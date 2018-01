[{"available":true,"c_guid":"2f452347-96f4-4466-8b57-bb034f6ff068","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két héttel ezelőtt járt a Föld közelében a 3200 Phaethon nevű aszteroida, ami a Geminidák meteorraj létezésért felel. Kiderült, nagyobb mint eddig gondolták.","shortLead":"Két héttel ezelőtt járt a Föld közelében a 3200 Phaethon nevű aszteroida, ami a Geminidák meteorraj létezésért felel...","id":"20180108_phaethon_aszteroida_nasa_foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f452347-96f4-4466-8b57-bb034f6ff068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7835f3e-d717-44e9-aa19-1ac1774a3d6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180108_phaethon_aszteroida_nasa_foto","timestamp":"2018. január. 08. 07:02","title":"Lefotózták az 5750 méteres aszteroidát, ami van akkora, hogy simán elpusztíthatná a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a830ced-3865-4d8a-9095-3515c8932519","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A téli időjáráshoz képest meglehetősen lengén öltözött fiatalok jelentek meg vasárnap egyebek mellett a prágai és a New York-i metróban. Idén is megrendezték a nadrág nélküli metrózást több nagyvárosban. Az újévi hagyomány 2002-ben New Yorkból indult, és egyre több helyen csatlakoztak: az akció WikiPedia-oldala szerint 2016-ban már Moszkvában is nadrág nélkül metróztak fiatalok a kijelölt napon, igaz, ott ezt nem nézték jó szemmel a rendőrök.","shortLead":"A téli időjáráshoz képest meglehetősen lengén öltözött fiatalok jelentek meg vasárnap egyebek mellett a prágai és a New...","id":"20180108_kihagyhatatlan_ujevi_hagyomany_lett_a_nadrag_nelkul_metrozas_itt_vannak_a_friss_kepek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a830ced-3865-4d8a-9095-3515c8932519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a3871e-2fae-4d59-9d28-e91f1170e59b","keywords":null,"link":"/kultura/20180108_kihagyhatatlan_ujevi_hagyomany_lett_a_nadrag_nelkul_metrozas_itt_vannak_a_friss_kepek","timestamp":"2018. január. 08. 10:11","title":"Kihagyhatatlan újévi hagyomány lett a nadrág nélkül metrózás, itt vannak a friss képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e84d47-47d7-4612-b92d-c4579d2aea46","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem emel újabb vádat a rendező ellen a Los Angeles-i ügyészség, mivel az 1975-ben történt szexuális zaklatás, amelyről a közelmúltban tett feljelentést az áldozat, már elévült.","shortLead":"Nem emel újabb vádat a rendező ellen a Los Angeles-i ügyészség, mivel az 1975-ben történt szexuális zaklatás, amelyről...","id":"20180109_megussza_az_ujabb_vademelest_roman_polanski","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53e84d47-47d7-4612-b92d-c4579d2aea46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5921e17-88a5-4034-84cd-76a42fad9eae","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_megussza_az_ujabb_vademelest_roman_polanski","timestamp":"2018. január. 09. 09:39","title":"Megússza az újabb vádemelést Roman Polanski","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64463cc-42f7-4da3-9af2-10bcdd8fdf3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most az alexandra.hu Kft. online kereskedő céget is felszámolják. ","shortLead":"Most az alexandra.hu Kft. online kereskedő céget is felszámolják. ","id":"20180108_Felszamolas_ala_kerult_Matyi_Dezso_egy_ujabb_cege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64463cc-42f7-4da3-9af2-10bcdd8fdf3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa47122-06bf-4efb-b8d0-949a1e1b9f0b","keywords":null,"link":"/kkv/20180108_Felszamolas_ala_kerult_Matyi_Dezso_egy_ujabb_cege","timestamp":"2018. január. 08. 07:20","title":"Felszámolás alá került Matyi Dezső egy újabb cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4fdf9b-31c4-49fd-b832-cf2db237e12f","c_author":"","category":"cegauto","description":"Kell egy pár perc, mire kiheveri, aki látta.","shortLead":"Kell egy pár perc, mire kiheveri, aki látta.","id":"20180108_skoda_reklam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a4fdf9b-31c4-49fd-b832-cf2db237e12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5536cd51-795a-47f0-a842-55de4d5984e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180108_skoda_reklam","timestamp":"2018. január. 08. 19:36","title":"Vannak egészen furcsa autós reklámok – itt van például ez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451717ac-ad46-4c75-87a0-e27c18a12a70","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-algériai Ín-Szefra térségében hullott nagyobb mennyiségű hó.","shortLead":"Az észak-algériai Ín-Szefra térségében hullott nagyobb mennyiségű hó.","id":"20180109_havazott_a_szaharaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451717ac-ad46-4c75-87a0-e27c18a12a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690678ed-6276-4571-b659-84344f7d2b43","keywords":null,"link":"/vilag/20180109_havazott_a_szaharaban","timestamp":"2018. január. 09. 06:17","title":"Negyven éve negyedszer: megint havazott a Szaharában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Tej Terméktanács szerint ki kéne terjeszteni az áfacsökkentést az UHT tejekre is. ","shortLead":"A Tej Terméktanács szerint ki kéne terjeszteni az áfacsökkentést az UHT tejekre is. ","id":"20180108_Visszaesett_az_UHT_tej_forgalma_tavaly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b1352c-e45a-4b87-be92-678870ee569a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180108_Visszaesett_az_UHT_tej_forgalma_tavaly","timestamp":"2018. január. 08. 07:02","title":"Visszaesett az UHT tej forgalma tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bfb9b7-73b4-4b44-a2f6-6d203f833ec7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Las Vegas-ban zajló CES technológiai szakkiállításon mutatta be új televízióját a Samsung. A készülék nem véletlenül kapta a The Wall, vagyis magyarra a fordítva a A Fal nevet. Elképesztően nagy, de más területen is kiemelkedő tulajdonsággal bír: a vásárlók szabhatják meg, mekkora méretben kívánják használni. ","shortLead":"A Las Vegas-ban zajló CES technológiai szakkiállításon mutatta be új televízióját a Samsung. A készülék nem véletlenül...","id":"20180108_samsung_the_wall_4k_tv_146_colos_teve_televizio_a_fal_ces_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4bfb9b7-73b4-4b44-a2f6-6d203f833ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823a4805-639f-4731-99f2-f627bc5b22e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180108_samsung_the_wall_4k_tv_146_colos_teve_televizio_a_fal_ces_2018","timestamp":"2018. január. 08. 20:03","title":"Olyan tévét talált ki a Samsung, amilyen még nem volt: mindig akkora, amekkorának éppen szeretnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]