[{"available":true,"c_guid":"325de262-ac03-4cec-9bd2-dc2225d4c762","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A CNN, a The New York Times és a The Washington Post is kapott. ","shortLead":"A CNN, a The New York Times és a The Washington Post is kapott. ","id":"20180118_fake_news_dijakat_osztott_trump","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=325de262-ac03-4cec-9bd2-dc2225d4c762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd056153-92dc-4df0-9dfb-be366b642fc9","keywords":null,"link":"/vilag/20180118_fake_news_dijakat_osztott_trump","timestamp":"2018. január. 18. 06:53","title":"Fake News-díjakat osztott Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 27-én mutatja be a Magyar Állami Operaház Gershwin világhírű Porgy és Bess című operáját. Lehet, hogy sokáig nem lesz műsoron, ugyanis a jogtulajdonosok szerint azt csak fekete bőrű színészek játszhatnák.","shortLead":"Január 27-én mutatja be a Magyar Állami Operaház Gershwin világhírű Porgy és Bess című operáját. Lehet, hogy sokáig nem...","id":"20180118_Betilthatjak_a_Opera_eloadasat_mert_nem_feketek_a_szineszek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874c449d-ed15-48dc-b10d-aa93dcbc3c61","keywords":null,"link":"/kultura/20180118_Betilthatjak_a_Opera_eloadasat_mert_nem_feketek_a_szineszek","timestamp":"2018. január. 18. 10:02","title":"Betilthatják az Opera előadását, mert nem feketék a színészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b5fb03-a112-48c1-a50f-ad391dbc39d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 35 éves brit férfi még előállítása közben is megpróbálta elgáncsolni az egyik rendőrt. A bíróság bűnösnek mondta ki, az ítélet jogerős.","shortLead":"A 35 éves brit férfi még előállítása közben is megpróbálta elgáncsolni az egyik rendőrt. A bíróság bűnösnek mondta ki...","id":"20180118_reszeg_brit_ferfi_tamadt_a_rendorokre_ferihegyen_felfuggesztett_kapott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b5fb03-a112-48c1-a50f-ad391dbc39d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42d21f6-67a6-477a-9972-ee9eeabd8037","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_reszeg_brit_ferfi_tamadt_a_rendorokre_ferihegyen_felfuggesztett_kapott","timestamp":"2018. január. 18. 13:55","title":"Részeg brit férfi támadt a rendőrökre Ferihegyen, felfüggesztett kapott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ee7b40-1ae0-442a-bc8b-1276ff1835dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ossia cég újdonsága egy olyan AA elem, amelyet sosem kell cserélni.","shortLead":"Az Ossia cég újdonsága egy olyan AA elem, amelyet sosem kell cserélni.","id":"20180118_Itt_a_ceruzaelem_amelyik_sosem_merul_le","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ee7b40-1ae0-442a-bc8b-1276ff1835dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0cfec3-7005-4fd3-9372-9e15b75921f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180118_Itt_a_ceruzaelem_amelyik_sosem_merul_le","timestamp":"2018. január. 18. 13:00","title":"Itt a ceruzaelem, amely sosem merül le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, Soros György arca még sokáig visszaköszön majd a hirdetésekben.","shortLead":"Úgy tűnik, Soros György arca még sokáig visszaköszön majd a hirdetésekben.","id":"20180119_Maris_itt_vannak_a_Stop_Soros_reklamok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fb7548-b9b5-4803-a805-fe38bf5c8a71","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_Maris_itt_vannak_a_Stop_Soros_reklamok","timestamp":"2018. január. 19. 14:02","title":"Máris itt vannak a Stop Soros reklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10beac4-9ef8-4615-b2e7-116235f06d23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország egyáltalán nem segít nekünk az Észak-Koreával kapcsolatos válság megoldásában - hangsúlyozta az amerikai elnök. ","shortLead":"Oroszország egyáltalán nem segít nekünk az Észak-Koreával kapcsolatos válság megoldásában - hangsúlyozta az amerikai...","id":"20180117_Trump_Az_oroszok_segitik_EszakKoreat_a_szankciok_kijatszasaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f10beac4-9ef8-4615-b2e7-116235f06d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469d8505-b786-41a7-a6e0-bf8de8d2dd26","keywords":null,"link":"/vilag/20180117_Trump_Az_oroszok_segitik_EszakKoreat_a_szankciok_kijatszasaban","timestamp":"2018. január. 17. 22:11","title":"Trump: Az oroszok segítik Észak-Koreát a szankciók kijátszásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb8a6cb-fb7c-4d95-87b9-1fe7e00a7a9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kent Solheim és barátnője, Carine annak idején megegyeztek: születendő gyermeküknek mindketten választhatnak egy-egy keresztnevet. ","shortLead":"Kent Solheim és barátnője, Carine annak idején megegyeztek: születendő gyermeküknek mindketten választhatnak egy-egy...","id":"20180119_ynwa_nevet_adott_a_lanyanak_ez_a_liverpool_drukker","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bb8a6cb-fb7c-4d95-87b9-1fe7e00a7a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09567002-fd20-4d26-99ba-49bf4a5265b3","keywords":null,"link":"/elet/20180119_ynwa_nevet_adott_a_lanyanak_ez_a_liverpool_drukker","timestamp":"2018. január. 19. 20:18","title":"Nem fogja elhinni, milyen nevet adott a lányának ez a Liverpool-drukker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815166f-60f8-4ffd-832c-115cbdae922b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem olyan könnyű megoldani, hogy a munkavállalók kreativitása a felszínre jöjjön, és a szervezet számára hasznot hajtson. A HVG Extra Business által megkérdezett cégek sok energiát fordítanak a bátorításra, hogy dolgozóik szabadon engedhessék gondolataikat. ","shortLead":"Nem olyan könnyű megoldani, hogy a munkavállalók kreativitása a felszínre jöjjön, és a szervezet számára hasznot...","id":"20180118_munkahelyi_kreativitas_ikea_prezi_vodafone_magnet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e815166f-60f8-4ffd-832c-115cbdae922b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ea92aa-4cc5-4f5b-a986-0a725fe40271","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180118_munkahelyi_kreativitas_ikea_prezi_vodafone_magnet","timestamp":"2018. január. 18. 13:15","title":"Így engedik szabadjára alkalmazottaik energiáját a nagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]