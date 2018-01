[{"available":true,"c_guid":"c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vona Gábor szerint testi-lelki-szellemi megújulásra van szüksége az országnak, ezért is van a budapesti jelöltjeik között orvos, fizikatanár és egy volt kardvívó. ","shortLead":"Vona Gábor szerint testi-lelki-szellemi megújulásra van szüksége az országnak, ezért is van a budapesti jelöltjeik...","id":"20180113_vona_a_jobbik_felkeszult_a_kormanyzasra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2197427-752e-49b2-9778-364d3aa92459","keywords":null,"link":"/itthon/20180113_vona_a_jobbik_felkeszult_a_kormanyzasra","timestamp":"2018. január. 13. 15:28","title":"Vona: A Jobbik felkészült a kormányzásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd6cd23-052a-4ceb-9fa2-f43af62df853","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyvenoldalas leiratot készített a Szegedi Törvényszék azokból a videofelvételekből, amelyek bizonyítékként kerültek az Ahmed H. ellen terrorcselekmény gyanújával folyó büntetőeljárás anyagába.","shortLead":"Negyvenoldalas leiratot készített a Szegedi Törvényszék azokból a videofelvételekből, amelyek bizonyítékként kerültek...","id":"20180112_Videofelvetelek_szerint_nem_Ahmed_H_tuzelte_a_roszkei_tomeget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd6cd23-052a-4ceb-9fa2-f43af62df853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05614ccf-5694-4082-b839-3ef1b2a412cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Videofelvetelek_szerint_nem_Ahmed_H_tuzelte_a_roszkei_tomeget","timestamp":"2018. január. 12. 11:08","title":"Videófelvételek szerint nem Ahmed H. tüzelte a röszkei tömeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d550bf50-3650-4d23-a010-0dc09342dfe0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg sokan a szívükhöz kaptak, amikor elolvasták a hatóságok szöveges üzenetét Hawaiion. Később kiderült, hogy rakétaveszélyről szó sem volt, és egyelőre nem tudni, ki vagy kik hibáztak az ügyben.","shortLead":"Valószínűleg sokan a szívükhöz kaptak, amikor elolvasták a hatóságok szöveges üzenetét Hawaiion. Később kiderült...","id":"20180113_raketatamadas_miatt_fujtak_riadot_hawaiion_de_teves_volt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d550bf50-3650-4d23-a010-0dc09342dfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbebb91c-5c3f-4c92-b7bb-473f6acdee2d","keywords":null,"link":"/vilag/20180113_raketatamadas_miatt_fujtak_riadot_hawaiion_de_teves_volt","timestamp":"2018. január. 13. 20:10","title":"Hawaii: téves riasztás rakétatámadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6eea0b5-f0d6-41ff-9a81-3755cf6e59e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A világ vezető közgazdászai jönnek el a Budapesti Corvinus Egyetemre, hogy a 90 éves Kornai János előtt tisztelegjenek.","shortLead":"A világ vezető közgazdászai jönnek el a Budapesti Corvinus Egyetemre, hogy a 90 éves Kornai János előtt tisztelegjenek.","id":"201802__kornai_janos__corvinus_egyetem__u_kanyar__csucsra_jaratva","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6eea0b5-f0d6-41ff-9a81-3755cf6e59e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b434ff6f-87a9-4f47-bdb0-4fd29fefcda4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201802__kornai_janos__corvinus_egyetem__u_kanyar__csucsra_jaratva","timestamp":"2018. január. 12. 11:55","title":"Csúcsra járatva: Kornai János előtt tiszteleg a közgazdászok világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613eddad-5c1a-4f9e-9cc5-e40aa5b478d7","c_author":"Tossenberger Tamás","category":"kultura","description":"Soha nem volt még annyi lehetőség jobbá tenni a világot, mint éppen 2018-ban. Ha vesszük a fáradságot, gyorsan rájöhetünk, hogy manapság a technológiának is nagyban köszönhetően szuperegyszerű segíteni bárkinek bármiben, és jóval kellemesebb érzés is, mint a világ híreit uraló depresszióban tengődni. Boldog új évet!","shortLead":"Soha nem volt még annyi lehetőség jobbá tenni a világot, mint éppen 2018-ban. Ha vesszük a fáradságot, gyorsan...","id":"20180112_Soha_nem_volt_meg_olyan_konnyu_jofejnek_lenni_mint_most","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=613eddad-5c1a-4f9e-9cc5-e40aa5b478d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe71c332-1d39-4f5a-9ac9-6a7e062d84d2","keywords":null,"link":"/kultura/20180112_Soha_nem_volt_meg_olyan_konnyu_jofejnek_lenni_mint_most","timestamp":"2018. január. 12. 20:00","title":"Soha nem volt még olyan könnyű jófejnek lenni, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8c3ba9-2b5f-4599-a184-3f9d9b9e1a78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter még csütörtökön, egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy a magyarországi távközlési piacon túlságosan magasak a fogyasztói árak, a megoldást egy állami mobilvállalat létrehozása jelenthetné. A kormányközeli Magyar Idők két lehetőséget lát.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter még csütörtökön, egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy a magyarországi...","id":"20180113_Lazar_megint_bedobta_az_allami_mobilszolgaltato_otletet_a_Magyar_Idok_meg_felkapta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b8c3ba9-2b5f-4599-a184-3f9d9b9e1a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23294690-3bb5-4934-9336-6ba607242a76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Lazar_megint_bedobta_az_allami_mobilszolgaltato_otletet_a_Magyar_Idok_meg_felkapta","timestamp":"2018. január. 13. 16:55","title":"Lázár megint bedobta az állami mobilszolgáltató ötletét, a Magyar Idők meg felkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Facebook részvényeinek értéke négy és fél százalékot esett arra a hírre, hogy az alapító nagy változásokat tervez a hírfolyamban.","shortLead":"A Facebook részvényeinek értéke négy és fél százalékot esett arra a hírre, hogy az alapító nagy változásokat tervez...","id":"20180113_Zuckerberg_egy_nap_alatt_bukott_770_milliardot_a_Facebookhirfolyam_atalakitasai_tervevel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38aef28-7d0b-40da-b982-fd004df034e3","keywords":null,"link":"/kkv/20180113_Zuckerberg_egy_nap_alatt_bukott_770_milliardot_a_Facebookhirfolyam_atalakitasai_tervevel","timestamp":"2018. január. 13. 17:39","title":"Zuckerberg egy nap alatt bukott 770 milliárdot a Facebook-hírfolyam átalakítási tervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c7d260-9fde-4551-bc2d-89cecce3fd4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180112_Bibo_Szakkollegium_brazil_szappanopera_LXVIII_resz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c7d260-9fde-4551-bc2d-89cecce3fd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0134c81e-87f6-442a-92e3-8967d4429651","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Bibo_Szakkollegium_brazil_szappanopera_LXVIII_resz","timestamp":"2018. január. 12. 09:36","title":"Bibó Szakkollégium, brazil szappanopera, LXVIII. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]