018. január. 07. 21:52","title":"A DK-nak se tetszik az MSZP csepeli jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f65388-729f-4da0-9560-e2cfde82a40f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201801_hetmesedomb_dobrady_kicsi_gesztenyei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f65388-729f-4da0-9560-e2cfde82a40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20917b6d-0c5c-405b-ba44-28c1424a5860","keywords":null,"link":"/kkv/201801_hetmesedomb_dobrady_kicsi_gesztenyei","timestamp":"2018. január. 07. 17:45","title":"Hétmesedomb: Dobrády Ákos kicsi gesztenyéi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b7f066-b232-4f17-bd21-0ee258f1905b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya tisztán szeretne látni, ezért nem csupán Hosszú Katinka, hanem a sportág ugyancsak „korosabb” két klasszisa, Cseh László és Gyurta Dániel elképzeléseit is meg akarja ismerni.","shortLead":"Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya tisztán szeretne látni, ezért nem csupán Hosszú Katinka, hanem...","id":"20180106_Felkeresi_Hosszu_Katinkat_az_uszok_kapitanya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0b7f066-b232-4f17-bd21-0ee258f1905b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9729274-baab-4330-bf26-405d229b3908","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Felkeresi_Hosszu_Katinkat_az_uszok_kapitanya","timestamp":"2018. január. 06. 12:45","title":"Beszélni akar a jövőről Hosszú Katinkával az úszók kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]