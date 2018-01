[{"available":true,"c_guid":"b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen is havazást várnak szombatra, ez a hó pedig meg is maradhat.","shortLead":"Több helyen is havazást várnak szombatra, ez a hó pedig meg is maradhat.","id":"20180113_Visszatert_a_tel_ma_ujra_havazhat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec8d998-1996-484e-a04f-b4f68281cdd0","keywords":null,"link":"/itthon/20180113_Visszatert_a_tel_ma_ujra_havazhat","timestamp":"2018. január. 13. 09:21","title":"Jön a hó, öt megyére adták ki a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28487213-dcb7-4dfa-adab-492db332f44b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Seremetyjevó repülőtéren kapták el, lőszerek is voltak nála.","shortLead":"A Seremetyjevó repülőtéren kapták el, lőszerek is voltak nála.","id":"20180112_gepfegyver_alkatreszekkel_bukott_le_egy_magyar_moszkvaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28487213-dcb7-4dfa-adab-492db332f44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee48c310-bf79-40c2-9ab9-6894380c5889","keywords":null,"link":"/vilag/20180112_gepfegyver_alkatreszekkel_bukott_le_egy_magyar_moszkvaban","timestamp":"2018. január. 12. 15:29","title":"Gépfegyver-alkatrészekkel bukott le egy magyar Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Végleges dátum még nincs, egyelőre javaslatról van szó. ","shortLead":"Végleges dátum még nincs, egyelőre javaslatról van szó. ","id":"20180112_ekkor_tarthatjak_jovore_az_ep_valasztasokat_itt_a_javaslat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75d47bc-a36a-46b2-98c8-ff304dbf8bef","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_ekkor_tarthatjak_jovore_az_ep_valasztasokat_itt_a_javaslat","timestamp":"2018. január. 12. 09:43","title":"Ekkor tarthatják jövőre az EP-választásokat, itt a javaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy-egy társaságról elég csak elhíresztelni, hogy a felcsúti polgármester szemet vetett rá és máris megugrik az árfolyama. A nagyság ára. De a Konzum elnök-vezérigazgatója pontot tett az ügy végére, Jászai Gellért cáfolt.","shortLead":"Egy-egy társaságról elég csak elhíresztelni, hogy a felcsúti polgármester szemet vetett rá és máris megugrik...","id":"20180112_Terjedt_a_pletyka_hogy_Meszaros_Lorinc_bevasarol_ezert_gyorsan_cafolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f935ed-adc6-4d98-a8ff-dcb144baab0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Terjedt_a_pletyka_hogy_Meszaros_Lorinc_bevasarol_ezert_gyorsan_cafolt","timestamp":"2018. január. 12. 06:23","title":"Terjedt a pletyka, hogy Mészáros Lőrinc bevásárol, ezért gyorsan cáfolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3f59fa3-c33e-4d2f-9c85-3f3fc3fc8cff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az északi Újpest-Megyertől a keleti Rákosligeten át a déli Soroksárig tartó félkaréjban látványosan élénkül a kereslet.","shortLead":"Az északi Újpest-Megyertől a keleti Rákosligeten át a déli Soroksárig tartó félkaréjban látványosan élénkül a kereslet.","id":"20180112_Soha_meg_Pestkulson_nem_porgott_igy_az_ingatlanpiac","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3f59fa3-c33e-4d2f-9c85-3f3fc3fc8cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d6323b-3a36-4b84-ace9-2ec78d5091aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180112_Soha_meg_Pestkulson_nem_porgott_igy_az_ingatlanpiac","timestamp":"2018. január. 12. 10:51","title":"Pest-külsőn még sosem pörgött így az ingatlanpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46860c4-a665-4600-9452-e051afde38f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt harmadával nőtt a Kaliforniában, jellemzően a mezőgazdaságban legálisan foglalkoztatott mexikói vendégmunkások száma. 2017-ben már több mint 14 ezren kapáltak, kötöztek, szüreteltek az ültetvényeken.","shortLead":"Egy év alatt harmadával nőtt a Kaliforniában, jellemzően a mezőgazdaságban legálisan foglalkoztatott mexikói...","id":"20180113_Hiaba_kemenykedik_Trump_a_mexikoiakkal_valakinek_kapalni_is_kell_a_kaliforniai_szolokben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a46860c4-a665-4600-9452-e051afde38f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3946d62c-aa7b-46e7-a4b6-24bda17600a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Hiaba_kemenykedik_Trump_a_mexikoiakkal_valakinek_kapalni_is_kell_a_kaliforniai_szolokben","timestamp":"2018. január. 13. 18:28","title":"Hiába keménykedik Trump a mexikóiakkal, valakinek kapálni is kell a kaliforniai szőlőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f61a1-18a5-4d7c-b15f-62df3f8d4b66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz malacot is kaphatnak azok az állattenyésztők, akik vállalják a mangalica és a báznai sertésfajták hizlalását.","shortLead":"Tíz malacot is kaphatnak azok az állattenyésztők, akik vállalják a mangalica és a báznai sertésfajták hizlalását.","id":"20180112_Ingyenmalacot_oszt_a_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=341f61a1-18a5-4d7c-b15f-62df3f8d4b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665011d7-baaf-424a-8387-712c55669aed","keywords":null,"link":"/kkv/20180112_Ingyenmalacot_oszt_a_kormany","timestamp":"2018. január. 12. 11:16","title":"Ingyenmalacot oszt a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilencvennyolc önkormányzati hivatal 6854 dolgozója csatlakozott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által, az önkormányzati dolgozók béremelése érdekében meghirdetett pénteki és hétfői sztrájkhoz – közölte az MKKSZ elnöke pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.","shortLead":"Kilencvennyolc önkormányzati hivatal 6854 dolgozója csatlakozott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és...","id":"20180112_Az_onkormanyzati_dolgozok_fele_sztrajkol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4ff1f8-d384-4b86-8782-c6de69e925b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Az_onkormanyzati_dolgozok_fele_sztrajkol","timestamp":"2018. január. 12. 11:54","title":"Az önkormányzati dolgozók közel fele sztrájkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]