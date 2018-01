[{"available":true,"c_guid":"86de0178-c31c-4c37-b393-d63a40f1b726","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új időegységgel oldaná meg az audiovizuális tartalomgyártás terén tapasztalt nehézségeket a Facebook fejlesztői csapata. Bár az átlag felhasználók előtt közvetlenül érzékelhetetlen újításról van szó, az ötlet kétségtelenül hasznos, sokak munkáját könnyítheti meg. ","shortLead":"Új időegységgel oldaná meg az audiovizuális tartalomgyártás terén tapasztalt nehézségeket a Facebook fejlesztői...","id":"20180124_facebook_uj_idoegyseg_flick","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86de0178-c31c-4c37-b393-d63a40f1b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1cb59c-6651-40e4-89a7-615506c531a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180124_facebook_uj_idoegyseg_flick","timestamp":"2018. január. 24. 07:02","title":"Új időegységet vezet be a Facebook, a flick a másodpercnél is sokkal rövidebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e226565-2c97-4c78-9d23-42ba75499e0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem voltak a helyzet magaslatán azok a tolvajok, akik több részletben elloptak egy különleges gitárgyűjteményt Balassagyarmaton. A hangszerek között volt olyan, amely önmagában milliós értéket képviselt. A háromfős banda azonban az egyiket éppen a tulajdonosnak akarta eladni, így buktak le.","shortLead":"Nem voltak a helyzet magaslatán azok a tolvajok, akik több részletben elloptak egy különleges gitárgyűjteményt...","id":"20180123_elloptak_egy_meregdraga_gitargyujtemenyt_Nogradban_a_tulajdonosnak_akartak_eladni_az_egyiket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e226565-2c97-4c78-9d23-42ba75499e0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f583ab14-5fc0-463c-917b-c152e9b4d531","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_elloptak_egy_meregdraga_gitargyujtemenyt_Nogradban_a_tulajdonosnak_akartak_eladni_az_egyiket","timestamp":"2018. január. 23. 19:28","title":"Elloptak egy méregdrága gitárgyűjteményt Nógrádban, a tulajdonosnak akarták eladni az egyiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c8f474-3ca2-4c08-80d1-717aec6edf6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub képernyőjén futó reklámokért nem kérhetnek és nem fogadhatnak el pénzt, az rtlklub.hu-n viszont fizetett politikai hirdetéseknek adnak majd helyet.","shortLead":"Az RTL Klub képernyőjén futó reklámokért nem kérhetnek és nem fogadhatnak el pénzt, az rtlklub.hu-n viszont fizetett...","id":"20180122_lesznek_valasztasi_reklamok_az_rtl_klubon_a_kampanyidoszakban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74c8f474-3ca2-4c08-80d1-717aec6edf6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ff3e37-1d26-4550-9bc2-fe7a5a59dc4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_lesznek_valasztasi_reklamok_az_rtl_klubon_a_kampanyidoszakban","timestamp":"2018. január. 22. 19:15","title":"Lesznek választási reklámok az RTL Klubon a kampányidőszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bdb21b-8eb0-4e9a-93bd-2b53ecef44aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez a kör lesz az utolsó, jelentette be a Slayer.","shortLead":"Ez a kör lesz az utolsó, jelentette be a Slayer.","id":"20180123_Slayer_utolso_turne_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7bdb21b-8eb0-4e9a-93bd-2b53ecef44aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b484134-353e-4f89-8c6b-5c6da002cabe","keywords":null,"link":"/kultura/20180123_Slayer_utolso_turne_2018","timestamp":"2018. január. 23. 07:45","title":"Utolsó turnéjára indul minden idők egyik legnagyobb metálzenekara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075b6ef9-d86d-4fce-adcd-236fadb04636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az eddigieknél is többet tudhatnuk majd meg arról, miként hatnak a földrengések, szőkőárak, hurrikánok vagy épp a Napból érkező részecskék a Föld egyik legfontosabb védelmi rétegére, az ionoszférára. A NASA két olyan eszközt is felbocsájt, amelyek adataitól nagyon sokat várnak a tudósok.","shortLead":"Hamarosan az eddigieknél is többet tudhatnuk majd meg arról, miként hatnak a földrengések, szőkőárak, hurrikánok vagy...","id":"20180122_nasa_muhold_ionoszfera_gold_icon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=075b6ef9-d86d-4fce-adcd-236fadb04636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ba3e49-3067-4ed0-8efc-663d683ef78b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180122_nasa_muhold_ionoszfera_gold_icon","timestamp":"2018. január. 22. 15:03","title":"Fellőnek egy műholdat 35 405 km-es magasságba, sokat elárul majd a Föld körül zajló dolgokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a54a99-1317-4494-bf30-2ebb01f03bac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt ügyvezető alelnöke hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy jelenleg több ezer ukrán állampolgár kap nyugdíjat a magyar államtól egy régi egyezmény következtében.","shortLead":"A párt ügyvezető alelnöke hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy jelenleg több ezer ukrán állampolgár...","id":"20180122_Feljelentest_tett_a_DK_az_ukran_nyugdijmigracio_szervezese_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4a54a99-1317-4494-bf30-2ebb01f03bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fbb06d-9960-4731-aa69-b9c5503acc98","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Feljelentest_tett_a_DK_az_ukran_nyugdijmigracio_szervezese_miatt","timestamp":"2018. január. 22. 13:38","title":"Feljelentést tett a DK az \"ukrán nyugdíjmigráció\" szervezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bd5c23-0b20-4c2d-bcfa-683137692c30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 30-án próbálhatják meg megtartani az Országgyűlés rendkívüli ülését.","shortLead":"Január 30-án próbálhatják meg megtartani az Országgyűlés rendkívüli ülését.","id":"20180122_Jovo_kedden_johet_a_rendkivuli_parlamenti_ules","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7bd5c23-0b20-4c2d-bcfa-683137692c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6880b80d-c34b-4e14-8c53-58fcaf9b9832","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Jovo_kedden_johet_a_rendkivuli_parlamenti_ules","timestamp":"2018. január. 22. 17:39","title":"Jövő kedden jöhet a rendkívüli parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea82b253-a76c-4acb-8861-4f736bec1d7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán határ közelében tömegessé vált a visszaélés a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége közötti, a szociális ellátás területén való együttműködésről szóló, több mint ötven évvel ezelőtti egyezmény rendelkezéseivel. Ennek lényege, hogy ukrán állampolgárok tömegével létesítenek fiktív lakcímet, majd nyújtják be igényüket az egykori Szovjetunióban, illetve Ukrajnában szerzett szolgálati, biztosítási időre hivatkozva az ukrajnainál összehasonlíthatatlanul magasabb magyarországi ellátásra, jellemzően nyugellátásra.","shortLead":"Az ukrán határ közelében tömegessé vált a visszaélés a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok...","id":"20180122_Veget_vetne_Gyurcsany_a_szazezres_ukran_nyugdijaknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea82b253-a76c-4acb-8861-4f736bec1d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98d987c-479a-4b4d-81bf-a98b1ef85850","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Veget_vetne_Gyurcsany_a_szazezres_ukran_nyugdijaknak","timestamp":"2018. január. 22. 10:09","title":"Véget vetne Gyurcsány a százezres ukrán nyugdíjaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]