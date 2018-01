[{"available":true,"c_guid":"10347e83-8c63-4a34-a2ff-46114ce85448","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Békéscsabáról indult, ma Londonban keresi a kenyerét, főleg divatfotózással. Fényképezte a balett világhírű fenegyerekét, ismerősei hálószobáit és az alternatív zenei közeget. A párizsi terrortámadás után a Bataclan koncerttermében fellépő zenekar énekese azt mondta neki, ha nála lett volna a fegyvere, megakadályozhatta volna a vérengzést. A Junior Prima-díjas Martin Wandával beszélgettünk.","shortLead":"Békéscsabáról indult, ma Londonban keresi a kenyerét, főleg divatfotózással. Fényképezte a balett világhírű...","id":"20180119_Martin_Wanda_foto_London","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10347e83-8c63-4a34-a2ff-46114ce85448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb95d65-bd1b-4a8a-82d3-3a8a6fd97c6f","keywords":null,"link":"/elet/20180119_Martin_Wanda_foto_London","timestamp":"2018. január. 19. 20:30","title":"„A lényegi dolgok nem változtak: a fiatalok buliznak, csókolóznak, szerelmesek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a80941-dd7e-404f-90da-9e386c0c6739","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi üzemeltetőcsere és a névváltás után a tavasztól újabb nagy változtatás jön, teljes átalakulást ígérnek, de addig is négy hónapra bezárják a Shopmarkot.","shortLead":"A tavalyi üzemeltetőcsere és a névváltás után a tavasztól újabb nagy változtatás jön, teljes átalakulást ígérnek, de...","id":"20180119_Negy_honapra_bezar_Budapest_egyik_nagy_bevasarlokozpontja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a80941-dd7e-404f-90da-9e386c0c6739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0512e431-d5d9-47ee-95c2-724becfd50ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_Negy_honapra_bezar_Budapest_egyik_nagy_bevasarlokozpontja","timestamp":"2018. január. 19. 13:58","title":"Négy hónapra bezár Budapest egyik nagy bevásárlóközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac88ac55-da67-42a0-a1a2-86b3a70cf6b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új társadalmi szerződést sürget a populizmus visszaszorítására Joseph Stiglitz, aki úgy látja, a globalizáció jelenlegi szakasza a korábbinál lassúbb növekedést produkál, és destabilizálja a társadalmat.","shortLead":"Új társadalmi szerződést sürget a populizmus visszaszorítására Joseph Stiglitz, aki úgy látja, a globalizáció jelenlegi...","id":"20180119_Keves_gyoztes_tul_sok_vesztes_ezt_ajanlja_a_Nobeldijas_kozgazdasz_megoldaskent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac88ac55-da67-42a0-a1a2-86b3a70cf6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f169213-06bb-4ca7-ae73-0c3c04544eeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_Keves_gyoztes_tul_sok_vesztes_ezt_ajanlja_a_Nobeldijas_kozgazdasz_megoldaskent","timestamp":"2018. január. 19. 14:12","title":"Kevés győztes, túl sok vesztes: ezt ajánlja a Nobel-díjas közgazdász megoldásként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a51be24-43a0-456e-afaf-d4f1b9738a3b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Többezres tömeg tüntetett az oktatás reformjáért pénteken. A kezdeményezést diákok hívták életre, mert ahogy fogalmaztak egy igazságosabb és modernebb oktatási rendszert szeretnének, amelyben nincsenek túlterhelve.\r

","shortLead":"Többezres tömeg tüntetett az oktatás reformjáért pénteken. A kezdeményezést diákok hívták életre, mert ahogy...","id":"20180120_Nekem_ez_az_elso_tuntetesem_remelem_hogy_valami_valtozas_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a51be24-43a0-456e-afaf-d4f1b9738a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915979c4-b20a-4fd0-997b-badc15366343","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_Nekem_ez_az_elso_tuntetesem_remelem_hogy_valami_valtozas_lesz","timestamp":"2018. január. 20. 11:31","title":"\"Nekem ez az első tüntetésem, remélem, hogy valami változás lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4d2dd3-a7af-44ff-9a41-a5e787203aef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amitől a budapesti pályázat ellenzői tartottak, azt most Párizs lakói a saját városukban tapasztalhatják: ha az olimpia szervezői bemondanak egy tervezett árat, azt meg kell szorozni legalább kettővel.","shortLead":"Amitől a budapesti pályázat ellenzői tartottak, azt most Párizs lakói a saját városukban tapasztalhatják: ha az olimpia...","id":"20180119_Csunyan_elszallhat_a_2024es_olimpia_ara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d4d2dd3-a7af-44ff-9a41-a5e787203aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692d899-c349-4709-93fc-b48cf51ef623","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_Csunyan_elszallhat_a_2024es_olimpia_ara","timestamp":"2018. január. 19. 18:08","title":"Csúnyán elszállhat a 2024-es olimpia ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439232a2-fb77-4f00-b73b-2a1945fb157e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyan még majdnem egy hónap van hátra a szerelmesek napjáig, már rá is gerjedtek egy új csokoládéra, amit kifejezetten erre az ünnepre ajánl a forgalmazója.","shortLead":"Ugyan még majdnem egy hónap van hátra a szerelmesek napjáig, már rá is gerjedtek egy új csokoládéra, amit kifejezetten...","id":"20180119_A_japanok_mar_a_Valentin_napot_varjak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=439232a2-fb77-4f00-b73b-2a1945fb157e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9342e9da-7ec9-413e-bb5f-9cf50afa13a6","keywords":null,"link":"/elet/20180119_A_japanok_mar_a_Valentin_napot_varjak","timestamp":"2018. január. 19. 15:39","title":"A japánok már a Valentin-napot várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7694da-53ee-4aa7-a91f-d6bd31546238","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Gary Oldman az Oscarért is versenyben van az angol nyelvet mozgósító, majd a szavakat csatába küldő és a háborút megnyerő zseniális Churchill megformálásáért. ","shortLead":"Gary Oldman az Oscarért is versenyben van az angol nyelvet mozgósító, majd a szavakat csatába küldő és a háborút...","id":"20180119_Nyero_formula","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af7694da-53ee-4aa7-a91f-d6bd31546238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53415f6d-9baf-4e25-a349-2c8616158ffb","keywords":null,"link":"/kultura/20180119_Nyero_formula","timestamp":"2018. január. 20. 17:30","title":"Egy tiszta fejű, józan iszákos, akinek eljátszásáért már osztottak egy Golden Globe-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620c96e3-6083-4139-819e-b0d4f381d1ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új Óriás-albumhoz eddig csak szövegvideók készültek, most végre itt az első igazi kisfim.","shortLead":"Az új Óriás-albumhoz eddig csak szövegvideók készültek, most végre itt az első igazi kisfim.","id":"20180119_Orias_video_klip_Kezdjuk_el","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=620c96e3-6083-4139-819e-b0d4f381d1ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddf8857-9ace-48ee-a186-721517e007cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180119_Orias_video_klip_Kezdjuk_el","timestamp":"2018. január. 19. 09:48","title":"A tavalyi év egyik legjobb hazai lemezét készítette el, most új klippel jön az Óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]