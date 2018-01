[{"available":true,"c_guid":"62ca5d07-8e7e-4269-b0dd-e248d54f63b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lázár korábban arról beszélt, hogy megveszik a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, a főváros most tesz egy lépést a tárgyalások felé. ","shortLead":"Lázár korábban arról beszélt, hogy megveszik a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, a főváros most tesz egy lépést...","id":"20180118_A_fovaros_a_kormanyra_akarja_rasozni_a_Balnat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ca5d07-8e7e-4269-b0dd-e248d54f63b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cf227c-6724-45c6-bec4-44d1bb6f6929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180118_A_fovaros_a_kormanyra_akarja_rasozni_a_Balnat","timestamp":"2018. január. 18. 14:55","title":"A főváros a kormányra akarja rásózni a Bálnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed023ef7-5463-429b-9d79-4fb7ccaa3f8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy férfi, akit korábban 9 évre ítéltek Angliában, most beköltözött egy Nebraskai városba, melyen most úrrá lett a kannibál-para.","shortLead":"Egy férfi, akit korábban 9 évre ítéltek Angliában, most beköltözött egy Nebraskai városba, melyen most úrrá lett...","id":"20180119_Retteg_egy_amerikai_varos_mert_bekoltozott_egy_kannibal_aki_meg_akart_enni_egy_kislanyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed023ef7-5463-429b-9d79-4fb7ccaa3f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e818b6f-a52b-4c99-942f-735f6dd70a40","keywords":null,"link":"/elet/20180119_Retteg_egy_amerikai_varos_mert_bekoltozott_egy_kannibal_aki_meg_akart_enni_egy_kislanyt","timestamp":"2018. január. 19. 12:37","title":"Retteg egy amerikai város, mert beköltözött egy kannibál, aki meg akart enni egy kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd048c5e-9ddc-4f61-9083-ae0ce188a4da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reméljük magyarul is.","shortLead":"Reméljük magyarul is.","id":"20180118_Beastie_Boys_konyv_oneletrajz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd048c5e-9ddc-4f61-9083-ae0ce188a4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529dcc8d-5b31-4566-bf59-3a7ccb67b50c","keywords":null,"link":"/kultura/20180118_Beastie_Boys_konyv_oneletrajz","timestamp":"2018. január. 18. 18:04","title":"Ha nem jön közbe szabotázs, idén megjelenik a legendás amerikai hiphop-zenekar önéletrajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79967fd0-0e32-4be6-a4f0-b75d2ced1e5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte felfoghatatlanul hideg idő tombol a kelet-szibériai Jakutföldön, ahol a hőmérők is \"kiakadtak\" az extrém az időjárás miatt. Később bár \"jobbra\" fordult az idő, akkor csak mínusz 50-ig süllyedt a hőmérséklet, de ez is volt annyira hideg, hogy az orosz Anasztaszija Gruzdeva szempilláira jégkristályok nőjenek. ","shortLead":"Szinte felfoghatatlanul hideg idő tombol a kelet-szibériai Jakutföldön, ahol a hőmérők is \"kiakadtak\" az extrém...","id":"20180118_Tudja_mi_tortenik_minusz_50_fokban_Peldaul_megfagynak_a_szempillai__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79967fd0-0e32-4be6-a4f0-b75d2ced1e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac164bd5-89ee-4a92-9ee8-d471ba740e28","keywords":null,"link":"/vilag/20180118_Tudja_mi_tortenik_minusz_50_fokban_Peldaul_megfagynak_a_szempillai__foto","timestamp":"2018. január. 18. 13:01","title":"Tudja, mi történik mínusz 50 fokban? Például jégkristályok lesznek a szempillák helyén – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf2283a-1f38-403d-be11-9a7e553a404c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár még csak a tesztüzem fut, de már most nagy sikert tudhat magáénak az új orvosi segélyhívó szám Bécsben, hiszen eddig mintegy húszezren vették igénybe a szolgáltatást.\r

\r

","shortLead":"Bár még csak a tesztüzem fut, de már most nagy sikert tudhat magáénak az új orvosi segélyhívó szám Bécsben, hiszen...","id":"20180119_Rosszul_van_vagy_faj_a_hata__Becsben_orvosi_segelyhivo_segit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf2283a-1f38-403d-be11-9a7e553a404c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e67feb-c7e1-44b5-9cbe-a78f8467a72c","keywords":null,"link":"/elet/20180119_Rosszul_van_vagy_faj_a_hata__Becsben_orvosi_segelyhivo_segit","timestamp":"2018. január. 19. 14:04","title":"Rosszul van vagy fáj a háta? – Bécsben orvosi segélyhívó segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e9371f-ccc8-4b91-83d2-cc6f2fece6ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztően erős olasz sportautót nem éppen ilyen felhasználási körülményekre találták ki. ","shortLead":"Az elképesztően erős olasz sportautót nem éppen ilyen felhasználási körülményekre találták ki. ","id":"20180119_igy_gyilkolnak_egy_800_loeros_lamborghinit_a_sarban__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04e9371f-ccc8-4b91-83d2-cc6f2fece6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7804c5d9-5a1c-4ec2-aabe-8637e49afebe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180119_igy_gyilkolnak_egy_800_loeros_lamborghinit_a_sarban__video","timestamp":"2018. január. 19. 10:23","title":"Így gyilkolnak egy 800 lóerős Lamborghini sportkocsit a sárban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ca260c-8a40-4d87-bf5f-7c1791765d3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Swimming World Magazine-nál a magyar férfiválogatott balkezes világbajnoka, Vámos Márton és az UVSE-ben játszó amerikai Maggie Steffens lett az év legjobb vízilabdázója.","shortLead":"A Swimming World Magazine-nál a magyar férfiválogatott balkezes világbajnoka, Vámos Márton és az UVSE-ben játszó...","id":"20180119_vamos_marton_ev_vizilabdazoja_swm","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ca260c-8a40-4d87-bf5f-7c1791765d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3d6158-3a9f-4412-b0b6-b91703a42748","keywords":null,"link":"/sport/20180119_vamos_marton_ev_vizilabdazoja_swm","timestamp":"2018. január. 19. 16:25","title":"Magyart választottak az év legjobb férfi vízilabdázójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kötött paktumot egy párttal sem, de az SZDSZ egy ideig természetes szövetségesük volt – mondta a Hit Gyülekezetének vezetője a 24.hu-nak.","shortLead":"Nem kötött paktumot egy párttal sem, de az SZDSZ egy ideig természetes szövetségesük volt – mondta a Hit Gyülekezetének...","id":"20180119_Egyszer_talalkoztam_Habony_Arpaddal_azt_mondtam_Nemeth_Sandor_vagyok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8c32d2-7f23-43ec-bf9e-8efb91663381","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_Egyszer_talalkoztam_Habony_Arpaddal_azt_mondtam_Nemeth_Sandor_vagyok","timestamp":"2018. január. 19. 12:09","title":"Orbán megkérte Németh Sándort, hagyják békén a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]