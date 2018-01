[{"available":true,"c_guid":"006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd","c_author":"Krómer István","category":"itthon","description":"A helyzet az, hogy az ellenzék józan számítás alapján nem lenne képes a szükséges nyomásgyakorlásra. ","shortLead":"A helyzet az, hogy az ellenzék józan számítás alapján nem lenne képes a szükséges nyomásgyakorlásra. ","id":"20180122_A_bojkott_bojkottja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5c38bb-7070-402c-b840-01283be6eb41","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_A_bojkott_bojkottja","timestamp":"2018. január. 22. 14:01","title":"A bojkott bojkottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04f0033-b535-42a8-b5d8-714ed4a80a70","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180123_Fegyverek_es_kenyszeritoeszkozok__a_rendorseg_az_ev_napjat_hozta_ossze_egy_kozepiskolaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e04f0033-b535-42a8-b5d8-714ed4a80a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ace7b7-b7de-4b08-accc-997990148136","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_Fegyverek_es_kenyszeritoeszkozok__a_rendorseg_az_ev_napjat_hozta_ossze_egy_kozepiskolaban","timestamp":"2018. január. 23. 14:56","title":"Fegyverek és kényszerítőeszközök – a rendőrség az év napját hozta össze egy középiskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b5fe44-f7f8-4a08-af75-6000fc112449","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wonder Woman folytatása lesz az első film, mely teljeskörűen elfogadja az Amerikai Producerek Céhének szexuális zaklatásokkal foglalkozó irányelveit.","shortLead":"A Wonder Woman folytatása lesz az első film, mely teljeskörűen elfogadja az Amerikai Producerek Céhének szexuális...","id":"20180122_Szexualis_zaklatas_A_Wonder_Woman_2t_mar_szigoru_iranyelvek_szerint_forgatjak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b5fe44-f7f8-4a08-af75-6000fc112449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8606d12-c8ff-4eda-baa9-c01f78691e75","keywords":null,"link":"/elet/20180122_Szexualis_zaklatas_A_Wonder_Woman_2t_mar_szigoru_iranyelvek_szerint_forgatjak","timestamp":"2018. január. 22. 17:30","title":"Szexuális zaklatás: A Wonder Woman 2-t már szigorú irányelvek szerint forgatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több az érintett a OnePlus weboldalához kapcsolódó bankkártyabotrányban. A cég a bocsánatkérés mellett a kártyák ellenőrzését, illetve lecserélését javasolja.","shortLead":"Egyre több az érintett a OnePlus weboldalához kapcsolódó bankkártyabotrányban. A cég a bocsánatkérés mellett a kártyák...","id":"20180122_bocsanatot_ker_felhasznaloitol_a_oneplus_a_bankkartyacsalas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94d1519-f721-4be7-bacb-dc6c1eeb5b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180122_bocsanatot_ker_felhasznaloitol_a_oneplus_a_bankkartyacsalas_miatt","timestamp":"2018. január. 22. 09:59","title":"Bocsánatot kér felhasználóitól a OnePlus, van is miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d90ef59-e066-4a70-8fd5-c69587f73476","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Bele kell nyugodnunk abba, hogy a legalacsonyabb fizetésűek között ragadunk az EU-ban? Így alakultak a bérek 2010 óta Magyarországon. ","shortLead":"Bele kell nyugodnunk abba, hogy a legalacsonyabb fizetésűek között ragadunk az EU-ban? Így alakultak a bérek 2010 óta...","id":"20180122_berek_fizetesek_beremeles_berunio_egykulcsos_szja_kozfoglalkoztatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d90ef59-e066-4a70-8fd5-c69587f73476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf6cddd-33c4-40b6-8868-d906b0bb6853","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180122_berek_fizetesek_beremeles_berunio_egykulcsos_szja_kozfoglalkoztatas","timestamp":"2018. január. 22. 06:30","title":"Nyolc éve üti a kormány a legrosszabbul keresőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28baf2fd-b713-4f7b-894b-1bd7ba4fccde","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az unió csalás elleni hivatala súlyos szabálytalanságokat tárt fel az akkor még Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak a tulajdonában álló Elios Innovatív Zrt. által elnyert közbeszerzésekkel kapcsolatban. ","shortLead":"Az unió csalás elleni hivatala súlyos szabálytalanságokat tárt fel az akkor még Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak...","id":"20180122_nyomozast_rendelt_el_elios_ugyben_az_ugyeszseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28baf2fd-b713-4f7b-894b-1bd7ba4fccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1815f9-0ad0-4c42-8283-4b362a0fecc8","keywords":null,"link":"/kkv/20180122_nyomozast_rendelt_el_elios_ugyben_az_ugyeszseg","timestamp":"2018. január. 22. 12:43","title":"Nyomozást rendelt el Elios-ügyben az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53afbea-0d43-477a-8d2c-3c360a844ac2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntőjében három szettben kerekedett felül a svájci klasszis.","shortLead":"Az ausztrál nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntőjében három szettben kerekedett felül a svájci klasszis.","id":"20180122_szepen_helytallt_fucsovics_de_kikapott_federertol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53afbea-0d43-477a-8d2c-3c360a844ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3257f94-b444-4c7c-a64f-4ed25b83f930","keywords":null,"link":"/sport/20180122_szepen_helytallt_fucsovics_de_kikapott_federertol","timestamp":"2018. január. 22. 07:42","title":"Szépen helytállt Fucsovics, de kikapott Federertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem akármilyen autót próbáltak meg faragni a Skodából: egy Forma–1-es Ferrarit.","shortLead":"Nem akármilyen autót próbáltak meg faragni a Skodából: egy Forma–1-es Ferrarit.","id":"20180122_skoda_ferrari","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60a4f95-06b1-43eb-b661-020f8a7d05b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_skoda_ferrari","timestamp":"2018. január. 22. 07:31","title":"A nap képe: A Skoda, ami Ferrarinak képzeli magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]