[{"available":true,"c_guid":"7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kitolta azt a határidőt, amíg egy félig-meddig szándékosan nyitva hagyott kiskaput kihasználva ingyenesen frissíthetnek Windows 10-re a felhasználók. Néhány nap van még hátra belőle.

","shortLead":"A Microsoft kitolta azt a határidőt, amíg egy félig-meddig szándékosan nyitva hagyott kiskaput kihasználva ingyenesen...","id":"201801015_microsoft_windows_10_frissites_ingyen_letoltes_verziovaltas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a03cc0-9ff9-4db8-9c68-3783ac9f6fa7","keywords":null,"link":"/tudomany/201801015_microsoft_windows_10_frissites_ingyen_letoltes_verziovaltas","timestamp":"2018. január. 15. 08:03","title":"Siessen, már csak 2 napig lehet ingyen váltani Windows 10-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától a benzin és a dízel átlagára is magasabb lesz, de a benzinkutak árai között akár 50 forintos különbség is lehet literenként.","shortLead":"Szerdától a benzin és a dízel átlagára is magasabb lesz, de a benzinkutak árai között akár 50 forintos különbség is...","id":"20180115_uzenanyagok_maris_itt_van_a_kovetkezo_aremeles","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ed89e6-ca59-4dae-b16f-d509c9c8c420","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180115_uzenanyagok_maris_itt_van_a_kovetkezo_aremeles","timestamp":"2018. január. 15. 12:45","title":"Üzemanyagok: máris itt van a következő áremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6e5252-cd92-437d-a40b-8a9e70472434","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar fővárosban mutatják be március 26-án a Michelin-kalauz európai éttermeinek friss listáját.","shortLead":"A magyar fővárosban mutatják be március 26-án a Michelin-kalauz európai éttermeinek friss listáját.","id":"20180115_budapest_michelin_gala","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6e5252-cd92-437d-a40b-8a9e70472434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8775b05-d5ff-4079-a9ae-626060ab50b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180115_budapest_michelin_gala","timestamp":"2018. január. 15. 18:17","title":"Budapestre jön a világ egyik legrangosabb gasztroeseménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95f54bd-e3ba-4378-b5ae-1fec1af7e329","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rosszul sikerült közlemény miatt vitették el vele a balhét pár hónapja.","shortLead":"Egy rosszul sikerült közlemény miatt vitették el vele a balhét pár hónapja.","id":"20180115_Nyako_Istvan_visszatert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b95f54bd-e3ba-4378-b5ae-1fec1af7e329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09aaeb9-ac9e-4af4-8d88-5799e5a8898f","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_Nyako_Istvan_visszatert","timestamp":"2018. január. 15. 14:27","title":"Nyakó István visszatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d8446b-7662-429e-be05-42045d6a12f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárult a belső vizsgálat, az ápolók megbánták tettüket. ","shortLead":"Lezárult a belső vizsgálat, az ápolók megbánták tettüket. ","id":"20180115_Bocsanatot_kertek_a_beteg_mellett_szexet_imitalo_apolok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d8446b-7662-429e-be05-42045d6a12f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b394003a-1aaf-4913-bbbd-85d786768477","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_Bocsanatot_kertek_a_beteg_mellett_szexet_imitalo_apolok","timestamp":"2018. január. 15. 17:23","title":"Bocsánatot kértek a beteg mellett szexet imitáló ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395fafa7-0e78-4ff7-9b12-fc167295a20e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értenek egyet a sünt felgyújtó fiatal szokatlanul szigorú büntetésével, ezért a 3 éves letöltendő börtön helyett enyhébb ítéletért fellebbez az ügyészség – tudta meg a hvg.hu. A vádlott már az ítélet kihirdetésekor fellebbezett, a vádhatóság akkor még gondolkodási időt kért – végül gyakorlatilag egy oldalra kerültek.","shortLead":"Nem értenek egyet a sünt felgyújtó fiatal szokatlanul szigorú büntetésével, ezért a 3 éves letöltendő börtön helyett...","id":"20180115_Fordulat_a_sungyilkosugyben_az_ugyesz_enyhebb_buntetesert_fellebbez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=395fafa7-0e78-4ff7-9b12-fc167295a20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b461b05f-0920-4bf9-866e-e91d06b8117b","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_Fordulat_a_sungyilkosugyben_az_ugyesz_enyhebb_buntetesert_fellebbez","timestamp":"2018. január. 15. 16:48","title":"Fordulat a süngyilkosügyben: az ügyész enyhébb büntetésért fellebbez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7108436b-d3c4-419d-877d-3c084953180b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mario Testino és Bruce Weber nagyot zuhant.\r

","shortLead":"Mario Testino és Bruce Weber nagyot zuhant.\r

","id":"20180115_A_vilag_legkeresettebb_fotosai_voltak_Aztan_kiderult_hogy_ferfimodelleket_molesztaltak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7108436b-d3c4-419d-877d-3c084953180b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f69771-5255-49aa-bdf1-82b38db75e87","keywords":null,"link":"/elet/20180115_A_vilag_legkeresettebb_fotosai_voltak_Aztan_kiderult_hogy_ferfimodelleket_molesztaltak","timestamp":"2018. január. 15. 14:10","title":"A világ legkeresettebb fotósai voltak. Aztán kiderült, hogy férfimodelleket molesztáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec4e6e6-c37f-4907-af41-b687e236580b","c_author":"","category":"itthon","description":"Érkeznek az első képek a havas Magyarországról.","shortLead":"Érkeznek az első képek a havas Magyarországról.","id":"20180114_Nezegessen_behavazott_Magyarorszagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bec4e6e6-c37f-4907-af41-b687e236580b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6564f7-580c-4a38-a4e9-a646af989d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Nezegessen_behavazott_Magyarorszagot","timestamp":"2018. január. 14. 12:41","title":"Nézegessen behavazott Magyarországot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]