[{"available":true,"c_guid":"584a3416-3d65-4432-81d1-8ef952ee3f38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondhatnánk, hogy ami a sört illeti, uborkaszezon van. De ezt csak azok gondolják így, akik legfeljebb kánikulában a strandon gurítanak le egy korsóval. Ahol rendes sört mérnek, ott télen is támasztják a pultot rendesen a sörisszák. ","shortLead":"Mondhatnánk, hogy ami a sört illeti, uborkaszezon van. De ezt csak azok gondolják így, akik legfeljebb kánikulában...","id":"20180118_Csapolt_legyen_hazai_es_ne_keruljon_tobbe_nyolcszaz_forintnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=584a3416-3d65-4432-81d1-8ef952ee3f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beda0e60-5011-4919-a99a-7e7c1d0340b6","keywords":null,"link":"/elet/20180118_Csapolt_legyen_hazai_es_ne_keruljon_tobbe_nyolcszaz_forintnal","timestamp":"2018. január. 18. 17:33","title":"Csapolt legyen, hazai, és ne kerüljön többe nyolcszáz forintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Cider Alma a fénysebességgel növekvő cégek közé tartozott. 2015-ben 3,7 milliárd forint összes tartozást tüntetett fel, de ez volt a társaság csúcséve is egyben, árbevétele meghaladta a 4,3 milliárd forintot. 2012-ben még csak 10 ezer forintot vallott be a cég.","shortLead":"A Cider Alma a fénysebességgel növekvő cégek közé tartozott. 2015-ben 3,7 milliárd forint összes tartozást tüntetett...","id":"20180118_bedolt_az_orban_rokonsagahoz_tartozo_ceg_amelynek_meszaros_kozeli_ceg_fizette_ki_a_tartozasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300b922a-883a-4403-acdc-8a44dbabd400","keywords":null,"link":"/kkv/20180118_bedolt_az_orban_rokonsagahoz_tartozo_ceg_amelynek_meszaros_kozeli_ceg_fizette_ki_a_tartozasat","timestamp":"2018. január. 18. 15:52","title":"Bedőlt az Orbán-rokonságához tartozó cég, amelynek Mészáros-közeli cég fizette ki a tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773c3278-0dec-48a1-b9ae-edfdd44267be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilvánosságra hozták a Berlinale szervezői, hogy az Arany Medve-díjas Testről és lélekről után idén ismét Enyedi-filmet tűznek műsorra.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a Berlinale szervezői, hogy az Arany Medve-díjas Testről és lélekről után idén ismét...","id":"20180118_Enyedi_Ildikoklasszikus_a_Berlinalen_Az_en_XX_szazadom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=773c3278-0dec-48a1-b9ae-edfdd44267be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3248c3-6609-4315-9780-e31f66f833b5","keywords":null,"link":"/kultura/20180118_Enyedi_Ildikoklasszikus_a_Berlinalen_Az_en_XX_szazadom","timestamp":"2018. január. 18. 18:37","title":"Enyedi Ildikó-klasszikus a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c5d5eb-8b5a-4aca-8fb2-df039fd9d847","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jónéhány felhasználót kellemetlen meglepetés ért, miután bankkártyával vásárolt a OnePlus weboldalán. Most a cég is lépett.","shortLead":"Jónéhány felhasználót kellemetlen meglepetés ért, miután bankkártyával vásárolt a OnePlus weboldalán. Most a cég is...","id":"20180118_oneplus_weboldal_bankkartyacsalas_nem_lehet_bankkartyaval_fizetni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86c5d5eb-8b5a-4aca-8fb2-df039fd9d847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e49822-6435-41c8-a49e-17d6f77b388b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180118_oneplus_weboldal_bankkartyacsalas_nem_lehet_bankkartyaval_fizetni","timestamp":"2018. január. 18. 17:00","title":"Itt a reakció: letiltotta a bankkártyás fizetést a OnePlus a weboldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac76b6cc-f505-4db8-938d-a0915a4551cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyurcsány Ferenc felesége pénteken a Facebookon közzétette azt a levelet, amit az MNB illetékes vezetőjének írt még novemberben a Czeglédi Csabáéknak adott Altusz-kölcsön ügyében. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc felesége pénteken a Facebookon közzétette azt a levelet, amit az MNB illetékes vezetőjének írt még...","id":"20180119_igy_valaszolt_dobrev_klara_arra_hogy_az_mnb_eljarast_inditott_gyurcsanyek_cege_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac76b6cc-f505-4db8-938d-a0915a4551cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076de778-1712-4248-bc31-ac5218121eee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_igy_valaszolt_dobrev_klara_arra_hogy_az_mnb_eljarast_inditott_gyurcsanyek_cege_ellen","timestamp":"2018. január. 19. 18:18","title":"Így válaszolt Dobrev Klára arra, hogy az MNB eljárást indított Gyurcsányék cége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813a352c-9729-4c27-b93e-46eb45e70a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvették ezredesi rangját annak a börtönparancsnoknak, aki visszaélve hivatalával, személyes okokból gátolta, hogy az egyik fogvatartott dolgozhasson. A döntés nem jogerős, a parancsnok ártatlanságát hangoztatta és fellebbez.","shortLead":"Elvették ezredesi rangját annak a börtönparancsnoknak, aki visszaélve hivatalával, személyes okokból gátolta...","id":"20180118_Betartott_egy_rabnak_a_bortonparancsnok_ezredesi_rangja_banta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=813a352c-9729-4c27-b93e-46eb45e70a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7fb69f-ad8e-4f4d-a016-5e409e0d06a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_Betartott_egy_rabnak_a_bortonparancsnok_ezredesi_rangja_banta","timestamp":"2018. január. 18. 13:40","title":"Ezredesi rangját bukta a börtönparancsnok, mert betartott egy rabnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfaf515-a7dd-4312-bd76-6639148a0ef6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Példaértékű lehet annak a budapesti nőnek a története, akinek autóját még nyáron törték fel.","shortLead":"Példaértékű lehet annak a budapesti nőnek a története, akinek autóját még nyáron törték fel.","id":"20180119_autofeltores_lakaskulcs_lopas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbfaf515-a7dd-4312-bd76-6639148a0ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1433b0-e4a4-4e62-b256-022487c8f13c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180119_autofeltores_lakaskulcs_lopas","timestamp":"2018. január. 19. 14:26","title":"Ön is a kocsiban szokta hagyni a lakáskulcsot? Ha jót akar magának, ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai sajtó épp attól hangos, hogy Donald Trump nem sokkal a felesége szülése után egy pornószínésznővel jött össze. Aztán 130 ezer dollárt fizetett neki a hallgatásért. A Fehér Ház menti a menthetőt.","shortLead":"Az amerikai sajtó épp attól hangos, hogy Donald Trump nem sokkal a felesége szülése után egy pornószínésznővel jött...","id":"20180118_Biztos_akartuk_tudni_hogy_Trump_nem_hasznalt_ovszert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92be8698-1d5c-4db4-a541-ff337cc5224b","keywords":null,"link":"/elet/20180118_Biztos_akartuk_tudni_hogy_Trump_nem_hasznalt_ovszert","timestamp":"2018. január. 18. 09:35","title":"Biztos akartuk tudni, hogy Trump nem használt óvszert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]