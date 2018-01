[{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit örökre eltiltották foglalkozása gyakorlásától. ","shortLead":"A férfit örökre eltiltották foglalkozása gyakorlásától. ","id":"20180116_tiz_evet_kapott_a_mentoapolo_aki_idos_betegeitol_rabolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846533c4-a0a8-48e3-9d5d-64a0169a1f82","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_tiz_evet_kapott_a_mentoapolo_aki_idos_betegeitol_rabolt","timestamp":"2018. január. 16. 17:40","title":"Tíz évet kapott a mentőápoló, aki idős betegeitől rabolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046a448d-1102-40a8-8b75-6da0321f4557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre népszerűbb témakör a továbbképzések piacán a programozás. A széles spektrumú OKJ-s szolgáltatóktól a speciális versenypiaci oktatóközpontokig ma már sok helyen hirdetnek programozó kurzusokat. Az egyik ilyen, kifejezeten a kódolásra specializálódott intézmény, a Codecool szakértői összeszedték, hogy szerintük milyen szempontokat érdemes átgondolni az iskolaválasztás előtt. ","shortLead":"Egyre népszerűbb témakör a továbbképzések piacán a programozás. A széles spektrumú OKJ-s szolgáltatóktól a speciális...","id":"20180115_melyik_programozoiskola_szempontok_hol_tanuljak_kodolni_programozni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=046a448d-1102-40a8-8b75-6da0321f4557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8134636-5ed0-4473-a66c-f44cecf733fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180115_melyik_programozoiskola_szempontok_hol_tanuljak_kodolni_programozni","timestamp":"2018. január. 15. 21:03","title":"5 dolog, amit jobb, ha megfontol, mielőtt kiválasztja, hol tanul meg programozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17869620-ef9b-4d50-8026-07d8b59a631b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy, a WikiLeakshez hasonló oldal a vallási közösségekben zajló visszaélések leleplezésére vállalkozik.","shortLead":"Egy, a WikiLeakshez hasonló oldal a vallási közösségekben zajló visszaélések leleplezésére vállalkozik.","id":"20180115_Jehova_tanui_kipakolnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17869620-ef9b-4d50-8026-07d8b59a631b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4152fe77-8577-4521-a367-e74b48976fca","keywords":null,"link":"/elet/20180115_Jehova_tanui_kipakolnak","timestamp":"2018. január. 15. 09:32","title":"Jehova tanúi kipakolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f826a29-4500-4876-b9ac-8dc2cb109557","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Modernkori történelmének legsötétebb hónapját élte túl decemberben Moszkva, az orosz fővárosnak a múlt hónapban összesen hat percnyi közvetlen napsütés jutott.\r

","shortLead":"Modernkori történelmének legsötétebb hónapját élte túl decemberben Moszkva, az orosz fővárosnak a múlt hónapban...","id":"20180116_Moszkva__naphianycsucs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f826a29-4500-4876-b9ac-8dc2cb109557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de485a96-e1c3-4595-90d8-858dfbceecdb","keywords":null,"link":"/elet/20180116_Moszkva__naphianycsucs","timestamp":"2018. január. 16. 11:25","title":"Ilyen sötét, mordori decembere még nem volt a moszkvaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna egyre több régiójából jelentenek újabb kanyarós fertőzéseket, a délnyugati Csernyivci megyében már csaknem ötszáz esetet jegyeztek fel, a fővárosban, Kijevben csak az év eleje óta 87-en, többségükben kisgyermekek betegedtek meg a veszélyes vírustól – közölte hétfőn az UNIAN ukrán hírügynökség állami egészségügyi központok adataira hivatkozva.","shortLead":"Ukrajna egyre több régiójából jelentenek újabb kanyarós fertőzéseket, a délnyugati Csernyivci megyében már csaknem...","id":"20180115_futotuzkent_terjed_a_kanyaro_ukrajnaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfe4c59-9484-4f54-910c-799054c12fa0","keywords":null,"link":"/vilag/20180115_futotuzkent_terjed_a_kanyaro_ukrajnaban","timestamp":"2018. január. 15. 18:57","title":"Futótűzként terjed a kanyaró Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új munkacsoport jön létre rendőrökből, közterület-felügyelőkből, de civilek szerint a probléma nem rendészeti, hanem szociális kérdés.","shortLead":"Új munkacsoport jön létre rendőrökből, közterület-felügyelőkből, de civilek szerint a probléma nem rendészeti, hanem...","id":"20180116_Tarlos_fovaros_hajlektalanok_aluljarok_onkormanyzat_szabalysertes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdf93e8-0822-46af-be2b-e0bc165c58fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_Tarlos_fovaros_hajlektalanok_aluljarok_onkormanyzat_szabalysertes","timestamp":"2018. január. 16. 10:01","title":"Tarlósék kiraknák a hajléktalanokat az aluljárókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e0dedc-3008-4d4a-9d8c-1b91b512ac02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régóta terrorizálhatta diáktársait egy debreceni iskolás, aki rendszerint meg is lopta áldozatait. Volt, hogy pénzt követelt tőlük, de olyan is, amikor pogácsa miatt fenyegetőzött veréssel. ","shortLead":"Régóta terrorizálhatta diáktársait egy debreceni iskolás, aki rendszerint meg is lopta áldozatait. Volt, hogy pénzt követelt tőlük, de olyan is, amikor pogácsa miatt fenyegetőzött veréssel.
Félelemben tartotta társait egy 12 éves iskolás Debrecenben, ki is rabolta őket

Az Aspenben síelő Vajna Tímea egy másik nő képét tette ki, amely ráadásul Davosban készült. Azóta a képet törölte. ","shortLead":"Az Aspenben síelő Vajna Tímea egy másik nő képét tette ki, amely ráadásul Davosban készült. Azóta a képet törölte. ","id":"20180115_Lopott_kepet_posztolt_Vajna_Timea_Aspenbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e1651-0168-4b1f-811f-7c4b843a3b29","keywords":null,"link":"/elet/20180115_Lopott_kepet_posztolt_Vajna_Timea_Aspenbol","timestamp":"2018. január. 15. 12:01","title":"Lopott képet posztolt Vajna Tímea Aspenből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]