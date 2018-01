[{"available":true,"c_guid":"ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Cider Alma a fénysebességgel növekvő cégek közé tartozott. 2015-ben 3,7 milliárd forint összes tartozást tüntetett fel, de ez volt a társaság csúcséve is egyben, árbevétele meghaladta a 4,3 milliárd forintot. 2012-ben még csak 10 ezer forintot vallott be a cég.","shortLead":"A Cider Alma a fénysebességgel növekvő cégek közé tartozott. 2015-ben 3,7 milliárd forint összes tartozást tüntetett...","id":"20180118_bedolt_az_orban_rokonsagahoz_tartozo_ceg_amelynek_meszaros_kozeli_ceg_fizette_ki_a_tartozasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300b922a-883a-4403-acdc-8a44dbabd400","keywords":null,"link":"/kkv/20180118_bedolt_az_orban_rokonsagahoz_tartozo_ceg_amelynek_meszaros_kozeli_ceg_fizette_ki_a_tartozasat","timestamp":"2018. január. 18. 15:52","title":"Bedőlt az Orbán-rokonságához tartozó cég, amelynek Mészáros-közeli cég fizette ki a tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jelek szerint mást mondott a mexikói határra tervezett fal ügyében az amerikai elnök és mást a kabinetfőnöke, John Kelly. Trump később a Twitteren tette egyértelművé, hogy \"ha nincs fal, nincs megállapodás\". ","shortLead":"A jelek szerint mást mondott a mexikói határra tervezett fal ügyében az amerikai elnök és mást a kabinetfőnöke, John...","id":"20180118_trump_megszallottan_ragaszkodik_a_falhoz_es_fizettetni_akar_mexikoval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396f465a-b9d9-44cf-b748-69f9a424fe47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180118_trump_megszallottan_ragaszkodik_a_falhoz_es_fizettetni_akar_mexikoval","timestamp":"2018. január. 18. 18:32","title":"Trump megszállottan ragaszkodik a falhoz, és fizettetni akar Mexikóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264f56d4-9759-4739-b57f-d7ef57415f24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több szabolcsi településen napi rutin, hogy közmunkások éhbérért pucolják a diót. Ráadásul több helyen magáncégnek robotoltak törvénytelenül.","shortLead":"Több szabolcsi településen napi rutin, hogy közmunkások éhbérért pucolják a diót. Ráadásul több helyen magáncégnek...","id":"20180120_Kozmunkasok_pucoltak_a_diot_az_orszag_26_leggazdagabb_emberenek_Ehberert_torvenytelenul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=264f56d4-9759-4739-b57f-d7ef57415f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479fdb66-c71d-47a4-b948-d17d627dfc38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180120_Kozmunkasok_pucoltak_a_diot_az_orszag_26_leggazdagabb_emberenek_Ehberert_torvenytelenul","timestamp":"2018. január. 20. 08:02","title":"Közmunkások pucolták a diót az ország 26. leggazdagabb emberének. Éhbérért törvénytelenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kósa Lajos nyugdíjas fórumon járt, és nagyot mondott.","shortLead":"Kósa Lajos nyugdíjas fórumon járt, és nagyot mondott.","id":"20180118_Mar_tobb_szazezer_dolgozo_nyugdijast_vizional_a_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07303c8f-dfdd-4a73-a108-584b7781b7d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180118_Mar_tobb_szazezer_dolgozo_nyugdijast_vizional_a_kormany","timestamp":"2018. január. 18. 14:38","title":"Már több százezer dolgozó nyugdíjast vizionál a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4684a20-6424-474c-8c4c-0adda20d3e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Február 15-én kerül mozikba Herendi Gábor filmje. A szereplők Korda Gyuri dalára lövöldöznek, és Ganxta Zoleeval gyűlik meg a bajuk a börtönben, Stohl András pedig nem a balegyenese miatt Kokó.","shortLead":"Február 15-én kerül mozikba Herendi Gábor filmje. A szereplők Korda Gyuri dalára lövöldöznek, és Ganxta Zoleeval gyűlik...","id":"20180118_Utosnek_igerkezik_a_Valami_Amerika_3__itt_az_uj_trailer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4684a20-6424-474c-8c4c-0adda20d3e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c1c033-912a-4782-80b9-f9c84192fc45","keywords":null,"link":"/kultura/20180118_Utosnek_igerkezik_a_Valami_Amerika_3__itt_az_uj_trailer","timestamp":"2018. január. 18. 12:06","title":"Ütősnek ígérkezik a Valami Amerika 3 – itt az új trailer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788ce2c6-6bd1-470f-9aab-dd1f498a28fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKK szerint csúcsidőben akkor sem tudnának több pótlóbuszt járatni a 3-as metró helyett, ha akarnának, és a mostani kapacitás egyébként is kielégíti az igényeket. Az utasszám ennek ellenére jelentősen csökkent a pótlóbuszokon a metróhoz viszonyítva.","shortLead":"A BKK szerint csúcsidőben akkor sem tudnának több pótlóbuszt járatni a 3-as metró helyett, ha akarnának, és a mostani...","id":"20180119_eltunt_negyedmillio_utas_a_3as_metrorol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=788ce2c6-6bd1-470f-9aab-dd1f498a28fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cedb165-bc53-4ebe-b288-e6e43b7ad039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_eltunt_negyedmillio_utas_a_3as_metrorol","timestamp":"2018. január. 19. 15:01","title":"Eltűnt negyedmillió utas a 3-as metróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5672607-12e5-4e32-85f4-0cb935d01c5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszatért a luxus Budapestre, fotókon vállalják a lakásbelsőket a tulajok.","shortLead":"Visszatért a luxus Budapestre, fotókon vállalják a lakásbelsőket a tulajok.","id":"20180119_A_budapesti_luxusingatlanokat_nem_a_kulfoldiek_hanem_magyarok_birtokoljak_allitja_a_Wall_Street_Journal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5672607-12e5-4e32-85f4-0cb935d01c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c961555-f2d3-4cf3-b06c-70234c884504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_A_budapesti_luxusingatlanokat_nem_a_kulfoldiek_hanem_magyarok_birtokoljak_allitja_a_Wall_Street_Journal","timestamp":"2018. január. 19. 12:15","title":"A budapesti luxusingatlanokat nem a külföldiek, hanem magyarok birtokolják, állítja a Wall Street Journal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbdb4d02-539d-4a52-9410-e5090182b79a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyáron hatályba lépő új büntetőeljárási törvény alapján nem lehetne letartóztatni azt a 17 éves fiút, aki megölte a barátnőjét. A látszat és a kormányzati kommunikáció ellenére a politika is szeretné, ha kevesebben kerülnének rács mögé.","shortLead":"A nyáron hatályba lépő új büntetőeljárási törvény alapján nem lehetne letartóztatni azt a 17 éves fiút, aki megölte...","id":"20180118_A_keselo_17_eves_is_elsosorban_gyerek_es_csak_masodsorban_bunelkoveto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbdb4d02-539d-4a52-9410-e5090182b79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1806b20-4685-42a6-b99f-fa045ee60229","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_A_keselo_17_eves_is_elsosorban_gyerek_es_csak_masodsorban_bunelkoveto","timestamp":"2018. január. 18. 11:25","title":"A késelő 17 éves is elsősorban gyerek, és csak másodsorban bűnelkövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]