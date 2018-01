[{"available":true,"c_guid":"7dd78911-7a34-4395-8f9e-f752bc8b0b99","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aztán a francia Gallimard kiadó 180 fokos fordulatot vett, és inkább nem dobta piacra Louis-Ferdinand Céline pamfletjeit.","shortLead":"Aztán a francia Gallimard kiadó 180 fokos fordulatot vett, és inkább nem dobta piacra Louis-Ferdinand Céline...","id":"20180112_Elsore_jo_otletnek_tunt_az_antiszemita_szovegek_kiadasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd78911-7a34-4395-8f9e-f752bc8b0b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4537c7-7621-4db8-b7b1-1a59b418b6f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180112_Elsore_jo_otletnek_tunt_az_antiszemita_szovegek_kiadasa","timestamp":"2018. január. 12. 14:23","title":"Elsőre jó ötletnek tűnt az antiszemita szövegek kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1bf4c6-6527-4d02-9517-28da80bbc2db","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Még mindig nem tudta eldönteni a kormány akar-e Szent Korona-emlékévet vagy sem, de azért egy milliárdot elkölt rá. Kérdés mire, és minek?","shortLead":"Még mindig nem tudta eldönteni a kormány akar-e Szent Korona-emlékévet vagy sem, de azért egy milliárdot elkölt rá...","id":"201802__szent_koronaev__vitrin__kiralysag__orszag_alma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c1bf4c6-6527-4d02-9517-28da80bbc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cd2b54-5d65-401a-af0c-6fff7bfbf7ae","keywords":null,"link":"/kultura/201802__szent_koronaev__vitrin__kiralysag__orszag_alma","timestamp":"2018. január. 13. 07:00","title":"Az amerikaiknak köszönhetjük a koronázó palást megmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eldördült a rajtpisztoly, Áder János kitűzte a választásokat, megnéztük, hogy álltak a pártok négy éve, és hogyan állnak most. A Fidesz hátradőlhet, az elmúlt 4 év legnagyobb vesztese pedig az MSZP.","shortLead":"Eldördült a rajtpisztoly, Áder János kitűzte a választásokat, megnéztük, hogy álltak a pártok négy éve, és hogyan...","id":"20180112_kozvelemeny_kutatasok_partok_valasztas_2014_2018_eselyek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5340d7cc-6ce4-4b29-803b-b3df90413944","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_kozvelemeny_kutatasok_partok_valasztas_2014_2018_eselyek","timestamp":"2018. január. 12. 14:30","title":"Pártok a rajtvonalnál: ezért mosolyoghat nagyon Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trükköznek a vállalatok, hogy ne kelljen kifizetniük az idén is jelentősen megemelt bérminimumot. Leginkább a kisebb cégeknél kerülnék ki a bérminimummal járó kiadást – olvasható a Magyar Idők pénteki számában.","shortLead":"Trükköznek a vállalatok, hogy ne kelljen kifizetniük az idén is jelentősen megemelt bérminimumot. Leginkább a kisebb...","id":"20180112_Trukkoznek_a_cegek_hogy_ne_kelljen_kifizetniuk_a_berminimumot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9786d9e2-bde0-40a8-801e-0e712c627cab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180112_Trukkoznek_a_cegek_hogy_ne_kelljen_kifizetniuk_a_berminimumot","timestamp":"2018. január. 12. 08:32","title":"Trükköznek a cégek, hogy ne kelljen kifizetniük a bérminimumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a023561-1f6d-41c6-b7a4-451fc0668469","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elkezdődik a megemelt nyugdíjak kézbesítése, a pénz a napokban megérkezik az idősekhez – mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára pénteken, Budapesten. ","shortLead":"Elkezdődik a megemelt nyugdíjak kézbesítése, a pénz a napokban megérkezik az idősekhez – mondta Rétvári Bence, az Emmi...","id":"20180112_Erkeznek_a_megemelt_nyugdijak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a023561-1f6d-41c6-b7a4-451fc0668469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3185c9-10c5-467f-9897-7eaefd0d4353","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Erkeznek_a_megemelt_nyugdijak","timestamp":"2018. január. 12. 11:15","title":"Érkeznek a megemelt nyugdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820abba1-65eb-41b8-9687-20eb2da80ffd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tízezren vonultak az utcára az osztrák fővárosban rendezett kormányellenes tüntetésre, arra szólítva föl Európát, hogy bojkottálja az új jobboldali kabinet szabadságpárti minisztereit.","shortLead":"Több tízezren vonultak az utcára az osztrák fővárosban rendezett kormányellenes tüntetésre, arra szólítva föl Európát...","id":"20180113_Uzent_a_voros_Becs_tobb_tizezren_tiltakoztak_a_Kurzkormany_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820abba1-65eb-41b8-9687-20eb2da80ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88b16c9-ce67-48ab-88d4-0444b668b0e1","keywords":null,"link":"/vilag/20180113_Uzent_a_voros_Becs_tobb_tizezren_tiltakoztak_a_Kurzkormany_ellen","timestamp":"2018. január. 13. 19:25","title":"Üzent a \"vörös Bécs\", több tízezren tiltakoztak a Kurz-kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az átvételről nem volt hivatalos bejelentés.","shortLead":"Az átvételről nem volt hivatalos bejelentés.","id":"20180112_Mar_hirdet_allasokat_az_Auchan_egy_atvett_CBAba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41eecca7-3c84-4771-a007-db3e9bcc8e3f","keywords":null,"link":"/kkv/20180112_Mar_hirdet_allasokat_az_Auchan_egy_atvett_CBAba","timestamp":"2018. január. 12. 13:42","title":"Már hirdet állásokat az Auchan egy átvett CBA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8c1d89-9526-41dc-9795-d8b58c8ee14a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hihetetlennek tűnő történetről számol be a megyei napilap online kiadása: angol nyelven írt valaki levelet a Mikulásnak, amit aztán léggömbbel próbált meg eljuttatni a címzetthez. Többen azt gondolják, hogy az amerikai kisfiú, Patrick valahol Európában üdülhetett a levél írásakor, a lufi pedig így juthatott el egészen a Viharsarokba. ","shortLead":"Hihetetlennek tűnő történetről számol be a megyei napilap online kiadása: angol nyelven írt valaki levelet...","id":"20180112_Bekes_megyeig_vitte_a_szel_egy_amerikai_kisfiu_Mikulasnak_irt_lufira_kotott_kivansagait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c8c1d89-9526-41dc-9795-d8b58c8ee14a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97224599-aa6b-4d53-b91c-751649bbf0dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Bekes_megyeig_vitte_a_szel_egy_amerikai_kisfiu_Mikulasnak_irt_lufira_kotott_kivansagait","timestamp":"2018. január. 12. 11:36","title":"Békés megyéig vitte a szél egy amerikai kisfiú Mikulásnak írt, lufira kötött kívánságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]