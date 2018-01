[{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Remek évkezdést tudhat maga mögött Mészáros Lőrinc üzlettársa is: Szíjj László cége, a Duna Aszfalt vitt el egy zsíros, 26,3 milliárd értékű tendert. Aztán ráadásként még egyet, igaz, az \"csak\" néhány százmilliós volt. ","shortLead":"Remek évkezdést tudhat maga mögött Mészáros Lőrinc üzlettársa is: Szíjj László cége, a Duna Aszfalt vitt el egy zsíros...","id":"20180112_Meszaros_uzlettarsa_behuzott_egy_26_milliardos_tendert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6663f3fd-5128-4f32-aa49-ca67e3120583","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180112_Meszaros_uzlettarsa_behuzott_egy_26_milliardos_tendert","timestamp":"2018. január. 12. 13:22","title":"Mészáros üzlettársa behúzott egy 26 milliárdos tendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24797674-f542-4113-94a5-a1cc6f9404da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjáért versenyző kilenc alkotást – köztük a Testről és lélekről-t – a hétvégén tekintik meg az Amerikai Filmakadémia szavazótagjai. A kaliforniai Palm Springs nemzetközi filmfesztiválján óriási érdeklődés övezte az érintett alkotók, köztük Enyedi Ildikó részvételével rendezett pódiumbeszélgetést a napokban.","shortLead":"A legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjáért versenyző kilenc alkotást – köztük a Testről és lélekről-t – a hétvégén...","id":"20180112_Egyre_elesedik_az_Oscarverseny_izgulhatunke_ismet_magyar_jeloltert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24797674-f542-4113-94a5-a1cc6f9404da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd960f72-067f-40e9-9a09-21104adc8af9","keywords":null,"link":"/kultura/20180112_Egyre_elesedik_az_Oscarverseny_izgulhatunke_ismet_magyar_jeloltert","timestamp":"2018. január. 12. 10:15","title":"Egyre élesedik az Oscar-verseny: izgulhatunk-e ismét magyar jelöltért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df57c91-471c-46fa-a65c-85b79f028139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő azt állította a rendőrségen, hogy ő csak magára hagyta az újszülöttet, de nem darabolta fel. ","shortLead":"A nő azt állította a rendőrségen, hogy ő csak magára hagyta az újszülöttet, de nem darabolta fel. ","id":"20180112_Pasztoi_csecsemogyilkossag_nem_is_tudott_terhessegerol_az_anya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9df57c91-471c-46fa-a65c-85b79f028139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc3dae1-b120-4c71-921e-489c48df405f","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Pasztoi_csecsemogyilkossag_nem_is_tudott_terhessegerol_az_anya","timestamp":"2018. január. 12. 15:36","title":"Pásztói csecsemőgyilkosság: nem is tudott terhességéről az anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1907dca-abdf-4e33-b706-252792941db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy edzőterem szaunája gyulladt ki, evakuálták az egész bevásárlóközpontot. ","shortLead":"Egy edzőterem szaunája gyulladt ki, evakuálták az egész bevásárlóközpontot. ","id":"20180112_Tuz_volt_az_Arena_Plazaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1907dca-abdf-4e33-b706-252792941db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029e20ee-0dbe-449c-ac18-e9a89bf6ac00","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Tuz_volt_az_Arena_Plazaban","timestamp":"2018. január. 12. 17:22","title":"Tűz volt az Aréna Plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya a bíróságon tagadta, hogy ellenezte volna az oltást. ","shortLead":"Az anya a bíróságon tagadta, hogy ellenezte volna az oltást. ","id":"20180112_Birosag_elott_a_szulok_akiknek_gyereke_meghalt_mert_nem_kapott_oltast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67931228-0e5f-43e3-b0b1-75aa64df3754","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Birosag_elott_a_szulok_akiknek_gyereke_meghalt_mert_nem_kapott_oltast","timestamp":"2018. január. 12. 21:27","title":"Bíróság előtt a szülők, akiknek gyereke meghalt, mert nem kapott oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Lapunknak is megerősítette az OLAF a vizsgálatának fő üzenetét: komolyak a gondok Tiborcz István egykori cégének egykori EU-s társfinanszírozású ügyeivel. A labda innentől Polt Péter legfőbb ügyész térfelén pattog. A kormány a Bajnai-kormányt emlegeti.\r

\r

","shortLead":"Lapunknak is megerősítette az OLAF a vizsgálatának fő üzenetét: komolyak a gondok Tiborcz István egykori cégének...","id":"20180112_A_hvghunak_is_megerositette_az_OLAF_komoly_bajok_vannak_Orban_vejenek_EUs_projektjeivel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1fd0af-c217-4f72-9d3e-daeb89191ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_A_hvghunak_is_megerositette_az_OLAF_komoly_bajok_vannak_Orban_vejenek_EUs_projektjeivel","timestamp":"2018. január. 12. 11:29","title":"A hvg.hu-nak is megerősítette az OLAF: komoly bajok vannak Orbán vejének EU-s projektjeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1145ca6c-b4db-45a4-b716-bd8cbb28b6fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Philips szerint a SmartSleep nevű eszközük használói sokkal jobban és pihentetőbben fognak aludni, az ugyanis a mélyalvás fázisában fehér zajt játszik a fülbe.","shortLead":"A Philips szerint a SmartSleep nevű eszközük használói sokkal jobban és pihentetőbben fognak aludni, az ugyanis...","id":"20180112_philips_smartsleep_fejpant_alvas_elelvas_melyalvas_pihenteto_alvas_feher_zaj","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1145ca6c-b4db-45a4-b716-bd8cbb28b6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2f65f2-97f0-4b6d-9065-0d146739f26c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180112_philips_smartsleep_fejpant_alvas_elelvas_melyalvas_pihenteto_alvas_feher_zaj","timestamp":"2018. január. 12. 09:03","title":"Ha fáradtan ébred reggelente, nagyon örülni fog a Philips új készülékének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszóltak neki. Ugyanis az Együtt elnöke azt mondta korábban, a szocialisták nem hajlandóak elősegíteni azt a helyzetet, hogy mindenhol a legesélyesebb egyetlen ellenzéki jelölt álljon szemben a Fidesszel kihívóként.","shortLead":"Beszóltak neki. Ugyanis az Együtt elnöke azt mondta korábban, a szocialisták nem hajlandóak elősegíteni azt...","id":"20180112_Ovodasnak_nevezte_az_MSZPs_Bangone_Juhasz_Petert__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41828da1-555f-49b7-9804-03ba835b23cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Ovodasnak_nevezte_az_MSZPs_Bangone_Juhasz_Petert__video","timestamp":"2018. január. 12. 06:04","title":"Óvodásnak nevezte az MSZP-s Bangóné Juhász Pétert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]