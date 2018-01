[{"available":true,"c_guid":"840f2582-0ad0-45c9-bb26-9dc5732c7b18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"5552 adakozó és 77 460 582 forint eddig.","shortLead":"5552 adakozó és 77 460 582 forint eddig.","id":"20180112_ASZbuntetes_mar_70_millional_is_tobbet_gyujtott_a_Jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=840f2582-0ad0-45c9-bb26-9dc5732c7b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d97491c-04ac-459d-9e12-8d603d346fac","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_ASZbuntetes_mar_70_millional_is_tobbet_gyujtott_a_Jobbik","timestamp":"2018. január. 12. 13:25","title":"ÁSZ-büntetés: már 70 milliónál is többet gyűjtött a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4b4ec5-0b78-4e1b-9815-7955781d6ddf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Államokban a Ford ellen indult eljárás, mert feltételezik, hogy illegális szoftvert használtak dízelmotoros járműveikben, hogy meghamisítsák a szennyező nitrogén-oxidok mért értékeit.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a Ford ellen indult eljárás, mert feltételezik, hogy illegális szoftvert használtak dízelmotoros...","id":"20180112_csaloszoftver_Ford","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4b4ec5-0b78-4e1b-9815-7955781d6ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad38d9b-45f6-4340-8732-d33226689e20","keywords":null,"link":"/cegauto/20180112_csaloszoftver_Ford","timestamp":"2018. január. 12. 09:23","title":"Nocsak, az amerikai gyártmányú autókban is ott a csalószoftver?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9278a2e-cd4e-411e-9e44-631f64050d01","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek felelőssége is felmerült. ","shortLead":"Többek felelőssége is felmerült. ","id":"20180112_Ot_embert_felfuggesztettek_a_sporonkohidai_fogoly_szokese_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9278a2e-cd4e-411e-9e44-631f64050d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bc0454-0cca-4adf-a2c8-db1499d83def","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Ot_embert_felfuggesztettek_a_sporonkohidai_fogoly_szokese_miatt","timestamp":"2018. január. 12. 17:39","title":"Öt embert felfüggesztettek a sopronkőhidai fogoly szökése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem jött össze a diszkontok kitiltása a világörökségi területekről. A miniszterelnök Kínától kérne pénzt, ha nem ad az EU, a nyugat-dunántúliak aggódnak, hogy az osztrák kormány rajtuk spórolna, a vállalkozók pedig kreatívan próbálják megúszni a béremelés pluszköltségeit. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nem jött össze a diszkontok kitiltása a világörökségi területekről. A miniszterelnök Kínától kérne pénzt, ha nem ad...","id":"20180112_Es_akkor_az_Aldi_a_Lidl_es_tarsaik_jol_beleronditottak_Orban_nagy_almaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0876d2a-dec4-4e48-b5eb-41cb2fd9417e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180112_Es_akkor_az_Aldi_a_Lidl_es_tarsaik_jol_beleronditottak_Orban_nagy_almaba","timestamp":"2018. január. 14. 07:50","title":"És akkor az Aldi, a Lidl és társaik jól belerondítottak Orbán nagy álmába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f9a3e3-42e7-48e9-bae9-bdd0875a0e59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolcvanezernél is több ingatlanra jelentett be az állam elővásárlási jogot, a kormány most próbálja megmagyarázni, hogy miért.","shortLead":"Nyolcvanezernél is több ingatlanra jelentett be az állam elővásárlási jogot, a kormány most próbálja megmagyarázni...","id":"20180113_Ugy_vedi_a_kormany_a_legertekesebb_ingatlanokat_a_kulfoldiektol_hogy_sajat_maga_veheti_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26f9a3e3-42e7-48e9-bae9-bdd0875a0e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef70f5f-46a5-4471-af9f-674a4cc43818","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Ugy_vedi_a_kormany_a_legertekesebb_ingatlanokat_a_kulfoldiektol_hogy_sajat_maga_veheti_meg","timestamp":"2018. január. 13. 11:27","title":"Úgy védi a kormány a legértékesebb ingatlanokat a külföldiektől, hogy saját maga veheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90591de1-71fc-494a-a025-51425690e43c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták és a Jobbik is magyarázatot vár a kormánytól arra, amit Altusz Kristóf egy interjúban elkottyintott.","shortLead":"A szocialisták és a Jobbik is magyarázatot vár a kormánytól arra, amit Altusz Kristóf egy interjúban elkottyintott.","id":"20180112_mszp_jobbik_soros_terv_altusz_kristof","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90591de1-71fc-494a-a025-51425690e43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb00444-e591-4fbd-8fe2-c83e201e4e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_mszp_jobbik_soros_terv_altusz_kristof","timestamp":"2018. január. 12. 16:14","title":"MSZP: \"Orbán suttyomban végrehajtotta a Soros-tervet?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70fe635-b34e-4f9c-a0eb-c9e27f0950ec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton kikapott az olasz Andreas Seppitől a canberrai 75 ezer dollár összdíjazású keménypályás challenger-tenisztorna szombati döntőjében.","shortLead":"Fucsovics Márton kikapott az olasz Andreas Seppitől a canberrai 75 ezer dollár összdíjazású keménypályás...","id":"20180113_Fucsovicsnak_most_nem_jott_ussze_az_otodik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70fe635-b34e-4f9c-a0eb-c9e27f0950ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e403924-c75e-4b94-9ce5-eaf8b407bafa","keywords":null,"link":"/sport/20180113_Fucsovicsnak_most_nem_jott_ussze_az_otodik","timestamp":"2018. január. 13. 11:27","title":"Fucsovicsnak most nem jött össze az ötödik diadal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vona Gábor szerint testi-lelki-szellemi megújulásra van szüksége az országnak, ezért is van a budapesti jelöltjeik között orvos, fizikatanár és egy volt kardvívó. ","shortLead":"Vona Gábor szerint testi-lelki-szellemi megújulásra van szüksége az országnak, ezért is van a budapesti jelöltjeik...","id":"20180113_vona_a_jobbik_felkeszult_a_kormanyzasra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2197427-752e-49b2-9778-364d3aa92459","keywords":null,"link":"/itthon/20180113_vona_a_jobbik_felkeszult_a_kormanyzasra","timestamp":"2018. január. 13. 15:28","title":"Vona: A Jobbik felkészült a kormányzásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]